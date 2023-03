Oscar 2023: el triunfo inapelable de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

Al comienzo de la temporada de premios Daniel Kwan y Daniel Scheinert no eran nombres ampliamente conocidos en la industria. Dueños de una sola película en conjunto (Swiss army man, 2016), además de trabajos en comerciales y videoclips, los cineastas nunca se imaginaron llegando a la máxima ceremonia de Hollywood. Mucho menos arrasando ante las nuevas cintas de Steven Spielberg, James Cameron, Baz Luhrmann y Martin McDonagh.

La noche de este domingo, en la 95° edición de los Oscar, subieron tres veces al escenario del Dolby Theatre y en todas contagiaron con su singular energía. Agradecieron a sus familias, a sus ídolos presentes y sobre todo a los actores y técnicos que hicieron posible la realización de su atípica idea. No escondieron que pasaron de ser los “chicos raros” de sus colegios y universidades a rodar un largometraje que gustó en múltiples latitudes y que hizo historia en los Premios de la Academia.

Foto: REUTERS/Carlos Barria

No hay desmesura en esa afirmación: hay que remontarse hasta el año 2009 (Slumdog Millionaire, con ocho estatuillas) para encontrar otra ganadora a Mejor película con un total de siete o más galardones en la misma ceremonia. Y jamás había obtenido el máximo premio un filme sobre personajes estadounidenses de origen asiático, que es lo que cuentan en Todo en todas partes al mismo tiempo, a través de la historia de Evelyn Wang (Michell Yeoh), la atribulada dueña de una lavandería que debe enfrentarse a la fractura del multiverso y, sobre todo, a sus quebradas relaciones familiares.

Pese a las aprensiones de quienes imaginaban que podría resultar demasiado estrafalaria para los miembros más veteranos, la Academia la abrazó sin concesiones. Al final, prevaleció la conexión de los votantes con su búsqueda de un mensaje universal, por sobre la extrañeza que puedan generar su humor escatológico o sus saltos acrobáticos por diversos géneros.

El entusiasmo que generó llevó no sólo a que festejara en las principales categorías –algo que pocos cuestionaban, en especial tras el respaldo que le entregaron en las semanas previas los sindicatos de productores, directores, actores y guionistas–, sino que también ganara en carreras de pronóstico reservado.

Después de todo, Michelle Yeoh consiguió imponerse ante Cate Blanchett (y el papel de su vida, Lydia Tár), y Jamie Lee Curtis derrotó a una competencia que incluía a una Angela Bassett que no ocultó su descontento con no escuchar su nombre.

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Los más alegres de la velada fueron la compañía A24. Conocida por respaldar largometrajes de cineastas jóvenes y atrevidos (Luz de Luna, Midsommar, Diamantes en bruto), la firma de cine independiente se convirtió en el primer estudio de la historia en hegemonizar los cuatro galardones actorales de los Oscar

Un hito que consolidó gracias a que Brendan Fraser (La ballena) se impuso como Mejor actor, superando a Austin Butler (Elvis) y Colin Farrell (Los espíritus de la isla), cuyas cintas terminaron la noche sin ningún premio. El filme de Darren Aronofsky, omitido en Mejor película, también celebró la distinción a Mejor maquillaje y peinado.

Otra ganadora múltiple fue Sin novedad en el frente, de Edward Berger. La nueva adaptación de la novela de Erich Maria Remarque totalizó cuatro premios: Mejor película internacional, Mejor fotografía, Mejor banda sonora y Mejor diseño de producción.

Al menos en cantidad de galardones, le fue mejor que a El poder del perro (2021), Mank (2020), El Irlandés (2019) y Roma (2018), los anteriores intentos de Netflix por quedarse con la estatuilla principal. Quizás, si la plataforma de streaming hubiera jugado todas sus cartas en ese título como su caballo de batalla desde un inicio, la historia podría haber sido distinta.

