Emilia Clarke aterriza en Marvel: “Siento que las series de TV extensas murieron”

Interpretó durante ocho ciclos a Daenerys Targaryen, por lo que sabe una o dos cosas sobre personajes con grandes ambiciones, un código moral ambiguo y en medio de un mundo a punto de estallar en una guerra.

Debido a que, además de participar en todas las temporadas de Game of thrones, irrumpió en películas de Star Wars y Terminator, Emilia Clarke (Londres, 1986) también conoce lo que es actuar en algunos de los proyectos más gigantescos de Hollywood.

Foto: HBO

Sin embargo, según sus propias palabras, ninguno se le acerca a la miniserie Invasión secreta, su nuevo estreno en la pantalla. “Creo que lo que definitivamente puedo decir es que este fue el set más cálido, maravilloso, seguro, encantador, feliz y divertido en el que he estado”, afirma en una conferencia de prensa en la que comparte junto a Samuel L. Jackson, Olivia Colman, Ben Mendelsohn y Kevin Feige, el mandamás de Marvel Studios.

Más tarde, en entrevista con Culto, profundiza en sus sentimientos al entrar en la popular franquicia de superhéroes. “Cuando estás en Marvel, todo es posible. ¿Luego habrá otra serie? ¿Una película? ¿Un proyecto en animación? Quiero decir, no lo sé. Todo es posible. Y eso lo vuelve muy emocionante y fresco”, explica a través de videollamada.

En Invasión secreta encarna a G’iah, un personaje que, sin ser una superheroína, tiene una capacidad fuera de los límites de lo humano: es una skrull, una especie de alienígena que puede adoptar la forma de cualquier persona, desde la de alguien anónimo hasta la de los máximos líderes mundiales.

Foto: Gareth Gatrell. © 2023 MARVEL.

En el primer episodio (en la plataforma Disney+, uno nuevo cada miércoles) se aprecia que es parte de un grupo rebelde que usa esa habilidad para infiltrarse en las altas esferas de poder y causar el colapso global, con el fin de adueñarse de la Tierra. Esa facción de los skrull busca un hogar propio, mismo objetivo que persigue el padre de G’iah, Talos (Ben Mendelsohn), de quien ella se ha distanciado y mantiene cuentas pendientes.

“Diré que fue difícil, porque siento cero enojo y frustración con él”, apunta en referencia a su querido compañero de reparto. “Si me siento enojada o frustrada, probablemente sea conmigo misma. Realmente no me enojo ni frustro mucho con otras personas. A menos que molesten a mi perro, con lo que estarías muerto para mí. Pero fue divertido explorar eso: ‘No me voy a tomar mucho tiempo para considerar cómo te sientes. Sólo voy a hacerte saber cuánto me lastimaste’”.

Clarke admite que el principal estímulo para aceptar el proyecto fue el elenco con el que le tocaría compartir. Pero ciertamente no hizo daño que la miniserie de seis episodios fuera una historia de espías. Revela que goza viendo Tinker tailor soldier spy (El espía, 2011), la excelente cinta basada en la novela de John le Carré.

“Es exactamente lo que me gusta. Tienes que mantener tu cerebro alerta mientras miras. Pero sigue siendo escapismo, por lo que no se siente como si estuvieras viendo las noticias”, explica, junto con enfatizar: “Obtienes el factor de entretenimiento, porque es Marvel”.

Foto: Jesse Grant/Getty Images for Disney

También entrega una confesión. “Definitivamente creo que quedé con un poco de trastorno de estrés postraumático con la serie en curso”, indica sobre la experiencia de filmar Game of thrones durante casi una década.

“Con la evolución de la televisión, en lo que se ha convertido, en que cualquiera está haciendo una serie de televisión en este momento, siento que la serie en curso y extensa realmente ha muerto. Succession fue enorme, ¿y cuántas temporadas tuvo? Friends tuvo como 90.000 temporadas. ¿Sabes lo que quiero decir? Cada vez hacemos menos”. Y ella, la misma Daenerys Targaryen, no podría estar más a gusto con ese cambio.