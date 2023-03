Avatar 2 arrasa: los números en cines chilenos de las nominadas a los Oscar 2023

Este año el listado de las diez candidatas a Mejor película ofrece algo para casi todos los gustos: filmes de autor, superproducciones, cine europeo y una cinta biográfica. De ese modo, la 95° edición de los Premios Oscar podría calificar con comodidad como una de las más variadas desde que en 2010 se expandió el número de nominadas a esa categoría y compitieron títulos como Avatar, Sector 9 y Up frente a otros como Bastardos sin gloria, Vivir al límite y Un hombre serio.

Inevitablemente, esa selección más heterogénea produce el contraste entre largometrajes que fueron vistos en masa y otros que reunieron a un público más acotado en la pantalla grande. Y la situación se agudiza si a la cabeza está la tercera película con mayor recaudación de la historia, Avatar: El camino del agua, que continúa en cartelera y sigue abultando sus cifras.

Foto: Scott Garfield

En el plano local el filme dirigido por James Cameron totaliza más de 2,3 millones de espectadores, con lo que no sólo se adueña del primer lugar entre las aspirantes a los Premios de la Academia, sino que se convierte en uno de los mayores éxitos recientes del circuito chileno.

Según información a la que accedió Culto, en el segundo puesto aparece Top Gun: Maverick, la otra superproducción que este año sueña con el galardón mayor. La secuela protagonizada por Tom Cruise acumula 527 mil asistentes, y es seguida de lejos por Elvis, que llega a 190 mil en multisalas nacionales. A causa de su irrupción en los Oscar, ambas volvieron a los cines pese a que ya estaban disponibles en plataformas de streaming.

La situación se replica con Todo en todas partes al mismo tiempo, gran favorita a adjudicarse el reconocimiento a Mejor película. La cinta de Daniel Kwan y Daniel Scheinert se acerca a las 80 mil entradas vendidas, toda una proeza para un largometraje fuera de la órbita de los grandes estudios de Hollywood que, por lo demás, debutó hace casi nueve meses.

Luego vienen cinco títulos con menos de 20 mil espectadores: Tár (cerca de 18 mil), Los Fabelman (12 mil), Los espíritus de la isla (12 mil), Ellas hablan (más de 4 mil) y El triángulo de la tristeza (cerca de 3 mil).

A diferencia de lo que ocurre con las cuatro primeras, el ordenamiento de ese puñado de producciones en Chile es algo diferente respecto a la taquilla mundial, donde asoman Los espíritus de la isla (US$ 46 millones), Los Fabelman (US$ 38 millones), El triángulo de la tristeza (US$ 24 millones), Tár (US$ 22 millones) y Ellas hablan (US$ 7 millones). Debido a que es una producción de Netflix, Sin novedad en el frente es la única de las nominadas que no es mencionada en el listado.

Foto: Allyson Riggs

En contraparte, hay un filme que exige una mención especial: La ballena, el drama con Brendan Fraser, que ya se posicionó por sobre la barrera de los 70 mil asistentes, un número al que llegó gracias a las funciones de preestreno que inició a partir de la quincena de febrero y su lanzamiento formal, el pasado 2 de marzo. Aunque la cinta de Darren Aronofsky no compite por la estatuilla a Mejor película, suma las candidaturas a Mejor actor (Fraser), Mejor actriz de reparto (Hong Chau) y Mejor maquillaje y peinado.

*La ceremonia será transmitida este domingo 12 desde las 21:00 horas (Chile), a través de la plataforma HBO Max y los canales TNT y CNN Chile.