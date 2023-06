Cristóbal Briceño tras ganar el Pulsar: “No me siento cómodo con el reconocimiento, no me suma ni me resta”

Apenas le comentaron la idea de participar en el bloque de tributo a Zalo Reyes durante los recientes premios Pulsar de principios de junio, organizados por la SCD y emitidos por TVN, Cristóbal Briceño supo de inmediato lo que quería cantar. “Yo pedí hacer Acorralado entre mis lágrimas, incluso antes de saber cómo iba a ser el arreglo”, explica la voz de Ases Falsos y Fother Muckers, uno de los artistas más inquietos inventivos de la escena nacional en la última década, dueño también de una alabada carrera como solista, sumando una extensa discografía entre todos sus proyectos.

No era casualidad. El cantante tiene una historia con aquel éxito tardío del fallecido Gorrión de Conchalí. “Yo me acuerdo cuando lanzó ese tema en el Buenos días a todos, recuerdo estar viéndolo en el momento. También de la publicidad que se compró en el diario, es decir, para mí no es un ejercicio retro cantar esa canción porque la viví. Luego la música y la letra de Daniel Guerrero me parecen excepcionales”, detalla.

Homenaje a Zalo Reyes en premios Pulsar. De izquierda a derecha: Cristóbal Briceño, Angelo Pierattini y Francisco Victoria.

Enfundado en un traje de charro que compró en el mercado Garibaldi de México (“quería vestir algo elegante, los ternos me parecen aburridos”, apunta), Briceño interpretó el tema con su habitual estilo. “Me sentía con propiedad para cantarla -detalla- Con los años me fue haciendo más sentido: ‘Dicen que soy el malo ¿qué saben de mí?’ me gustaría seguir haciéndola con mi banda y con un arreglo más fiel al original”.

Esa letra ‘Dicen que soy el malo’ ¿te genera alguna identificación? en general hay una imagen misteriosa sobre tí, no sueles hablar mucho ¿te gusta jugar con eso?

O sea, yo no lo hubiese elegido como juego, pero ya que está, me gusta jugar con eso. Entonces la letra dice: ‘Dicen que soy el malo, maldito entre la gente’, es tremendo el verso, me gusta mucho. Luego viene el coro, el que yo creo que forzosamente lo lleva al plano romántico de pareja: ‘Yo pido al cielo, si hay un Dios, que regreses conmigo’. Eso yo jamás lo diría. Si te fijas, no tengo ninguna canción que diga ‘vuelve conmigo’ porque no creo en las segundas partes. Jamás le pediría a alguien que regrese conmigo, especialmente si esa persona fue la que tomó la decisión de irse. Para mí ese es un derecho sagrado que hay que respetar cuando alguien te rechaza. Por eso, esta parte del coro la canto porque tiene mérito musical, pero la tengo que sobreactuar.

Pero el extrañar a otra persona es un tópico clave de la música romántica…

Es que son cosas distintas. La nostalgia es inevitable y también la uso como combustible, pero es distinto al pedir segundas oportunidades, eso me parece poco estético. El ‘ahora sí mi amor’. Yo pienso que nadie cambia nunca, salvo cuando se trata de una mutilación o propiciado por un trauma, un accidente, una pérdida. Pero así por pura voluntad, nunca he visto que nadie que cambie.

En los Pulsar fuiste reconocido como Mejor artista pop por el disco solista Doler Crece ¿cómo te tomas ese reconocimiento? de hecho nunca te habías postulado antes

No sé cómo se dio mi postulación. Yo me enteré cuando la vi en los portales de noticias y ya no tenía mucho que hacer para bajarme. La verdad, no me siento cómodo. Pero trato de no darle mucha importancia, no creo que me sume ni me reste mucho. Y la ceremonia igual me la tomé como un juego. Fui porque estaba contratado para cantar en el homenaje a Zalo Reyes, traté de hacer mi parte, sumarme al espectáculo, al final entiendo que se trata de eso, pero sin tomármelo muy en serio.

Una Aurora que se mueve

Por estos días, Cristóbal Briceño se alista para finiquitar los detalles de un nuevo álbum en solitario, titulado Aurora, en homenaje a su fallecida abuela Aurora Miranda, muy cercana a él. Se trata de un disco que se comenzó a grabar apenas concluido el proceso de Doler Crece, en que nuevamente repite labores junto al músico y productor Diego Peralta, a cargo de la grabación y mezcla. Se proyecta publicar este disco a mediados del segundo semestre.

“Le mostré a Diego un tema que se llama Aurora, entonces nos agarramos de esa emoción -explica Briceño-. Cuando salió Doler Crece, ya estábamos grabando este segundo disco. Ahora estoy terminando las letras y tengo que grabar las voces, pero el instrumental está completo. Me ha costado encontrar un momento para ir donde Diego y hacer un par de sesiones de grabación de voz con la voz entera, porque todo el invierno lo tengo ocupado con conciertos. Y ahora con las enfermedades virales estoy con los nervios de punta, cagado de miedo”.

