Modest Mouse: “Nunca quisimos ser como The Smiths”

Por estos días Isaac Brock (47), el histórico líder, cantante y compositor de los estadounidenses Modest Mouse, alista su equipaje para viajar por primera vez a Chile. Pese a la novedad que le supone llegar hasta el cono sur americano, dice que no guarda mayor expectativa. “Es porque no tengo una base sobre la que construir una expectativa -dice desde el otro lado de la pantalla a Culto-. Mi conocimiento de Chile es muy rudimentario. Me muero por conocerlo, pero es la primera vez que voy. Estoy volando a ciegas”.

En el marco del festival Lollapalooza, Modest Mouse se presentarán el próximo viernes 17 de marzo, a las 17.45 horas en el Axe Stage. Se trata de una banda formada a comienzos de los noventas en Issaquah, Washington, pero que explotó hacia la década siguiente gracias a una propuesta musical que mezclaba las guitarras destempladas (como mandaba el manual indie), la voz inquieta de Brock y canciones de arreglos poco convencionales, aunque de vocación pop.

Modest Mouse

Su trayectoria se construyó desde la rica escena alternativa local, con una discografía de siete títulos en que destaca Good news for people who love bad news, de 2004, que les dio mayor reconocimiento, gracias a sencillos como Float on. Asimismo, se cuentan numerosos cambios de formación, que tienen a Brock como su único integrante fundador en nuestros días.

El otro fundador que se mantenía en el grupo, era el baterista Jeremiah Green, quien falleció el pasado 31 de diciembre. Pero antes de la última gira del grupo, él mismo se ocupó en dejar a su reemplazo. ”Él sabía que iba a tener que entrar en la quimioterapia y dejar la banda -cuenta Brock-. Eligió a su sucesor, Damon Cox, que había sido nuestro técnico de batería durante bastante tiempo. Es un tipo de Australia y es la persona que Jeremiah pensó que debía hacerlo, y yo estuve de acuerdo”. De hecho, será en este tramo latino, en que la banda introducirá a Cox de manera oficial como nuevo integrante.

Jeremiah Green, baterista fundador de Modest Mouse fallecido en diciembre de 2022. Ante de su muerte, él mismo escogió a su reemplazante, el australiano Damon Cox, el que debutará en Lollapalooza Chile.

Respecto al show que mostrarán en Santiago, Brock acota: “Creo que cubriremos la mayor parte de nuestra carrera. No creo que estemos planeando nada fuera de eso. Hay algunos huecos, tomar algo de un EP por aquí o allá. Pero sí, de nuestros siete discos principales, elegimos lo que pensamos que es más interesante para tocar”.

Escribir con Johnny Marr

Pero además de ocuparse de las maletas, Brock ha estado escribiendo nuevo material. Aunque, a tono con la historia del indie, no sin algunas dificultades. “Me gusta mucho, pero a mi discográfica no le gustó. De hecho me lo devolvieron. Pero cuando hicimos The Good News, estuvieron a punto de deshacerse de ese también. Así que no estoy seguro de que sepan cómo hacer discos de Modest Mouse”.

Pero la banda no solo mira al futuro, sino también al pasado. Por estos días, Brock ha retomado su vínculo con el renombrado guitarrista Johnny Marr, aunque no significa que se integre al grupo. “(Con él) hicimos una de las nuevas”, dice.

Anteriormente, Brock y Marr escribieron canciones para We were dead before the ship even sank (2006), el exitoso álbum trabajado en el ático de la casa del primero, el que les dio un número uno en la lista de discos rock de Billboard. En esos días el ex The Smiths se integró a la banda como miembro a tiempo completo. Un vínculo que se extendió hasta 2008, cuando el inglés comenzó a tocar con otra banda indie, The Cribs.

Modest Mouse en los días en que contó con el inglés Johnny Marr en sus filas.

Brock no olvida el primer show de Marr en las filas de Modest Mouse, aunque acota que no es un episodio agradable de recordar. Básicamente, porque fue un desastre. “No salió bien -dice, lacónico-. Sé que Johnny estaba básicamente pensando, ¿en qué carajo me he metido? Y no ayudó que la gente del local hubiera enchufado todas nuestras cosas en las salidas equivocadas y todo eso”.

En una entrevista con Stereogum, Johnny Marr dijo que usted era el “mejor letrista” con el que ha trabajado alguna vez ¿cómo se toma esa opinión?

Me encanta que me halaguen. Me gusta cuando la gente dice cosas bonitas de mí y lo único que puedo hacer es sentirme bien por ello, pero pienso que conozco a mejores letristas.

¿Qué es lo mejor de escribir con Johnny Marr?¿cómo es trabajar con un tipo de ese calibre?

La música. Simplemente congeniamos y eso no significa que ninguno de los dos seamos geniales, aunque podemos estar de acuerdo en que él lo es. Pero cuando escribes música con alguien, puedes hacer un supergrupo y que sea una mierda. Podrían ser diez de los mejores putos artistas más venerados del mundo y simplemente no funciona porque no hace clic. Johnny hizo clic, instantáneamente. Básicamente, escribimos tres canciones en unas 3 horas, conseguíamos los huesos desnudos de ellas. El resto fue trabajo, pero esas tres primeras fueron realmente fáciles. Pero esa no fue la mejor parte de tocar con él. Me encantaba ir de gira con Johnny. Disfruté de su compañía. Él es gracioso, yo soy gracioso. Él me hizo más gracioso. Creo que yo lo hice más gracioso. Fue jodidamente divertido. Fue posiblemente uno de los momentos más divertidos que he tenido en mi vida.

¿Escuchaba a The Smiths?¿era fan de la banda?

Me gusta mucho la música de los Smiths. Realmente me gusta cuando la oigo, aunque últimamente no la pongo porque se me olvida, sobre todo porque tengo una hija que sólo quiere oír Who let the dogs out una y otra vez. Pero sí, me gusta mucho la música de los Smiths.

The Smiths

¿Cuánto influyó The Smiths en la música de Modest Mouse?

Casi nada. Solo lo disfruto, nunca quise ser como ellos. De hecho, no lo es. Me hice con Johnny en primer lugar, hizo algunos trabajos con los Talking Heads que me gustan.

¿Qué escucha usted por estos días?¿qué bandas o solistas le llaman la atención?

Me gustan mucho Tropical Fuck Storm, de Australia. Sigo encontrando viejas canciones que realmente me gustan, como Wayne Wright, me gustan mucho un par de sus canciones, pero creo que salieron cuando yo nací. Déjame revisar mi playlist para acordarme...¡me encanta Kurt Vile! amo la música de ese tipo.