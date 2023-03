“Dirigir es un juego de hombres jóvenes”: por qué Quentin Tarantino se retira y no quiere morir filmando

El entrevistador le pregunta si está hablando en serio. Danny Boyle lo mira estupefacto. “¡¿Qué?!”, dice Ridley Scott, para luego consultarle cuáles son sus planes después de cerrar su etapa como cineasta.

“Lo que quiero hacer básicamente es escribir novelas, quiero escribir teatro y quiero dirigir teatro”, dice Quentin Tarantino en su intento por explicar por qué desea retirarse tras filmar su largometraje número diez, aunque en ese momento, a fines de 2015, acaba de estrenar el séptimo, Django sin cadenas.

La extrañeza de sus cinco compañeros de mesa (también integrada por Alejandro González Iñárritu, Tom Hooper y David O. Russell) en una conversación organizada por The Hollywood Reporter es la extrañeza que asoma cada vez que el realizador le recuerda al mundo que desea abandonar su profesión. Hará diez cintas. Ni una más. Ni una menos.

La idea no es nueva en la cabeza del oriundo de Knoxville. Un perfil de la revista The New Yorker del año 2003 apuntó: “No quiere estar haciendo películas a los 60, por lo que le quedan 20 años para trabajar. Si continúa produciendo al ritmo actual –cuatro películas en doce años–, dirigirá seis películas más, llegando a un total de diez”, describió el artículo.

Esta semana se revelaron los primeros detalles del que sería su último largometraje. Un filme supuestamente titulado The movie critic y que giraría en torno a un personaje femenino en la década de los 70. A la espera de que se revelen nuevas claves de esa producción, repasamos el historial del cineasta con la idea del retiro.

2012

A las puertas de festejar 50 años, y estrenar Django sin cadenas, el director fue elocuente sobre su decisión. “¿Quién sabe qué haré? Simplemente no quiero ser un cineasta anciano”, planteó.

“Quiero detenerme en un punto determinado. Los directores no mejoran a medida que envejecen. Por lo general, loa peores películas en su filmografía son las últimas cuatro al final”, señaló en conversación con Playboy, asegurando que “cuando los directores se vuelven obsoletos, no es bonito”.

2014

La decisión reflotó en un evento de industria junto al elenco de Los ocho más odiados (2015). “¿Qué va a hacer Quentin consigo mismo si no está haciendo esto?”, preguntó el actor Kurt Russell.

“No creo que debas quedarte en el escenario hasta que la gente te ruegue que te bajes”, expresó Tarantino. “Me gusta la idea de dejarlos con ganas de un poco más. Creo que dirigir es un juego de hombres jóvenes, y me gusta la idea de una conexión de cordón umbilical desde mi primera hasta mi última película”.

“Me gusta que dejaré una filmografía de diez películas, así que tengo dos más después de esta. No está grabado en piedra, pero ese es el plan. Si llego a diez, hago un buen trabajo y no lo arruino”, añadió, dejando la puerta entreabierta: “Si luego me encuentro con una buena película, no la dejaré de hacer solo porque dije que no lo haría. Pero diez y listo, dejándolos con ganas de más, eso suena bien”.

2015

En medio de la promoción de Los ocho más odiados, el director acudió al late de Jimmy Kimmel. En esa entrevista volvió a afirmar que le restaban sólo dos cintas en su carrera. “Eso significa que es mejor que esas sean buenas y me refiero a todo sobre ellas”.

2016

En un evento en San Diego, insistió en su idea de “soltar el micrófono”. “Con un poco de suerte, la forma en que defino el éxito cuando finalice mi carrera es que soy considerado uno de los mejores cineastas que jamás haya existido. Y yendo más allá, un gran artista, no sólo cineasta”, dijo ante los asistentes

2019

“Creo que cuando se trata de películas para cines, he llegado al final del camino”, afirmó Tarantino a la revista GQ Australia, en la antesala al debut en cines de Había una vez en... Hollywood (2019). “Me veo escribiendo libros de cine y empezando a escribir teatro, así que seguiré siendo creativo. Simplemente creo que les he dado todo lo que tengo para dar a las películas”.

Y jugó con la posibilidad de ajustar su plan. “Si es realmente bien recibida, tal vez no llegue a diez. ¡Tal vez paré ahora mismo!”, lanzó.

2020

Invitado al Pure Cinema Podcast, el director volvió a la carga asegurando que “la mayoría de los directores tienen últimas películas horribles”,

Y ejemplificó: “Por lo general, sus peores películas son las últimas. Es el caso de la mayoría de los directores de la Edad de Oro que terminaron haciendo sus últimas películas a finales de los 60 y los 70″.

“Siento que este es el momento para que el tercer acto (de mi vida) se incline un poco más hacia lo literario, lo que sería bueno como un nuevo padre, como un nuevo esposo. No estaría tomando a mi familia y llevándolos a Alemania o Sri Lanka o donde sea que tenga lugar la próxima historia. Puedo ser un poco más hogareño y convertirme un poco más en un hombre de letras”, cerró.

2021

“He dado todo lo que tengo”, le dijo a Bill Hader en junio de ese año. En la conversación reconoció que no había sido tan prolífico como otros colegas, pero que consideraba su carrera “muy larga”.

En la promoción de Érase una vez en Hollywood, su libro que expande la película con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, indicó: “Es por eso que quiero renunciar. Porque conozco la historia del cine y de aquí en adelante los directores no mejoran”.