Cristóbal Briceño. Foto: Leonardo Vásquez Lemus

Vuelves a trabajar con Diego Peralta como partner ¿qué le aporta él a tu música?

Nunca me ha gustado llevarme toda la responsabilidad del resultado final, porque siento que se me hace poco interesante, entonces me gusta tener a alguien que aporte. Él trae un bagaje y está completamente pulido como músico. Es muy metódico, muy ordenado, muy limpio. En cambio, yo soy todo lo contrario, soy anti sistémico para componer, soy muy desordenado y me gusta que no esté todo tan claro. Entonces creo que se combinaron bien estas dos cosas y que en Doler Crece salió un disco que si bien, conserva el misterio, está grabado recontra prístino.

Doler Crece tuvo en general buenas críticas ¿eres de leer reseñas?¿es algo que te interesa?

Me encantan, las leo todas. Pero hoy ya casi no hay, de hecho no sé si leí alguna reseña del disco, puede que haya habido alguna, no sé. Me encanta ese género, yo mismo reseño discos en mi Instagram, pero creo que cuando se escribe sobre música en la en la prensa, generalmente se hace con un punto de vista deportivo, es decir, con los logros de tal o cual banda, que se va de gira a no sé dónde, con logros materiales y casi nunca se escribe sobre música en sí.

Con tantos años de carrera ¿hay algo por aprender sobre la canción? ¿Te interesa llegar a hacer una canción perfecta? ¿hay alguna de la que te sientas orgulloso?

Por supuesto, los recursos de una canción son infinitos y me mantengo alerta, en constante aprendizaje. No sé si perfecta es la característica que persigo, más bien me gustaría conseguir una canción que te desarme. Que te deje sin reacción intelectual inmediata. Me gusta una que se llama No tendré poder (pero tengo energía) del disco Doler Crece.

Briceño con Diego Peralta, productor de Doler Crece (Foto: Valentina Segovia)

¿Y alguna de la que no te sientas orgulloso?

Uf, la gran mayoría. Tengo la sospecha de que escribo y grabo tanto para así ir enterrando mi trabajo previo.

¿Qué te ha parecido el ascenso de la música urbana? ¿Hay algo que te llame la atención de ese estilo?

Bueno, es la música de nuestra época, reacción natural a tanta moralina. Hay muchos temas que disfruto, no es un ritmo tan frenético como las modas antecesoras, tiene más espacio. Me gustan las nuevas métricas raperas, me gusta cómo se las rebuscan para ofrecer variaciones sobre el loop de los mismos cuatro acordes. Me gusta que tenga espíritu ganchero y que busque constantemente frases musicales pegadizas. Son jóvenes y ambiciosos, será entretenido ver adónde llega esto. Ya era hora que le tocara a las poblaciones disfrutar del centro de atención.

Fother Muckers debutan en México en agosto. Es indudable la cuota de nostalgia pero ¿cómo se ha vivido esta nueva etapa de la banda? ¿proyectan lanzar nueva música?

No lo llamaría etapa. Yo lo veo como una sesión de espiritismo. Por mi parte, no tengo ánimos de escribir o grabar nueva música con Fother Muckers, está bien como está. Es solo un gustito que nos estamos dando, a nosotros y a la gente que nunca nos vio.

Cristóbal Briceño. Foto: Leonardo Vásquez Lemus

¿Hay planes de nuevo disco con Ases Falsos? Lo último salió en 2020

Estamos terminando nuestra película Bremen, que trae música original pero que no está pensada como un disco. Sí tenemos ganas e ideas para un nuevo largaduración, pero esta vez no vamos a apurarnos y dejaremos que cuaje solito, en su propio tiempo.

Hoy en las redes sociales los artistas enfrentan distintas circunstancias. En 2020 viviste un episodio de funa en las redes sociales (NdR: una joven acusó una relación con el cantante cuando ella era menor de edad) ¿cómo lo llevaste?

El tema de la Aranka es una herida que sigue abierta y supongo que seguirá así hasta que lo hablemos como dos personas que se tuvieron cariño y que nunca, hasta la funa, se faltaron el respeto. Hoy sé que mi atracción hacia ella fue una imprudencia. En mi defensa, puedo decir que 10 u 11 años atrás yo era todavía un cabro muy inmaduro, no era papá, y además, un beso a media tarde entre una chica de 17 y un guailón diez años mayor…puede ser antiestético, pero me sigue pareciendo de una gravedad menor, no te voy a mentir. Nuestra relación no estuvo ni cerca del campo sexual, muy por el contrario, era casi puro sentarnos en el pasto a conversar. Fue una enajenación quijotesca que por suerte no prosperó. Dicho eso, creo que me merezco todo lo que me ha pasado. Acepto lo que es y lo que no es. Mastico y trago. Y siento que ocupo exactamente el lugar que merezco.

En lo inmediato, Briceño se presentará junto a los Ases Falsos en el ciclo En Órbita, el próximo 22 de julio en la discoteca Blondie, ocasión en que acompañarán al cantautor uruguayo Juan Wauters. Las entradas están disponibles vía Ticketmaster.