Fabrizio Copano y críticas de Pailita: “Si yo hago un chiste y un idiota se pone a acosar a alguien por eso, no puedo hacerme cargo”

Fue una de las grandes polémicas del último Festival de Viña del Mar. Aunque no sucedió en pleno escenario de la Quinta Vergara ni a ojos de todo el país.

La muy exitosa rutina de Fabrizio Copano en la noche del 23 de febrero, tuvo como uno de sus blancos a los representantes del género urbano. Se rió de sus tics, sus maneras de cantar, las letras de sus canciones.

Ahí pasaron varios, como Marcianeke, que se reía desde el público de las menciones en el show. Pero también hubo un par de dardos a Pailita, otro de los créditos más representativos de la escena y famoso por su estilo un poco más convencional y tradicional.

El propio Copano lo recalcó en su narración: “Pailita es como el tierno del género. Han cachado que los demás son como más brígidos. No sé pos, los demás andan con metralleta y él con pistola de agua. Los demás como agarrándose minas y él a su mamá. Es más bonito, más familiar”, relató el humorista en la Quinta Vergara.

Este chiste no habría caído nada de bien en el artista, provocando su ira y su descontrol, llevándolo a levantarse molesto del público para dirigirse a backstage. ¿El motivo? La intención habría sido ir a golpear al comediante.

Ello llevó a la seguridad de Copano a sacarlo rápidamente del lugar.

Los meses pasaron y Pailita no se olvidó del hecho. De hecho, acusó que -en parte debido a los chistes de Copano-, habría sufrido de acoso y burlas en redes sociales. El tema se volvió particularmente sensible con el fallecimiento en mayo pasado de uno de sus amigos y contemporáneos, Galee Galee, quien murió después de un episodio de hostigamiento a través de las plataformas digitales.

Ahí, Pailita reaccionó: “Y aquí nadie puede decir que no es un motivo por el cual llegar a ese punto, pero ustedes no saben lo que se siente. El otro pajarón (Copano) tiró un chiste de que me comía a mi mamá. Quería puro desaparecer de este mundo lleno de burlas y odio, porque nadie se puso en mi lugar, todos se reían, después que pasan las weas se lamentan. Quizás para ustedes en el momento les da risa, pero a la otra persona no, corten con su cagá de ciberbullying”.

Ante dichas críticas, el aludido Fabrizio Copano entregó su opinión. “Se le había muerto un amigo recién, entendí que porque se había suicidado. Y yo pensé ‘que diga lo que quiera’. Si quiere putear al mundo, si quiere putearme a mí, está bien, estaba dolido por algo terrible que le acababa de pasar”, sostuvo el comediante en entrevista de este fin de semana con el diario español El País.

Tras ello Copano estableció que “a mí no me no me interesa la verdad ser un polemista contra el mundo del género urbano porque no tengo nada contra él. No escribo los chistes como para a herir a alguien o destruirlo. El ciberacoso es terrible y las empresas de redes sociales deberían bajar esas cuentas. Pero si yo hago un chiste y un idiota se pone a acosar a alguien por eso, no puedo hacerme cargo”.