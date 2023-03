“Pedro Pascal es una persona muy fácil de amar”: habla Gabriel Luna, su hermano en The Last of Us

The last of us es una historia sobre un planeta en ruinas en que es más probable caer en manos de los infectados que sobrevivir. Bajo esa lógica de un mundo en que la muerte está siempre respirando en la nuca, semana a semana al menos un par de personajes nuevos han irrumpido en la historia centrada en Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), aunque, como en cualquier momento puede ocurrir lo peor, su estadía en la trama en general ha sido más bien efímera.

La serie de HBO no está haciendo nada demasiado diferente a adaptar fielmente al videojuego de Naughty Dog en que se basa, un viaje emocional en que el espectador (o jugador) se termina habituando a ser golpeado por pasajes desgarradores y despedidas dolorosas.

En ese sentido, lo que sucede con Tommy es más bien una rareza: luego de ser introducido en el primer episodio, ambientado en 2003, el hermano de Joel vuelve en el sexto de la temporada, que transcurre cerca de 20 años después en una comunidad en Jackson, Wyoming. Escrito por Craig Mazin y dirigido por Jasmila Žbanić, el capítulo (ya disponible en HBO Max) incluyó un conmovedor abrazo en medio de un paraje nevado que se consolida como el gran reencuentro de la ficción hasta el momento.

Gabriel Luna, el actor que encarna a Tommy, conocía con precisión milimétrica la participación de su personaje. En 2013, cuando el videojuego The last of us llegó a PlayStation, el actor lo jugó en casa de un amigo en Austin, Texas, su tierra de origen.

“Había escuchado sobre él y lo puse. Durante los primeros 30 minutos estaba muy emocionado por el hecho de que estaba ambientado en mi ciudad natal, que en su momento no estaba tan presente en los medios como ahora”, señala el actor en entrevista con Culto.

“Por supuesto, no tenía cómo saber que diez años después Craig Mazin y Neil Druckmann lo adaptarían y harían una serie de televisión y yo estaría en él. No hay manera de saber estas cosas”, agrega.

Nacido en 1982 en el seno de una familia de ascendencia mexicana, Luna ha escalado en la industria con secundarios en la serie Agents of S.H.I.E.L.D. y en la película Terminator: Destino oculto (2019). Además, pronto aparecerá junto a Arnold Schwarzenegger en la serie de Netflix FUBAR. Según su relato, nunca había estado tan en sintonía con un rol como en The last of us.

“Una vez que conseguí el papel, profundicé más jugando ambas partes del videojuego consecutivamente. Y me di cuenta de que este personaje formaba parte de mi ADN, y que ya tenía muchas de las habilidades que ellos requerían para que interpretara a Tommy”, explica.

Actuar en la producción de HBO implicaba dar vida a momentos de alto voltaje con Pedro Pascal, su hermano en la pantalla. Tras partir al exilio junto a su familia, el intérprete chileno vivió durante varios años en San Antonio, Texas, “a 90 minutos de Austin, donde yo crecí, así que tuvimos una educación similar en nuestra juventud. Y, por supuesto, muy similar a la de los personajes. Eso jugó a nuestro favor”, advierte.

Esa particularidad los llevó a plantear una conversación junto a los creadores sobre el acento que tendrían en la serie Joel y Tommy, dos hombres nacidos y criados en Texas.

“Al final, concluimos de que mi forma de hablar natural de Austin estaba cerca de lo que se buscaría. Pedro tiene un patrón de habla un poco diferente. Así que él me envió un pasaje de Meridiano de sangre (2015), el libro de Cormac McCarthy, pidiéndome que yo lo leyera. Lo leí y le envié el archivo de audio de mí leyéndolo. Con pequeñas cosas como esa fuimos construyendo lentamente el tejido de su hermandad”.

Y añade: “Pedro Pascal es una persona muy fácil de amar, es una persona muy alegre. Pero cuando se trata del trabajo, en realidad él siempre cumple. Está muy presente, es una persona maravillosa con quien trabajar”.

Antes de incluso atestiguar el éxito de la producción –ya renovada para una segunda temporada–, Luna se plantea como un firme creyente de que los paralelos entre el desastre global de la ficción y la pandemia de Covid-19 generan que “la serie sea aún más inmersiva”.

“¿Estamos cansados de haber vivido una pandemia que ocurrió hace poco? Siento que es absolutamente lo contrario. Como es algo que todos vivimos juntos, tenemos esta experiencia comunitaria y global que podemos llevar a la serie como parte del público”, cierra.