“Le tenía miedo al síndrome Lennon”: la prueba de fuego de Benito Cerati a las puertas de Lollapalooza Chile

La leyenda del rock argentino, Gustavo Cerati, no solo dejó un legado con su música; también heredó su pasión y su talento a su hijo, Benito Cerati (29). El chileno-argentino pasará por el festival Lollapalooza Chile este sábado 18 de marzo (14.00 horas en el escenario Axe Stage) para mostrar Sashei, su nuevo y primer disco bajo su nombre y apellido.

En 2012, el músico de 29 años formó su proyecto musical, Blank Tiger, al que rebautizó un año más tarde como Zero Kill. Bajo ese nombre publicó cuatro álbumes: Trip Tour (2013), Alien Head (2016), Unisex (2018) y Lapsus (2020). Un cuerpo de trabajo que dio forma a lo que el artista es y que presenta hoy en día.

Según él, su último disco ahora sí es el retrato y la puerta de entrada a su música. En una entrevista con Indie Hoy, Cerati reveló que Sashei -compuesto por 10 pistas- es la narración de sus experiencias durante la adolescencia, la intensidad de los primeros encuentros amorosos y el paso del tiempo. “Líricamente, todo tiene un sentido personal, a diferencia de Zero Kill, que eran pensamientos más abstractos o genéricos, más construcciones de fantasía (...) el disco fue sanador, fue como darme la mano, analizar mientras escribía y darme cuenta de que no me arrepiento de nada”.

La decisión de optar por primera vez en un proyecto como solista y sin un alter ego, reveló que fue en base a lo que sintió luego del último disco que hizo con Zero Kill, Lapsus. “Sentía que englobaba bastante bien lo que quise lograr con ese proyecto, y que era hora de ponerle un stop por un rato y probar otra cosa”.

Es ahí que surge Shasei -un título derivado de la palabra japonesa que se traduce como dibujar la naturaleza y también como el acto de eyacular-, un álbum con sonidos más cercanos al pop, aunque en la misma entrevista reveló que evitó acercarse a esas texturas. “Lo experimental en este disco pasa por incluir cosas que nunca había hecho, y que quizás no quedaban bien en un disco de Zero Kill”. Hay un poco de tango y folclore, algunos elementos que tomé de la música clásica, otro poco de las baladas románticas de los setenta, ambient, soundtracks de pelis vintage, música electrónica de los 90″.

En mayo del 2022 Benito Cerati fue uno de los invitados por Soda Stereo -Zeta Bosio y Charly Alberti- para la gira de despedida de la banda que pasó por el estadio Monumental de Santiago. El hijo de Cerati interpretó Zoom ante un público chileno que no paró de corear y se mostró sorprendido posteriormente en redes sociales por el parecido con su padre.

Sus looks -que han pasado por distintos cortes y colores de pelo- han sido algo que desde que se hizo notar en la escena musical llamaron la atención. El mismo ha sido reiterativo en decir que ese estilo " camaleónico” es lo que lo hace sentir cómodo.

Algo que también hace relación su estilo musical; luego de su reciente lanzamiento, dijo: “Hay quienes hacen solo jazz o solo heavy metal, y está perfecto porque ayudan a definir una escena, pero en mi caso creo que no pertenezco a ninguna. Si escuchas mis discos, no hay mucha similitud musical entre un tema y otro, y eso no significa que esté buscando un estilo. Ese es mi estilo”.

Crecer con la música

No es una sorpresa para nadie que el camino que Benito Cerati haya optado por seguir sea el de la música. Al ser hijo de Gustavo Cerati y la chilena Cecilia Amenábar, tuvo una infancia rodeado de música y celebridad. Incluso, desde antes que naciera, su madre mostraba su avanzado embarazo en el video de Te llevo para que me lleves.

“Mi primer instrumento fue una maquinita que me regaló mi papá; era un Reason. Mi papá me lo dio y me dijo ‘mira esto’. Y ahí empecé a experimentar y él grabó todo. De hecho, se escucha de repente en el disquito: ‘Papá, ¿para qué sirve este botón?´”, recordaba Benito Cerati en una de sus primeras entrevistas el 2012.

El artista ha revelado en distintas instancias que creció en un hogar con “mucho amor” y que desde pequeño sus padres lo “inflaron mucho”. En una entrevista para el programa de Canal 13, El triciclo, Benito -con solo seis años- ya se mostraba como un niño involucrado con la música. “Yo paso de la baba al susto. Por momentos me parece que lo estoy transformando en un monstruito. Que juegue con la música me parece algo muy positivo”, decía Gustavo Cerati en ese entonces, aún residiendo en Chile.

En 2006 Gustavo Cerati lanzaría uno de sus discos más reconocidos y exitosos, Ahí vamos. El álbum cuenta con una de las frases más recordadas del ícono argentino “Poder decir adiós es crecer”, parte del sencillo Adiós. En una entrevista Cerati recordó que para la composición de esa canción quería que su hijo Benito estuviese involucrado. “Tenía todo el ramillete de canciones y le dije a Beni: ‘Terminaste las tareas? Como buen padre. Le pregunté si tenía ganas de escribir y se divirtió muchísimo. Particularmente me interesaba la de Adiós. Él hizo las dos primera líneas que definen concretamente de lo que estoy hablando. Tienen una profundidad que después yo me dediqué a ver qué podía hacer al respecto. “Poder decir adiós es crecer”, ese concepto es... wow”.

A pesar de que el ex Soda Stereo no fue quien le enseñó música, Benito siempre tuvo admiración por él y sus creaciones. “Fui tan fan de mi viejo que yo no dejaba que a nadie no le gustara una canción de algún álbum. Yo quería ser cómo él, quería ser él”, dijo en el programa Podemos Hablar el año 2019. Una de las charlas con su padre que más le marcó fue cuando comenzó a preocuparse de cómo le iba a ir cuando creciera y se dedicara a la música. “Me acuerdo que le dije que le tenía miedo al ‘Síndrome Lennon’ (por el hijo del Beatle) y él me dijo: ‘Si hay pasión, no hay error’”.

En el diálogo con Indie Hoy, el chileno-argentino dijo que el hecho de seguir la música es “simplemente porque es aquello que me pone la piel de gallina”. “A veces me tenían que echar del estudio, tenían que trabajar y yo no quería soltar, quería saber de qué se trataba todo. Y la verdad que hoy sigo haciendo lo mismo que cuando era chico: divertirme”.

Al momento de crear música, la sensibilidad a es aquello que Benito Cerati pone en primer lugar. “Pienso en la época Say No More de Charly García, que era un quilombo todo, pero entiendes el esqueleto de la canción y eso te desarma. Más allá de cómo esté decorado o ejecutado, la idea es emocionante, y para mí eso es lo que más vale en una canción”.

En más de una ocasión ha señalado que David Bowie es su mayor influencia. Durante una entrevista con el programa argentino Mañanas públicas, reveló que aquella frase que repercute y recuerda del británico siempre es: “No te olvides que empezaste a ser música por ti mismo. No empieces a hacer música para hablarle a otros”.

Luego de su paso por Chile en la edición festivalera de Lollapalooza, Benito Cerati continuará con fechas en Paraguay, Argentina y España.