El fenómeno de El Sentido del Humor: “La comedia está en su mejor momento”

Corría el 2016 cuando Fabrizio Copano decidió montar su propio podcast de humor. No conocía personalmente a Marcelo Valverde, pero al revisar su blog y leer las columnas que escribía sobre las rutinas humorísticas del Festival de Viña, se convenció de que sería un buen partner para el proyecto. Y no se equivocó.

Pero dupla no duraría mucho tiempo. Copano ya tenía organizada su mudanza a Estados Unidos para probar suerte en el stand up norteamericano y no era demasiado viable continuar a la distancia. Sin embargo, Valverde no tardó en encontrar un nuevo compañero. Ese fichaje fue Luis Slimming, nombre que, por entonces, ya brillaba como uno de los guionistas de comedia más importantes de la escena criolla.

“Justo Luchito escribió en Twitter ‘quiero hacer radio’. Y yo le respondí ‘oye, hagamos El Sentido del Humor. @Fabrizio’”, recuerda Marcelo. Al poco tiempo se les unió Héctor Romero y, así, quedó consolidada la formación definitiva.

El sentido del humor.

De eso han pasado casi siete años y el proyecto no ha hecho más que crecer. Lo que comenzó como un podcast semanal dedicado a analizar el sentido del humor en distintos contextos terminó por transformarse en un verdadero fenómeno digital que hoy alberga cinco programas diferentes, todos con el fin último de hacer reír. Entre ellos, el podcast que dio origen a todo, y que ahora comparte su nombre con la productora que alberga todos estos contenidos. Y por supuesto que Valverde, Slimming y Romero suelen bromear con eso.

Marcelo Valverde: Es el Copesa de la comedia.

Luis Slimming: Algo que roza lo ilegal…

Héctor Romero: Me da entre cosita y risa porque nosotros empezamos a hablar del holding. Y la gente se ha tomado de eso y lo usa como un concepto real para referirse a nosotros.

¿Holding, consorcio, confraternidad? Luis prefiere zanjar aquí el asunto. Saca su celular y busca la definición de la RAE.

Slimming: “El holding es una forma de organización o agrupación de empresas en la que una compañía adquiere todas o la mayor parte de las acciones de otra empresa con el único fin de poseer el control total” …

Valverde: No, no. Estamos recién empezando con eso.... Esta es una sola empresa que tiene harto contenido. Una productora generadora de contenido cómico.

Héctor: Si, y ha sido bonito ese paso desde la podredumbre.

Por estos días, los muchachos de El Sentido del Humor (ESDH) se preparan para un nuevo desafío, y que será show en vivo más grande hasta ahora. Se trata de El Multiverso de la Comedia, un espectáculo de stand up que busca homenajear a los grandes clásicos del humor criollo, y que llegará al escenario del Gran Arena Monticello este martes 20 de junio.

Construir el éxito

El centro neurálgico de las operaciones de ESDH se ubica en calle Santo Domingo, a pocos metros del Parque Forestal y en pleno barrio Bellas Artes. El estudio se esconde entre las oficinas de un edificio antiguo, donde semana a semana se realizan las grabaciones del podcast y los otros programas que cuentan con el patrocinio de la productora. Sin embargo, los inicios del proyecto fueron en condiciones muy distintas.

Valverde: Si po, antes el estudio era mi pieza...

Héctor: Una pieza asquerosa con olor a fonola, y no había fonola. ¿Por qué?

Slimming: Era como debajo de un puente... ¿Por qué pasaba el Mapocho por tu pieza?

Valverde: Era la pieza y uno de esos micrófonos dobles, inalámbricos, que costaron 20 lucas. Y éramos tres. Veinte lucas Casa Royal Arica.

Romero: Teníamos que turnarnos para hablar.

