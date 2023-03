Entre la sala de ensayo y 12 horas en Valparaíso: Los Bunkers y la trastienda de Rey, su nuevo éxito

Fue uno de las sorpresas que marcó el primer show de regreso de Los Bunkers el pasado sábado 11 de marzo en el estadio Santa Laura. Además del hito de tener a la banda reunida en un escenario tras casi una década, la idea era darle otra novedad. Por ello, se decidió interpretar en vivo la nueva canción Rey, que el grupo ya tenía preparada para la ocasión. Un golpe total, porque no lanzaban material inédito desde el disco La velocidad de la luz (2013).

Desde el entorno de la banda aseguran a Culto, que la idea siempre fue mostrar la canción primero en directo. La versión de estudio llegó a las plataformas esa misma noche. Además, con dos días de anticipación se coordinó un lanzamiento conjunto con 8 emisoras radiales, en una estrategia transversal que apuntaló la sorpresa que se llevaron los espectadores en la fresca noche en el centenario recinto de Plaza Chacabuco. Era, en definitiva, un regalo para el público.

Los Bunkers en el Estadio Santa Laura. Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

“Se nos ocurrió estrenar la canción en nuestro concierto de regreso en Santa Laura, como una especie de sorpresa y de regalo también para nuestros fans, es una novedad para nosotros estrenar la canción en una circunstancia muy especial, en un contexto distinto a lo que habíamos hecho antes, en vivo, proyectando el video al mismo tiempo, por primera vez, y a la par lanzarlo en todas las plataformas digitales, se nos dio la oportunidad de hacer algo distinto y lo estamos haciendo”, explica la banda en un comunicado.

La canción se moldeó en la sala de ensayo. Fue parte del trabajo que realizó el grupo durante las sesiones en una casa en Providencia, donde se encerraron a tocar desde diciembre pasado para preparar sus shows de regreso. Allí le dieron forma incorporando teclados y guitarras. Luego se decidió grabarla en un operativo que se mantuvo en total sigilo. El lugar elegido fue el Estudio Lautaro, de propiedad del músico Pablo Giadach (quien realizó las labores de ingeniero de sonido y de mezcla), lugar en que los hermanos Mauricio y Francisco Durán habían trabajado como productores en el álbum de debut de Plumas.

Los Bunkers en el Estadio Santa Laura. Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

A tono con los tiempos, el tema aborda un tema contingente y de alto impacto juvenil, como la identidad de género. Una incursión trabajada con cuidado y que de alguna forma responde al hecho de que varios de los músicos hoy por hoy son también padres. “Rey es una canción que habla de los cambios de estructuras, mentales, sociales, de cómo las nuevas generaciones tienen el derecho y el deber de ser fieles a sí mismos, a sentirse orgullosos de su propia identidad, con todos los matices que ello puede tener y a no seguir viejos convencionalismos o viejas ataduras”, detalla la banda en un comunicado.

La grabación del tema se realizó durante la primera quincena de enero, con Marcelo Aldunate de productor. El exdirector musical de emisoras como Radio Rock & Pop, Radio Uno y Radio Tiempo, es un cercano al grupo (de hecho, en Santa Laura puso música en la previa a sus shows) y un nombre clave en el apoyo que recibieron en sus primeros años. Además, desde hace algún tiempo se ha labrado una carrera en los estudios de grabación. El grupo trabajó durante cuatro días en el estudio, en su estilo, con una pista base grabada en directo a la que se añadieron overdubs posteriores.

A la carrera en Valparaiso

El videoclip de Rey se filmó en el Parque Cultural (Ex Cárcel) de Valparaíso, en Chile. Fue un trabajo a cargo de la reconocida directora audiovisual Camila Grandi, quien en su currículum luce variados trabajos para artistas como Francisca Valenzuela, Mon Laferte, Denise Rosenthal, entre muchos otros.

Todo ocurrió a la carrera. La directora había venido a Chile por unos días, para trabajar en la presentación de Mon Laferte en el Festival del Huaso de Olmué, pero luego retornaba a México donde reside.

Ahí fue que a fines de enero recibió la llamada del grupo penquista, del que es una reconocida fan (menciona a Deudas y Canción para mañana entre sus canciones favoritas). “Fue un video que grabamos muy rápido, yo me iba a México el 2 de febrero. Entonces me llama Francis Durán y me dice ‘tenemos que hacer un videoclip, pero lo tenemos que estrenar en marzo para el concierto’. Le dije que me iba a México, pero cambié mi pasaje. Lo grabamos el 8 de febrero”.

Los Bunkers en el rodaje del videoclip de Rey. Foto: Claudia Ardid (@clardid)

La idea para la locación surgió desde el mismo equipo de la directora. “Yo quería algo que fuera arquitectónico y que tuviera un significado real, entre lo nuevo y lo nuevo y lo antiguo, que es un poco lo que hablaba la canción, romper paradigma -dice Grandi-. Mi directora de arte, Fernanda Garriga, es de Viña y me dijo ¿por qué no la ex cárcel de Valparaíso? yo no lo conocía, empecé a ver fotos y dije, este tiene significado patrimonial”.

Fue así que en cosa de días gestionaron el permiso con la gente encargada del recinto. “Teníamos que grabar muy rápido, la gente del Parque Cultural de Valparaíso tuvo buena disposición y accedió porque eran Los Bunkers, y además la canción tiene un significado de reinvención lo encontraban perfecto”.

El videoclip se grabó en apenas 12 horas, un rodaje muy rápido. En el cast destaca el actor Agustín Moya, intérprete de larga trayectoria en cine y unitarios como El presidente, Los archivos del cardenal, además de teleseries de la década de los noventas como Rompecorazón, Adrenalina, Fuera de control, entre otras.

Fotograma del video de Rey de Los Bunkers

“Buscamos un actor que visualmente fuera impactante -explica Grandi-. Él es un amor de persona, con mucha disposición, estaba muy contento por el llamado. Buscaba alguien que no fuera tan desconocido, alguien que fuera reconocible, él tiene su carrera. Llegamos a él e inmediatamente dijo que sí”.

La misma directora diseñó el concepto para el vestuario colorido que vistieron los músicos. “En sus videos antiguos siempre estaban vestidos de negro o usaban colores oscuros, entonces dije, hagamos la inversa y pongámosle un toque, así que ellos vistieron color y el resto, negro. Se sintieron cómodos, les gustaron sus vestuarios y se los quedaron”. La gestión de la indumentaria corrió por parte del stylist, a cargo de Jazmín de las Flores. Así, en tiempo récord se tuvo el video, que fue proyectado por primera vez durante los shows en Santiago.

