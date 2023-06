El regreso de The Cure a Chile: ¿quién debería ser el telonero?

Fiel a su estilo Robert Smith, el líder y fundador de los británicos The Cure, sorprendió con una petición. El pasado 16 de junio, publicó en su cuenta de Twitter un particular mensaje: “¿Alguna idea de una banda local para abrir el show en Santiago?”. Una pregunta que llamó la atención de los fans chilenos que de inmediato comenzaron a lanzar nombres de posibles candidatos.

Lo de Robert Smith sorprende ya que se trata de un show que aún no está confirmado de manera oficial con fecha y recinto. Se sabe que los ingleses están en avanzadas negociaciones para bajar a Sudamérica hacia fin de año como parte de su actual gira Shows of a Lost World, que en estos momentos va por el tramo norteamericano, aprovechando el verano boreal. De hecho, Smith también pidió recomendaciones para abrir el eventual show de los Cure en Lima, Perú.

Fuentes de la industria consultadas por Culto detallan que lo particular del caso de The Cure es que es el propio Robert Smith quien realiza las labores de management de la banda. En otras palabras, el músico no delega esa función a un mánager, sino que él mismo se ocupa de negociar varios aspectos. A diferencia de otros artistas, le gusta imponerse de todos los detalles, los que trata directamente con la productora local.

Así lo está haciendo con la productora chilena con la que está cerrando los detalles del regreso de los Cure a fin de año. Lo más seguro es que, a diferencia de su inolvidable debut en Chile en el año 2013 en el Estadio Nacional, para su segundo encuentro con su militante afición chilena, el show sería en el Estadio Monumental.

The Cure

Eligiendo a un telonero

El caso de The Cure, como vimos tiene ciertas diferencias -aunque no demasiado radicales- respecto a cómo se negocian habitualmente a los números de apertura para los shows en el país. Desde febrero de 2020 está vigente la llamada “ley del telonero” que establece que los espectáculos de artistas extranjeros deben considerar al menos un show de “al menos un telonero chileno”, como dice la Ley 21205, disponible en la Biblioteca del Congreso. Es decir, es parte de la planificación que deben considerar las productoras a la hora de organizar un show.

Por ello, habitualmente son los promotores locales los que se ocupan de zanjar este punto. Fuentes de la industria detallan a Culto que lo habitual es que la productora envíe al management del artista en cuestión un listado con opciones de nombres locales para que ellos sean los que tomen la decisión final.

The Cure en la era de Wish (1992)

Los nombres a considerar pueden salir desde dos fuentes; si el sello discográfico al que pertenece el artista tiene filial en Chile, es probable que las opciones vengan desde su propio corral de créditos locales. Mismo caso para las productoras que tienen un abanico de artistas propio que deseen potenciar aprovechando la exposición.

Otros puntos a considerar, dicen las fuentes, son los costos asociados a sumar a un artista a una presentación tomando en cuenta que la mayor parte de los recursos se destinan al número principal. Pero en otras ocasiones, los artistas internacionales se desentienden del asunto y simplemente le piden a la productora local que se ocupe de zanjar el nombre del telonero. Pero cuando se trata de elegir, opera el mecanismo ya explicado.

¿Quién le podría abrir el show a The Cure en Chile?

Una vez que Robert Smith lanzó la pregunta para un telonero, de inmediato surgieron variadas alternativas. Aunque a tono con la dinámica de las redes sociales hubo respuestas en serio y otras en tono de broma, algunos de los nombres más asentados que se mencionaron fueron Lucybell, Álex Anwandter, Electrodomésticos, Los Bunkers, entre otros.

Todos de alguna forma conectan con partes de la historia musical de los Cure; Anwandter por su intransable interés en el pop (aunque se reciente álbum El diablo en el cuerpo, es más bien bailable); Lucybell por el material de sus años iniciales que tuvo un sello dark y british (De sudor y ternura y Grito otoñal, son buenos ejemplos); Electrodomésticos, por su espíritu aventurero y la oscuridad de su material más ochentero, que de alguna forma se replicó en su regreso posterior (Detrás del alma, es un buen caso); Los Bunkers, si bien tienen una sonoridad más cerca a los sesentas, no ocultan su sabida deuda con la música de la isla. De hecho en alguna ocasión interpretaron el hit Friday i’m in love, como parte de sus habituales covers en directo.

Macarena Hansen, conductora de Radio Rock & Pop, propone un nombre para abrir a The Cure. “Sería genial ver a Frank’s White Canvas, fueron teloneras con Guns and Roses. Este año han estado con hartas giras y canciones nuevas. Por estética, producción y proyección lo tienen más que merecido. Sería genial Los Bunkers igual! pero está bien darle paso a otras bandas”.

Por su lado, el director de Radio Futuro, Rainiero Guerrero, se enfoca en nombres más emergentes por sobre los consagrados. “Me gusta Kolumbia, Patio Solar, de Concepción, Artificiales, los chicos de Samsara, hay buenos nombres nuevos”.

El crítico musical de La Tercera, Felipe Rodríguez, apuesta por un nombre más clásico. “Electodomésticos. Es un grupo contemporáneo de The Cure y tiene originalidad, una forma de hacer música personal que sería un buen complemento para la banda de Robert Smith”.

Si se toma en cuenta la cercanía musical, hay nombres variados. The Cruel Visions, el proyecto del músico y productor Pablo Giadach, cuyo buen álbum debut de 2020 se confirmó con buenos shows en vivo; la banda indie Columpios al suelo, que toman el costado más aventurero de los británicos; los reagrupados Solar, que además acaban de lanzar nuevo álbum y cuyo trabajo junto al productor Barry Sage, confirma su habitual interés en el sonido british, más cercano a la factoría de Creation Records, el afamado sello que en su momento tenía un catálogo que incluía a Oasis, My Bloody Valentine, Ride, Primal Scream, entre muchos otros.