Pero luego de algunos meses grabando desde la casa de Valverde, surgió la posibilidad de utilizar los estudios de una radio online para sacar adelante el programa. Ese fue el momento donde las cosas empezaron a tomar fuerza, y lo que comenzó como un hobbie terminó haciéndose cada vez más serio. Para Romero, ese fue el momento en que la idea originaria del podcast comenzó a mutar.

Romero: Antes, ESDH era bien esporádico, cuando había posibilidades de juntarse, se hacía. Ahora no, po. Tenía que haber una regularidad, una periodicidad que hizo que también nosotros empezáramos a tomar otros temas. Originalmente, ESDH era para hablar sobre comedia. Comediantes hablando de comedia. Pero después ya era comediantes hablando de cualquier cosa.

Valverde: Lo bueno es que el nombre “El Sentido del Humor” tiene esas acepciones, donde puedes decir “no, no es para hablar sobre el sentido-del-humor en ciertos lugares. Significa que nos podemos reír de cualquier cosa’. Encontrarle el sentido del humor a la actualidad, la política, el tema del momento.

Slimming: Es muy bueno Fabrizio poniendo nombres.

Valverde: Nombre que ya le robamos legalmente... Lo tenemos patentado, cagaste Fabrizio.

Romero: Eso queda de esa época. Al principio, la idea era analizar el sentido del humor en el colegio, el sentido del humor en la televisión, etc. Ahora también lo hacemos, pero sin tener que ponerle ese título a cada capítulo, sino que vamos revisando noticias o situaciones que nos hayan ocurrido. Y las vemos desde el humor.

Slimming: Sí, yo creo que eso pasó cuando empezamos a agarrar la confianza de que la gente igual se interesa por lo que nos pasa, porque de repente sentía la presión de que este era un programa de actualidad. La mayoría de los mensajes que me llegaban eran “puta, no veo noticias en Chile, me entero por ustedes”. En ese período, que no sé cuánto habrá durado, sentí que era como “ay, pero si hablo de mí, qué le importa a la gente...”. Y no, po. Al final igual terminas diciendo “oye me pasó esto”, y ahí es donde se dan los momentos más hilarantes.

En estos siete años de trabajo, el trío reconoce algunos hitos que han sido especialmente significativos para el transcurso de su historia. Uno de ellos es el éxito paralelo de Entre Broma y Broma, que es, sin dudas, uno de sus títulos estelares.

Slimming: En la pandemia, los chiquillos comenzaron a hacer sus propios programas. Héctor empezó con su biblioteca, a hablar de temas más relacionados al cine y cosas más ñoñas. Marcelo tenía su late en YouTube, y yo pensé “chuta, cómo voy a ser menos”. Si ya me huevean con que soy flojo, esto lo reafirma. Quedo en evidencia.

Valverde: “Y que no se me ocurra nada solo lo termina de confirmar”.

Slimming: Entonces me dije “voy a hacer algo que no me cueste mucho trabajo: voy a conversar con gente por Zoom. ¿Qué es lo que tengo? Amigos famosos. Voy a hacer entrevistas a humoristas”. Y así partió. Ahora como que agarró vida propia, pero antes era una suerte de spin off. Yo pensé que iba a durar durante la pandemia nomás. ¿Qué famoso iba a querer pegarse el pique en vivo si ya me costaba que se metan por Zoom desde su casa?

Valverde: Lo bueno es que durante la época de pandemia el programa alcanzó a tomar el vuelo suficiente para que, cuando ya fue presencial, los comediantes quisieran venir. Ya no era un “ya, pero a qué voy a ir, a hacer un favor”.

Romero: Es interesante que, pese a los miedos iniciales de Luis, ahora hay gente que te pide ir al Entre Broma y Broma. Es bacán que haya tomado ese nombre entre los comediantes, esa reputación de que quieran estar presentes.

Otro momento importante es cuando deciden irse de la radio online que les facilitaba los equipos y comenzar un camino independiente. Y en ese paso, el apoyo de los seguidores del programa -que se consolidó durante la pandemia- fue trascendental.

