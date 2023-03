Qué esperar de The Last of Us 2 según Gabriel Luna: “Estamos listos para intentar que todos se sientan orgullosos nuevamente”

En la antesala a la emisión del último capítulo de la primera temporada de The last of us, Gabriel Luna no manifiesta dudas: su cálculo apunta a que la reacción de los espectadores podría estar más cerca de la polarización que de los aplausos unánimes.

“Siento que será bastante similar a cómo la gente experimentó por primera vez el final del videojuego”, señala. “Creo que entre las personas va a haber una gran división en torno al análisis de la elección. La gran elección tomada al final del episodio”.

Foto: HBO

Quienes aún no han visto el noveno capítulo (ya disponible en la plataforma HBO Max), mejor abstenerse de continuar leyendo.

En resumen: luego de imponerse ante los miembros de las Luciérnagas, un implacable Joel (Pedro Pascal) mata a todos a su paso con tal de encontrar y liberar a Ellie (Bella Ramsey) de una cirugía que, con seguridad, le quitará la vida. Quedarse de brazos cruzados y permitir que se ejecute el plan ideado por el grupo encabezado por Marlene (Merle Dandridge) contribuiría a la creación de una vacuna capaz de erradicar el Cordyceps, el hongo que ha destruido el mundo durante las últimas dos décadas. Sin embargo, con temple de acero, el protagonista se propone salvar a la adolescente, anteponiendo su interés al de los sobrevivientes y sus futuras generaciones.

Vista la respuesta al final, podría afirmarse que Gabriel Luna acertó con bastante precisión en su pronóstico. El episodio ha despertado un acalorado debate en torno a la decisión del personaje y a una última escena colmada de ambigüedad. Conectado a Zoom días antes del debut de Look for the light, el intérprete también expresa dónde están sus simpatías ante un dilema de ese calibre.

“Podrías salvar al mundo entero, pero por otro lado, ¿qué es el mundo si no tienes a las personas que amas en él? No sé qué elegiría. Puedo ver argumentos para ambas (posturas)”, indica a Culto, para luego desarrollar: “Egoísta y personalmente, yo sólo querría que mi hermano volviera, que fuera feliz y que tuviera junto a él a las personas que ama. No sé si es la elección correcta. Y no creo que nadie (la tenga). Y eso es algo hermoso sobre The last of us en general: jamás se trata realmente de la elección correcta, porque jamás hay una manera clara, definida y correcta. Siempre pueden ser ambas opciones. No hay ni bien ni mal. Todo depende de dónde estás parado en el momento dado”.

El actor asocia el desenlace con otros momentos de la temporada en que diferentes personajes se mantuvieron férreos en su postura, muchas veces en oposición a los intereses de la dupla protagónica.

Foto: HBO

“Se podría argumentar que él definitivamente es un bicho raro, loco y caníbal, pero David (Scott Shepherd) está tratando de proteger a su familia. Y todo el mundo lo hace. Kathleen (Melanie Lynskey) está tratando de proteger a los revolucionarios de Kansas City. Todo depende de dónde estás parado en el momento dado. Por eso esta historia es tan intrigante”, opina.

Luna habla con total propiedad de la ficción y de su personaje. No sólo porque está “en una serie que todo el mundo ve”, sino porque en algún punto se siente fuertemente identificado con su rol en la trama, el hermano menor de Joel.

“Lo amo como personaje. Es una de las personas más humanas de toda la historia. Estoy muy orgulloso de su crecimiento y madurez”, sostiene sobre Tommy, una figura a la que el espectador conoce en el primer capítulo y, más tarde, en el sexto, las dos únicas oportunidades en que aparece en el ciclo debut.

“La gente respondió positivamente a mi interpretación de Tommy, y estoy muy agradecido de haber hecho justicia al personaje y de haber enorgullecido a los fanáticos del videojuego y a los fanáticos de Tommy. Eso me hizo muy feliz”, admite. Luego fija la mirada en el futuro: “Supongo que todavía es un poco prematuro para ver cómo esto se traducirá en lo que estamos preparando”.

La adaptación de la segunda parte

Luego de concluir el primer ciclo exactamente con el final del videojuego de 2013, Craig Mazin y Neil Druckmann, showrunners de la serie, han adelantado algunas claves de la adaptación de The last of us parte II (2020). Debido a la amplitud de su historia, han asegurado que su traslación a la pantalla tomará más que una temporada, por lo que la ficción no terminará con la segunda. El dúo también confirmó que se mantendrá la preponderancia de Abby, un personaje femenino clave en el desarrollo de la trama, y que se ceñirán al criterio que definió el ADN de la primera tanda de capítulos.

Foto: HBO

“Habrá cosas que serán diferentes y cosas que serán idénticas. Habrá cosas que se añadirán y enriquecerán”, planteó Mazin a la revista GQ. “No puedes hacer felices a todos. Pero hemos hecho feliz a mucha gente y nuestra intención es volver a hacerlo”.

Un momento de la trastienda del primer ciclo sintetiza la relevancia que tendrá Tommy en la continuación de la historia: en la fase de casting, que en su caso se extendió por cerca de una semana, Gabriel Luna hizo una escena de la primera temporada y otra de la segunda. Y él, según dice, mientras se alistaba para rodar la primera, sintió que también se estaba preparando para la siguiente.

“Hay mucha profundidad de él que puede que no esté presente de inmediato. (Pero) hay un arco increíble que continúa. Las personas que han jugado The last of us parte II conocen muy bien lo que Tommy tiene que asumir”, advierte. “Estoy muy emocionado de continuar mi trabajo y mostrarle a la gente estas complejidades de Tommy de las que estamos hablando”.

En el corto plazo, Luna volverá a verse con un grupo que considera “una familia”. “Todos somos grandes cheerleaders unos de otros. En muchos casos nunca nos vimos con los otros intérpretes, porque estábamos trabajando en episodios diferentes. Nos sentimos muy cerca. Nos sentimos como en familia”.

Satisfecho con una respuesta que considera “abrumadoramente positiva”, Luna dice que es “sólo hay que cambiar de marcha y cambiar nuestro enfoque hacia la segunda parte, e intentar no sólo hacer justicia al videojuego, sino también hacer justicia a lo que nosotros hemos creado aquí, con la serie live-action”.

Foto: HBO

Y expresa: “Estoy muy feliz con que las personas que venían a ver una serie de zombies, o una serie de monstruos de hongos, se den cuenta de que están lidiando con una serie sobre la familia, el amor, la pérdida, el duelo, la sanación. Todas las experiencias importantes de la vida real que componen las grandes historias”.

“No quiero ser demasiado personal al respecto, pero hay muchas cosas que experimenté a través de la serie que en algunos casos estoy experimentando en mi vida. Así que realmente aprecio esos momentos, cuando tu trabajo y tu vida se enredan de una manera en que es difícil determinar qué es qué. Eso podría ser un verdadero regalo. Estoy emocionado de llevar todo eso conmigo a la segunda parte, a toda velocidad. Una vez que llegue el momento, creo que todos estamos listos para intentar que todos se sientan orgullosos nuevamente”, finaliza.