Pedro Pascal habla de su cinta junto a Almodóvar: “Él tiene una influencia increíble en mi desarrollo creativo”

Pedro Pascal creció admirando las películas de Pedro Almodóvar. Nacido en Santiago en 1975, era un adolescente cuando fue a ver a un cine de California Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) y se enamoró de los personajes de Carmen Maura, Antonio Banderas y Rossy de Palma. En alguna oportunidad ha contado que, antes de conocerlo en persona, se las arregló para hacerle llegar una foto del afiche que tiene en su casa de Todo sobre mi madre (1999), una favorita personal y de su familia.

Conforme su carrera fue en ascenso y ganó elogios y popularidad, la posibilidad de trabajar bajo las órdenes de uno de sus referentes se tornó menos remota. Y se terminó materializando a mediados de 2022.

Presentándola como una cinta que “podría ser mi respuesta a Secreto en la montaña”, el director manchego anunció en junio pasado que filmaría un cortometraje con Pascal y Ethan Hawke como protagonistas. En Strange way of life (Extraña forma de vida) el chileno tendría la responsabilidad de interpretar a un pistolero llamado Silva y el actor de Antes del amanecer encarnaría al sheriff Jake, una dupla que en la historia no se ha visto en 25 años.

El filme se rodó en agosto en el desierto de Tabernas (Almería), zona ungida Tesoro de la Cultura Cinematográfica Europea en 2020 debido a su fama como locación de títulos de la estatura de Lawrence de Arabia (1962), Indiana Jones y la última cruzada (1989) y la Trilogía del dólar de Sergio Leone.

Pese a lo que sugiere el género y la zona escogida, a Almodóvar no le interesaba tributar el spaghetti western, sino que montar una historia más íntima y acorde con sus intereses. “No sé cómo será, excepto que será mía”, apuntó entonces a IndieWire, adelantando que “la masculinidad es uno de los temas de la película”.

La estrella de The Mandalorian ingresó plácidamente a ese universo. En una entrevista concedida a Culto en la previa al estreno de la serie The last of us, aseguró que “ir y trabajar con un ídolo fue una experiencia digna de mi lista de deseos”.

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

“Fue increíble pasar de algo de este tamaño (The last of us) al mundo de Pedro Almodóvar, quien tiene una influencia increíble en mi desarrollo creativo. Realmente consistió en ser más estudiante de lo que nunca había sido. No necesitaría leer un guión, o saber exactamente a qué estaba entrando, para aceptar y ser parte de su experiencia. Él es alguien que antes era un amigo y ahora lo es más”, expresó.

Pese a que tanto los protagonistas como el director han preferido mantener el hermetismo en torno a los detalles de la trama, el cineasta ha entregado algunas pistas que sugieren su radio de acción.

se trataría de un “western queer, en el sentido de que hay dos hombres y se aman”, según contó a Dua Lipa en su podcast At Your Service, donde también reveló que el corto se estrenará en el Festival de Cannes, en mayo próximo.

“Lo que puedo decirte sobre el filme es que tiene muchos de los elementos del western: tiene al pistolero, tiene el rancho, tiene al sheriff, pero lo que tiene que la mayoría de los westerns no poseen es el tipo de diálogo que no creo que una película western haya capturado jamás entre dos hombres”, explicó.

Después de trabajar con Tilda Swinton en La voz humana (2020), Strange way of life asomaba como su segundo cortometraje en inglés, un idioma al que había esquivado durante décadas pese a las insistentes ofertas de Hollywood.

La agenda del director establecía que luego de filmar con Pascal y Hawke comenzaría la preproducción de la versión cinematográfica de Manual para mujeres de la limpieza (2015), con Cate Blanchett en el rol principal. Pero el rodaje en España produjo consecuencias inesperadas.

“La relación con Pedro y con Ethan ha sido maravillosa, y están soberbios, soberbios. Tú los vas a encontrar absolutamente sexies a los dos. Vas a disfrutar mucho”, le dijo a la periodista María Guerra en un encuentro con el público organizado a inicios de año por los Premios Feroz.

En la cita, realizada a propósito de la entrega de un reconocimiento honorífico a su trayectoria, detalló que su última experiencia en inglés le produjo dudas. “Había ciertas cosas que me costaban mucho trabajo”, aseguró, señalando que debido a que eran “dos estrellas americanas” no estaban habituados a la cantidad de horas de ensayo que él acostumbra y a que se volvió recurrente que ambos le pidieran ajustes en los textos. “Hay una frase que no es una frase normal en inglés, y sobre todo no es una frase normal para un cowboy, pero yo quería que la dijera”.

Sumado a que la cinta con Blanchett implicaba repartir el rodaje en múltiples ciudades (”mi espalda no está para tantos viajes”, dijo), terminó abandonando el proyecto que sería dirigido y escrito por él. “Me lo pensé muchísimo después de rodar el corto y, verdaderamente, con dolor en mi corazón, tuve que escribirle a Cate”, indicó, para luego contar que la australiana le respondió que se sentía “devastada” por su decisión.

Por ahora, su primer largometraje en inglés tendrá que seguir esperando, pero Strange way of life tendrá un debut estelar en Cannes y, según se filtró durante las últimas horas, ejercería como película de apertura del festival. Luego de su paso por Francia, los vaqueros de Almodóvar recorrerán el mundo.