Valverde: La misma gente nos empezó a decir “oye, cómo puedo aportar yo para que sigan haciendo el programa. Háganse una plataforma donde nosotros podamos suscribirnos, donar, ustedes ven qué dan a cambio, y así esto empieza a crecer de nuevo”. Ahí abrimos Patreon y cada pesito que llegaba lo invertíamos en una mesa de sonido, en micrófonos, en sueldos para Teclas. Y luego viene la pandemia. Nunca dejamos de hacer el programa. Seguimos siempre dos veces a la semana. Eso hizo que la gente nos acompañara y que nosotros igual los acompañáramos a ellos, y así empezó a crecer el programa. Y, por ende, también había más gente que se suscribía, que donaba... La pandemia, además, facilitó que las marcas se interesaran en lo digital, porque antes era muy difícil encontrar auspiciadores haciendo contenido en internet.

Slimming: Porque todos los programas eran por Zoom.

Valverde: Se abrió este mercado nuevo y nos posibilitó poder financiarnos de mejor forma, arrendar un espacio. Cuando se acabó la pandemia, dijimos “ahora estamos con la posibilidad de contratar un equipo, el mínimo suficiente para poder trabajar, que eran en su momento 3 personas, y poder arrendar un espacio donde hacer los programas en vivo. Volver a la presencialidad no era volver a nuestras piezas. Era llegar a un estudio, si esto había crecido durante la pandemia.

Romero: La gente buscaba, por un lado, compañía. Muchos nos dicen ‘oye, ustedes me acompañan cuando estudio, o cuando estoy haciendo el aseo, cocinando... Es como carretear con amigos’.

Slimming: Y los carretes eran por Zoom.

Valverde: “Entre conectarme por Zoom con mis amigos, que somos todos fomes, mejor me conecto con estas tres personas que me van a hacer reír y yo tengo que estar aquí piolita”.

Héctor: Hoy los canales ocupan gran parte del horario en dar noticias. Y la noticia del momento era la pandemia. La gente pensaba “oh, voy a tener que escuchar de esto todo el día, seguir deprimiéndome… Mejor escucho a estos tres hueones que están hablando de otras cosas. O están hablando de la pandemia, pero de manera chistosa”.

Slimming: A la gente le gusta el humor. Y más encima no había ni Festival de Viña, po. La gente no tenía cómo consumir humor.

La comedia en su mejor momento

Todos los integrantes de ESDH concuerdan en que el presente de la comedia goza de buena salud. No es necesario realizar un análisis muy profundo para notarlo: el éxito de ventas que tuvieron los dos shows de Edo Caroe en el Movistar Arena y la proliferación de bares y locales dedicados a recibir shows de stand up son pruebas sólidas de aquello.

Romero: Yo creo que ese es un punto importante, porque vivimos en una época donde cualquiera puede dar inicio a su carrera de comediante si quiere hacerlo. Desde hacer unos videos de TikTok o por escrito, humor gráfico, lo que quieras. Internet te da el espacio para que tú puedas difundir tu trabajo y que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Pero a no deprimirse, porque no todo el mundo es Edo Caroe.

Slimming: Porque el Edo trabaja más que la cresta...

Romero: Eso mismo. Es el fruto de la constancia, del trabajo permanente, y eso es a lo que yo creo que nosotros también aspiramos a llegar. Creo que tenemos el potencial y la capacidad de lograr algo similar, pero eso implica trabajo, trabajo, trabajo.

Slimming: Y Fabrizio también abrió otra puerta, el hacer humor y stand up en inglés en Nueva York. Eso jamás, a lo más uno iba a llegar a México. Pero ahora de verdad que uno dice “hueón, si Fabrizio puede, yo también podría”.

