Billy Corgan de Smashing Pumpkins: “Todos los años pedimos venir a Sudamérica y siempre nos dicen que no”

Se levanta temprano por la mañana, toma la guitarra acústica o se sienta al piano, y empieza a tocar lo que venga. Según Billy Corgan (56), el particular líder de los Smashing Pumpkins, ese ha sido el punto de arranque para todas sus canciones, desde sus inicios. Una de las cosas que no ha cambiado desde entonces. “Después de eso se convierte en el proceso de hacer los demos y eso. Pero siempre ha sido así desde el principio”, detalla al otro lado de la sesión de Zoom, sin dejarse ver, solo como una inquietante y gélida voz.

Los Pumpkins, una de las bandas que descolló en la oleada de rock alternativo de los noventas junto a nombres como Nirvana o Soundgarden, no esconden su ambición creativa. Dos de sus discos, el celebrado Mellon collie & The infinite sadness (1995) y el vilipendidado Machina/The Machines of God (2000), fueron planificados como discos conceptuales; el primero con un personaje llamado Zero (de allí la palabra que se veía en las poleras de Corgan en esa época), que en el segundo se llamaba Glass. La fórmula se retoma en Atum: a rock opera in three acts, el ambicioso nuevo álbum de 33 canciones, que se proyecta como una suerte de secuela de los mencionados. Y ahora el personaje se llama Shiny.

The Smashing Pumpkins en la era de Mellon collie & the infinte sadness, un imprescindible de los noventas. De izquierda a derecha: D'arcy Wretzky, Jimmy Chamberlin, Billy Corgan y James Iha. Los últimos 3 están hoy en el grupo, tras varios cambios de formación con Corgan como el único fijo.

“Siempre pensé en hacer un tercer capítulo -dice Corgan-. Y cuando James (Iha) volvió al grupo hace unos cinco años, se lo comenté a la banda pero no estaban entusiasmados con la idea de hacer un gran álbum con tantas canciones. Así que lo dejé de lado. Y luego, durante la pandemia, pensé, vale, ahora voy a hacer esta historia. Es como tres películas diferentes sobre el mismo personaje. Si tú piensas en Charlie Chaplin, sería su personaje en diferentes situaciones”.

Y más allá de los personajes ¿cómo se relaciona este nuevo disco con Mellon Collie y Machina?

En el 95 era obviamente algo más sobre la inocencia y el tiempo de lo que estaba pasando cuando estábamos haciendo ese disco. En el 2000, las cosas estaban empezando a desmoronarse, no sólo para la banda, sino que un montón de cosas en la música a causa de la piratería y Napster. Y lo de ahora es un poco sobre la distopía que estamos viviendo.

Pero la idea de los discos largos y conceptuales era más común en los 70, como en Genesis o Pink Floyd ¿tenía ese tipo de ambición?

Creo que tenía esa ambición en 1995. En realidad no era fan del rock progresivo. Me gustaba Yes y Pink Floyd, pero no diría que me gustaba más que Black Sabbath. Ahora no sé cuál sería la ambición porque nadie lo sabe en 2023 ¿qué es lo que hay que hacer?¿qué es lo correcto cuando la música es a menudo más clickbait que música?

Hoy, al menos en el mundo latino lo que más se escucha en la música urbana ¿cómo el rock puede tener un espacio?

Honestamente, no me importa porque no creo que esa sea la forma de pensar sobre el arte. El negocio de la música realmente se puso en marcha en los años 60 debido al éxito de los Beatles. Ahí creó este mundo de críticos, reseñas de discos, tiendas de discos, emisoras de radio y en última instancia MTV. Se trataba de comprimir el arte en un sistema que podría beneficiar a los que estaban pagando por ello, es decir, las compañías discográficas. Y luego otra vez, MTV se benefició y cosas por el estilo, pero todas esas cosas se han desintegrado ahora. La gente ha escuchado música por miles de años, pero ahora con los servicios de streaming, cuando la gente quiere algo para cepillarse los dientes o para hacer ejercicio, o para escuchar en un largo viaje en coche, pueden escuchar a Led Zeppelin o Frank Sinatra o los Beatles o Nirvana ¿entiendes lo que digo? Así que no creo que la música siga existiendo en términos de tiempo.

Billy Corgan, Jimmy Chamberlain y James Iha en la formación actual de los Smashing Pumpkins

Hoy está la IA ¿le parece una herramienta creativa?¿qué le parecen estas creaciones en que se hacen cruces como Freddie Mercury cantando cosas de los Beatles?

