Morrissey versus Robert Smith, historia de una rivalidad entre el odio y las amenazas: “Es un bastardo miserable”

Si de algo puede sentirse orgulloso el Reino Unido, es de sus figuras musicales. Y también de una suerte de subcategoría: los conflictos entre las mismas. Desde la rivalidad (más mediática que real) de The Beatles y The Rolling Stones en los felices sesentas, hasta a la batalla del britpop protagonizada entre Blur y Oasis en la era gloriosa de los noventas. A estas se le suma la tensión entre Morrissey y Robert Smith, las voces de The Smiths y The Cure, respectivamente.

Ambos músicos vendrán a Chile en los próximos meses; Morrissey el 21 de septiembre en el Movistar Arena y The Cure tendrá su esperada segunda presentación en el país el próximo 30 de noviembre al Estadio Monumental. Las entradas para este último show saldrán a la venta la próxima semana por Ticketmaster.

Pese a ser símbolos del pop británico más alternativo, ambos artistas han sostenido una relación tensa, principalmente a partir de declaraciones cruzadas en los medios. Todo comenzó a principios de los 80, cuando los Smiths emergían como banda con una particular propuesta asentada de la música melancólica y de fibra retro, tejida entre las guitarras de Johnny Marr y las letras de Morrissey. Mientras, los Cure ya asomaban como una de las bandas interesantes de los ochentas, tras un tránsito que comenzó a fines de los setentas desde el postpunk, pasó por la celebrada trilogía gótica, hasta su torsión final hacia el pop oscuro.

Morrissey

Por su lado, Moz, casi desde el comienzo se hizo notar como un personaje particular al momento de enfrentar las entrevistas de prensa. Así quedó claro en una charla con la revista musical The Face, en 1984. En esa ocasión, el entrevistador le preguntó: “Si te pongo en una habitación con Robert Smith, Mark E. Smith y un Smith and Wesson cargado, ¿quién mordería la bala primero?”.

Morrissey respondió: “Los alinearía de modo que una bala los atravesara a la vez (risas). Mark E. Smith me desprecia y ha dicho cosas odiosas sobre mí, todo falso. Robert Smith es un chiflado. Es bastante curioso que empezara a usar collares de cuentas en el surgimiento de The Smiths y (entrecerrando los ojos) ha sido fotografiado con flores (NdR: en referencia a los gladiolos que Mos solía ocupar en el escenario). Espero que apoye bastante lo que hacemos, pero nunca me ha gustado The Cure...ni siquiera The Caterpillar (NdR: canción publicada ese mismo año en el álbum The Top)”.

Morrissey volvió a cargar sobre el hombre fuerte de los Cure en 1989, en el albor de su carrera en solitario tras el final de los Smiths. En septiembre de ese año, en una charla con NME (un medio al que también le ha disparado en varias ocasiones), Morrissey afirmó que The Cure le dio “una nueva dimensión a la palabra ‘basura’”. Y para remarcar su punto, agregó: “McDonald’s bombardeó y Robert Smith estalló (ambas acciones requieren un voltaje similar de explosivos)”.

Esta vez, Robert Smith no se quedó callado: “Al menos solo hemos agregado una nueva dimensión a la basura, no construyó una carrera a partir de eso, señaló. “Si Morrissey dice que no coma carne, entonces voy a comer carne; por lo mucho que odio a Morrissey. Es un bastardo miserable. Él es todo lo que la gente cree que soy”, añadió con particular saña.

The Cure

Durante esos primeros años noventas, los medios no dudaban en preguntarle al uno sobre el otro cada vez que podían charlar con ellos. En 1993, en los días de la gira promocional del álbum Wish, Robert Smith declaró a la revista Spin: “Nunca me ha gustado Morrissey y todavía no. Creo que en realidad es divertidísimo las cosas que he oído sobre él, cómo es en realidad y su personalidad pública es muy diferente. Es todo un actor. Hay una foto en particular de Morrissey en traje de baño sentado junto a la piscina en Los Ángeles. ¡Apuesto a que esa no ha sido aprobada!”.

A su vez, según NME, en alguna ocasión escucharon a Morrissey referirse a Smith como un “payaso gordo con maquillaje llorando sobre una guitarra”. Aunque aquella puede entrar en la serie de historias apócrifas del rock. De todas formas, está a tono con las declaraciones reales en que Moz suele disparar contra lo que sea.

En 2004, Smith intentó explicar lo inexplicable en una charla con Entertainment Weekly. “[Morrissey] Constantemente decía cosas horribles sobre [The Cure]. Al final, me quebré y comencé a tomar represalias. Y se convirtió en una especie de disputa insignificante. Nunca me ha gustado nada de lo que ha hecho musicalmente. Pero no tengo ningún tipo de fuerte sentimiento de animosidad hacia él como persona porque nunca lo he conocido”.

El abrazo del pop británico

Pese a las hostilidades, en los últimos años, ambos le han bajado el perfil a las declaraciones. En 2019, durante una entrevista para su sitio web (Morrissey Central) concedida a su sobrino Sam Etsy Rayner, Moz encendió la pipa de la paz. “Robert Smith. Dije algunas cosas terribles sobre él hace 35 años... pero no las dije en serio... Solo estaba siendo muy Grange Hill. Es genial cuando puedes culpar de todo al síndrome de Tourette”, aseguró.

Y cómo no, llegó la réplica de Robert Smith, a quien el asunto ya no parecía importarle en absoluto. “Fue un poco extraño, ya que realmente no lo he tenido al frente de mi conciencia durante los últimos 20 o 30 años -le dijo a NME-. No sé. Incluso en ese momento nunca entendí bien cuál era el problema. Está lejos de ser importante ahora”.