Y sobre la importancia de la constancia, el caso de Valverde, Slimming y Romero es clarificador. Hace unos años, Héctor y Marcelo se dedicaban a la psicología, y Luis escribía libretos para programas televisivos. Hoy, los tres se dedican casi exclusivamente al proyecto que levantaron en conjunto, y eso los hace felices laboralmente.

Héctor: En ese sentido soy, y somos, privilegiados de poder trabajar en algo que realmente nos gusta. Para muchos la pega es sinónimo de ‘ah, que lata, es lunes, tengo que ir a trabajar’. Desde que estoy dedicándome 100% a esto, no lo veo de esa manera. De verdad es algo que me gusta hacer y lo paso bien. Aunque tiene sus responsabilidades y obligaciones que tenemos que cumplir. Luis...

Slimming: Hay días que me da lata venir, y son precisamente esos días. Pero son los menos...

Valverde: Y la diferencia está en la recompensa. Porque, aunque a veces nos de lata, llega el momento del programa y lo pasamos bacán. Vemos el resultado y nos gusta mucho, lo disfrutamos. Luis, aunque se dedicaba al humor igual, su pega era para otros. Esos beneficios uno no los siente propios, porque no es un proyecto propio. Uno trabaja para tal persona o para tal programa... Es distinto. Y Héctor más todavía, que hacía algo que no tenía que ver con el humor, que era realmente un beneficio... No sé cuál era el beneficio.

Romero: La estabilidad económica, pagar las cuentas…

Los humoristas también destacan otras situaciones que hoy resultan mucho más comunes y que facilitan la proyección de nuevos comediantes. Entre ellos, el interés del público por el stand up como formato y la cercanía que hay con los colegas. “Creo que eso también ayuda harto”, dice Slimming. “A mí me hubiese encantado llegar donde Alvarito Salas y decirle ‘oye, se me ocurrieron estos chistes’, pero no tenía cómo. Y sí hay gente que hace eso conmigo. Que me dice “oye, mira, se me ocurrió esto...”, y a partir de eso los recomiendo para otras cosas... Hay gente que ha terminado trabajando igual en el humor, no contando chistes necesariamente, pero llegó”.

Entre el multiverso y la apuesta por la ficción

El desafío más inmediato para el equipo es el show agendado para el Gran Arena Monticello. No es la primera vez que se presentan en vivo como programa. A la fecha, ya han realizado varias instancias presenciales, algunas de ellas bastante significativas. Ese es el caso del Golden Show, pensado como una celebración de aniversario del podcast y cuya segunda fecha iba a reunir al Club de la Comedia. Eso, antes que la pandemia cambiara los planes.

Sobre la presentación del Monticello, los tres están de acuerdo en que esta será una presentación especial:

Valverde: Es distinto. Uno, por la masividad. Salvo por el hecho de que Lucho estuvo en el Monticello a principio de año, es el show más grande del ESDH, porque son como 4 mil personas. Es el show más grande por lejos que hemos hecho. Y lo otro es que cuando hemos estado en teatros grandes ha sido haciendo stand up convencional. Esto es un formato distinto, donde nos vamos a ver expuestos a hacer humor en otros formatos, más callejero, parodiando y/o homenajeando a Melón y Melame, a los Dinamita Show... Creo que, después de mucho tiempo, me voy a poner realmente nervioso antes de subir al escenario.

Slimming: Sí, yo ya estoy nervioso.

Romero: Estamos saliendo un poco de la zona de confort. El show se llama El multiverso de la comedia porque nos agarramos un poco de este concepto de Marvel, del comic en general, de Todo en todas partes al mismo tiempo... De qué pasaría si hubiera otras versiones nuestras. ¿Nos habríamos dedicado igual a la comedia en otros universos? Spolier: sí. Pero en otros formatos. Esa es un poco la excusa para experimentar con otras formas.

Slimming: Claro, si hubiéramos nacido en los 90. En los 70...