No, no es una herramienta creativa. Y en cuanto a ese tipo de cosas que has mencionado, no tengo ningún interés. Creo que es como una broma, ¿no? Es una broma divertida, pero es una broma. Podría dibujar una caricatura tuya haciendo alguna tontería y tal vez sería gracioso, pero no eres tú. Así que si la gente quiere los dibujos animados, ok, está bien, que se diviertan. Pero no creo que la vida humana sea un dibujo animado. Creo que la vida humana se trata de personas reales con emociones reales. Piensa en Freddie Mercury, fue un artista valiente, un hombre que se declaró gay cuando no era algo popular. Y la gente lo apoyó porque era un artista increíble. Por desgracia, su vida terminó demasiado pronto debido a su salud. Así es la vida, esas son las cosas de la vida real. Todo lo demás es como un meme, ¿sabes lo que digo? Así que si me preguntas si me importa un meme o Freddie Mercury, me quedo con Freddie Mercury 1000 veces seguidas.

Y sobre personas del pasado, en una entrevista reciente usted dijo que cuando Kurt Cobain murió, lloró porque había perdido a su mayor oponente…

Creo que usé el término rival, pero bueno. Creo que él tenía un talento increíble.

Pero usted tenía una relación de competencia con él…

Entiendo lo que me preguntas, pero no sé por qué quieres que hable de esto. Siento que sólo voy a decir lo mismo de una manera diferente. Y el problema es que la gente lo interpreta como que quiero seguir hablando de ello y no quiero seguir hablando de ello. He dicho muchas cosas sobre Kurt en todos estos años, casi todas positivas, porque era un artista increíble. Pero aparte de eso, no sé qué puedo seguir diciendo.

El álbum Siamese Dream de los Smashing Pumpkins cumple 30 años este 2023 ¿qué expectativas tenía usted sobre ese álbum? finalmente ese fue el que los catapultó

Las expectativas eran bastante simples. Teníamos que tener éxito o perderíamos nuestra oportunidad. Así que en mi mente, era sólo un momento en que había que ser muy bueno en lo que estábamos haciendo o íbamos a perder. No hay muchos momentos en tu vida en los que tengas ese momento de claridad. Tienes que hacer el trabajo o estás muerto. Así que eso es lo que ese álbum era para mí.

¿Es cierta esa historia de que en ese disco usted grabó todas las guitarras y el bajo, lo que generó la molestia de sus compañeros?

Tampoco sé por qué quieres hablar de eso. ¿Soy el tipo malo de las películas? ¿Soy el tipo que viste de negro y soy el científico malo? Sí, ese soy yo. No entiendo por qué quieres hablar sólo del pasado. Acabo de hacer este gran álbum, tengo 56 años, tengo dos hijos pequeños, de siete y cuatro años. Vivo en el presente, no es un juego de palabras. Así que el pasado es de las cosas de las que estás me hablando ahora, que tienen 30 años. Permítanme decirlo de esta manera; si así es como la gente me recuerda, entonces no quiero que me recuerden en absoluto. No soy una persona que vive en el pasado, soy una persona que vive en el presente.

Aunque el pasado de alguna forma sigue presente en la vida de Billy Corgan. Cuenta que está trabajando en un Box set para la reedición de Mary Star of the sea, el primer y único álbum que grabó hace 20 años junto a Zwan, la banda que armó tras el quiebre de Smashing Pumpkins, en su primera era. Un álbum que consiguió críticas bastante decentes, de hecho, The Guardian le dio 4 estrellas de 5 posibles, gracias a buenos sencillos como Honestly. “Fue una época muy confusa. Así que tengo sentimientos muy encontrados sobre ese periodo de mi vida. Pero creo que el álbum es bueno y que la música que aún está inédita es bastante buena. Creo que cuando salga el álbum y la caja y todo vuelva a la esfera musical, será el momento de hablar de lo bueno y lo malo de todo aquello”.

¿Tiene planes de venir a tocar a Sudamérica? (la última vez fue en Lollapalooza Chile 2015)

Sí, todos los años. Todos los años lo pedimos y todos los años nos dicen que no. Así que lo pedimos de nuevo este año, incluso en un momento dado se suponía que íbamos a venir a América del Sur para tocar en algunos festivales, y terminó no sucediendo. Así que lo he pedido durante, creo, siete años seguidos, especialmente desde que James volvió a la banda. Así que estamos muy sorprendidos de no haber venido, y realmente queremos venir, pero nosotros no tomamos ese tipo de decisiones. Siempre depende de los promotores.