O tal vez deberían conformarse con lo logrado. Otros, como el mismísimo Steven Spielberg, abandonaron el Dolby Theatre sin nada. Su caso es curioso: el autor de Tiburón por años fue menospreciado por la Academia y, luego de ser reconocido finalmente en los 90, parece haberse convertido en un cineasta al que con gusto seguirán nominando, pero difícilmente volverán a premiar. Los Fabelman, su exploración de su adolescencia y de las deudas entre sus fisuras familiares y su amor por el cine, tampoco cambió esa tendencia.

Mejor película

Sin Novedad en el Frente

Avatar: El Camino del Agua

Los Espíritus de la Isla

Elvis

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

Los Fabelman

Tár

Top Gun: Maverick

El Triángulo de la Tristeza

Ellas Hablan

Mejor director

Martin McDonagh (Los Espíritus de la Isla)

Daniel Kwan, Daniel Scheinert (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo)

Steven Spielberg (Los Fabelman)

Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (El Triángulo de la Tristeza)

Mejor actriz

Cate Blanchett (Tár)

Ana de Armas (Rubia)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (Los Fabelman)

Michelle Yeoh (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo)

Mejor actor

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (Los Espíritus de la Isla)

Brendan Fraser (La Ballena)

Paul Mescal (Afersun)

Bill Nighy (Living)

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett (Pantera Negra: Wakanda por Siempre)

Hong Chau (The Whale)

Kerry Condon (Los Espíritus de la Isla)

Jamie Lee Curtis (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo)

Stephanie Hsu (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo)

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson (Los Espíritus de la Isla)

Brian Tyree Henry (Causeway)

Judd Hirsch (Los Fabelman)

Barry Keoghan (Los Espíritus de la Isla)

Ke Huy Quan (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo)

Mejor guión adaptado

Sin Novedad en el Frente

Glass Onion: Un Misterio de Knives Out

Living

Top Gun: Maverick

Ellas Hablan

Mejor guión original

Los Espíritus de la Isla

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

Los Fabelman

Tár

El Triángulo de la Tristeza

Mejor película internacional

Sin Novedad en el Frente (Alemania)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Bélgica)

EO (Polonia)

The Quiet Girl (Irlanda)

Mejor película animada

Pinocho de Guillermo del Toro

Marcel the Shell With Shoes On

Gato Con Botas: El Último Deseo

The Sea Beast

Red

Mejor documental

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny

Mejor banda sonora

Sin Novedad en el Frente

Babylon

Los Espíritus de la Isla

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

Los Fabelman

Mejor canción original

“Applause” de Tell It Like a Woman - Diane Warren

“Hold My Hand” de Top Gun: Maverick - Lady Gaga and BloodPop

“Lift Me Up” de Pantera Negra: Wakanda por Siempre - Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Goransson

“Naatu Naatu” de RRR - M.M. Keeravaani, Chandrabose

“This is a Life” de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo - Ryan Lott, David Byrne, Mitski

Mejor diseño de producción

Sin Novedad en el Frente

Avatar: El Camino del Agua

Babylon

Elvis

Los Fabelman

Mejor fotografía

Sin Novedad en el Frente

Bardo, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades

Elvis

Imperio de Luz

Tár

Mejor maquillaje y peinado

Sin Novedad en el Frente

The Batman

Pantera Negra: Wakanda por Siempre

Elvis

La Ballena

Mejor diseño de vestuario

Babylon

Pantera Negra: Wakanda por Siempre

Elvis

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

La Señora Harris Va a París

Mejor montaje

Los Espíritus de la Isla

Elvis

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

Tár

Top Gun: Maverick

Mejores efectos visuales

Sin Novedad en el Frente

Avatar: El Camino del Agua

The Batman

Pantera Negra: Wakanda por Siempre

Top Gun: Maverick

Mejor sonido

Sin Novedad en el Frente

Avatar: El Camino del Agua

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Mejor cortometraje de ficción

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Mejor cortometraje animado

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

Mejor cortometraje documental

The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger at the Gate