Romero: La idea era experimentar, también entendiendo que es probable que nos vea público nuevo en ese escenario, no solo seguidores asiduos de ESDH, que esperamos también verlos ahí para que se sorprendan, porque va a ser la primera vez que nos van a ver de esta manera. Pero la idea es que el público nuevo pueda tener un primer acercamiento a ESDH y ver de todo lo que somos capaces… ¿O no?

Slimming: ¿Seremos capaces?

Valverde: Spolier: sí.

Slimming: O quizás de 14 millones de universos, sólo funciona en uno.

-Y después del show, ¿cuáles son las metas que tienen para los próximos años?

Romero: Comprar Neverland.

Valverde: Absorber Neverland y Copesa.

Slimming: Y Apple TV. Pucha, yo estoy muy pensando que puedo ir a Viña. De que mi nombre suene para que me inviten y que, si me llegaran a invitar, poder decir que sí. Porque no basta con que me inviten. Ojalá que cuando la oferta llegue, poder decir “los estaba esperando”. Porque si me llamaran mañana, no... Ni cagando. Siento que todavía estoy en el proceso de armar algo. Estoy tranquilo porque queda aún tiempo, pero está esa incertidumbre de pensar: ... ¿y si seré one hit wonder, nomás?

Valverde: “¿Oye y se acuerdan del Slimming, que le fue bien en Olmué? Y nunca más... Nunca volvió a dar risa”. Te imaginai...

Romero: El Mambo number 5, el Lou Bega de la comedia… En realidad, la meta de todos es que Luis llegue a Viña, porque eso chorrea. Como productora esperamos consolidar algunos programas que están en curso, pero también tener otro tipo de contenido que no necesariamente nos incluye a nosotros tres, sino que poder recibir proyectos de otra gente en la que confiemos, que encontremos chistosos, talentosos... Y que ojalá quieran ser parte de esto, para seguir creciendo. Y no solo programas. De hecho, hemos estado experimentando con ficción, hacer contenido para redes sociales y otro tipo de eventos que puedan ser nuestros o de otras personas.

Slimming: Yo creo que la meta sin que lo digamos es en el futuro hacer una película.

Valverde: Sí, una serie, o varias series. Y después muchas películas...

Slimming: Claro, yo creo que la idea es mejorar en todo lo audiovisual.

Valverde: En el Patreon aprovechamos de experimentar. Por ejemplo, hemos hecho especiales de ficción, sketchs, más tipo serie, y lo hemos ido mostrando sólo en Patreon porque estamos todavía afinando y queremos entregar un contenido de muy buena calidad. Ya pronto vamos a empezar a lanzar esas ficciones a YouTube. Y ojalá después, en algún momento, poder hacer series para otras plataformas más grandes, externas. Que no sea solo un contenido de nosotros que salga en nuestras redes, sino que poder llegar a servicios de streaming y cosas así con un buen contenido. Lo mismo que dice Lucho con Viña. Yo creo que tiene que ver todo con lo mismo. Ojalá se vayan presentando oportunidades más grandes y estamos trabajando para estar a la altura con un contenido para que la gente diga “no conocía a estos locos y que bríjido lo que están haciendo”. O “puta que me reí harto, quiero saber más de ellos, ver más”. En los próximos años deberían ir hacia allá las cosas que estemos haciendo. Y más otras a nivel personal. Que Luchito llegue a Viña, y a mí me encantaría ir a Olmué después de que vivimos la experiencia el año pasado. Héctor... Puta, para Las Condes está pintado. Es el más blanco de nosotros, el que se ve más cuico. Es lo más bonito que tenemos para mostrar...

Héctor: También estoy haciendo mi show unipersonal actualmente, tengo algunas fechitas en el sur, y la idea es poder ir presentándonos en otras ciudades. Pero, claro. Estoy agarrando ese rodaje para después, quién sabe, más adelante ir a Las Condes.

***

Las entradas para El mutliverso de la comedia este martes 20 de junio en el Gran Arena Monticello ya están disponibles a través de Topticket.