Oficial: The Cure se presentará el 30 de noviembre en el Estadio Monumental

Ya es oficial. Aunque el propio Robert Smith venía desde abril anunciándolo por su cuenta de Twitter, aún no existían las coordenadas más formales del segundo aterrizaje de la banda británica por el país.

Incluso, hace un par de días preguntó: “¿Alguna idea de una banda local para abrir el show en Santiago?”. Por tanto, todo parecía indicar que el anuncio era inminente.

Esta semana fueron oficiales las fechas de su periplo por el resto de la región, con paradas en las ediciones del festival Primavera Sound de Argentina, Colombia, Paraguay y Brasil.

Robert Smith de The Cure

Y, ahora sí, su venida a Santiago es una realidad. Según informó esta mañana la productora DG Medios, The Cure se presentará en Santiago el próximo jueves 30 de noviembre en el Estadio Monumental.

El concierto que es parte del tour Shows Of A Lost World y que por estos días gira por Estados Unidos. Por ejemplo, esta semana repletaron tres veces el Madison Square Garden neoyorquino, con espectáculos que se extendieron por dos horas y 45 minutos y que desplegaron un promedio de 29 temas. Todo parte con Alone y Pictures of you, y culmina con hits como Boys don’t cry o Killing an arab.

Para ese recorrido por Norteamérica, Smith ha desplegado una guerra intestina con Ticketmaster por el tema de los cargos por servicio, los que ha calificado de abusivos y exagerados, obligando a la empresa a realizar un reembolso a quienes compraron localidades.

Su paso por el Estadio Monumental será la segunda vez de los hombres de Just like heaven en la capital, luego de su recordado recital del 14 de abril de 2013 en el Estadio Nacional.

La preventa exclusiva para clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia para el espectáculo comienza este lunes 26 de junio a las 10.00 horas y la venta general se realizará a partir de las 10:01 horas el miércoles 28 de junio. Ambas modalidades en www.ticketmaster.cl

Los precios se difundirán en las próximas horas.

Más información en www.dgmedios.com