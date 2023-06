“No será nada del otro mundo” y “es prueba de su vigencia”: ¿en qué aportará la “nueva” canción de The Beatles?

Fue la noticia musical del día. El martes 13, Paul McCartney anunció que para fines de año se lanzará una canción inédita de The Beatles, recuperada a partir de un viejo cassette que John Lennon grabó sentado al piano en su departamento en el edificio Dakota en 1978, es decir, 8 años después de la disolución del afamado grupo de Liverpool.

El truco está en que la añosa grabación casera de Lennon, que no tenía mayor pretensión, se pudo limpiar gracias a la tecnología. La IA permitió aislar la voz del músico y así trabajarla con mayor precisión, un salto que ya se usó en el documental Get Back, de Peter Jackson. “A partir de una casete con una grabación bastante mala, [la IA] ha sido capaz de extraer la voz de John. Teníamos su voz y el piano. Han logrado separarlos. Tenemos la voz de John en estado puro, y hemos podido mezclar la grabación, para que se convierta en la última de The Beatles”, explicó Sir McCartney a la BBC.

Paul McCartney (Photo by Scott Garfitt/Invision/AP, File)

Aunque no se confirmó el nombre de la canción, las palabras de Paul McCartney apuntan a Now and then, una de las grabaciones que estaban en aquel cassette que Yoko Ono, la viuda de Lennon, le entregó a “Macca” para el proyecto The Beatles Anthology de 1995. En esa ocasión, McCartney, Ringo Starr y George Harrison completaron dos maquetas de Lennon, Free as a bird y Real Love. La historia dice que además intentaron trabajar Now and then, pero el mal estado de la grabación, los límites de la tecnología de la época y las pocas ganas de Harrison (a quien no le gustó el tema), frustraron el intento. Así pues, esta sería una pieza que cerraría ese ciclo.

Para el periodista musical argentino Sergio Marchi, coautor junto a Sergio Blanco del libro en dos tomos, Los Beatles, en que se despliega un detallado estudio de toda la discografía de la banda, esta pieza sí es el eslabón final. En su argumento, apunta a la profusa discografía posterior con varios lanzamientos que incluyen rarezas y grabaciones inéditas.

“Probablemente sea el último eslabón Beatle por una cuestión etaria: Paul cumple 81 y Ringo cumplirá 83″, dice Marchi en charla con Culto. Incluso marca el punto con otra grabación aún inédita, el instrumental Carnival of light, de autoría de McCartney, una pieza experimental de 1967 que exhibiría las credenciales más vanguardistas de “Macca”. “El catálogo ya ha sido agotado y aunque algunos todavía creen en la existencia oculta de Carnival of light, eso fue una zapada (improvisación) y tiene valor histórico pero no como canción”, apunta Marchi.

Aunque se basa en una grabación en solitario de Lennon, para Marchi sí es posible hablar de una pieza olvidada del catálogo Beatle, precisamente por el intento previo de grabarla en los noventas. “En Now and Then sí trabajaron juntos (como en Free as a Bird y Real Love), pero no hubo acuerdo para el Anthology 3. Que a casi 60 años nos sigamos ocupando de Los Beatles, es prueba irrefutable de su vigencia”.

Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison y George Martin en 1995.

El líder de la banda tributo chilena Beatlemanía, Mario Olguín, un experto en la historia Beatle, no se emociona demasiado con el anuncio de la “última canción”. “Para mí es una cosa testimonial nada más, no podemos esperar un hit, no creo que sea nada del otro mundo. Pero el hecho de volver a escuchar a John y a Paul sonando juntos, con la ayuda de la tecnología, como Beatlemaníaco, se agradece”, comenta al teléfono con Culto.

Olguín recuerda el caso el caso de Free as bird, una de las canciones inéditas lanzadas en la medianía de los 90′, que pese a la expectativa no logró mayor repercusión y no vendió en la misma proporción como en la era en que el grupo estaba activo (aunque fue número 2 en el UK Singles Chart). De hecho, ni siquiera figura en los sets de directo de Paul McCartney, lo que evidencia el bajo impacto para la audiencia.

“Con Beatlemanía tocábamos Free as a bird en el 95′, recuerdo que estaba en el repertorio, pero era como larga, primero cantaba John, después Paul, después George, después había un solo. No pasó nada con la canción. La habremos tocado en un par de recitales y nada más. Y Real Love, yo normalmente hago la versión acústica que grabó John por ahí, nada más. Esto nuevo va a ser algo muy parecido a eso, quizás Paul le va a agregar alguna voz”, dice Olguín.

El conductor de Radio Sonar, Alfredo Lewin, está a la espera de conocer la canción, pero marca un punto. “Sigo creyendo que para la historia de The Beatles, esto, como las dos canciones de los 90′, van a quedar como un pie de página, hasta innecesario de su historia. Y nuevamente, como las últimas cosas que ha orquestado Paul McCartney, partiendo por el documental Get Back, es como que él quisiera terminar de escribir él solo la historia de The Beatles, tarde o temprano se sirve como él quiere porque se sabe que a Harrison no le gustaba el tema”.

Lewin, desde un costado más crítico, piensa que el factor noticioso está en la tecnología. “Va a ser muy sonado por las razones que no son las más correctas, esto es más una pirotecnia de lo que la IA puede traer y puede significar para la creación, más que una canción de The Beatles o una movida de McCartney. Creo que el verdadero golpe, la razón por la que todos estamos hablando de esto, es la implicación de la IA”.

Por su lado, el director de Radio Futuro, Rainiero Guerrero, marca la importancia del hito. “Yo creo que la gran noticia, incluso más que el uso de la tecnología, es que a fin de año vamos a tener una nueva canción de The Beatles, 28 años después de la Antología y 53 de una banda que se terminó. Los Beatles siguen siendo un hito, siguen siendo una marca muy potente, vuelve a posicionarla otra vez en boga. Todos los años hay algo con ellos, la marca se sigue reformulando año tras año”.

Respecto al uso de la IA para volver a escuchar al grupo, Guerrero opina: “Me parece que este es un nuevo uso de la tecnología que va a permitir este tipo de cosas, de aquí en adelante analizar la si la IA es buena o mala yo creo que depende de las personas que estén a cargo de eso. Pero en este caso, es un trabajo de ayuda para algo que es más bien orgánico, una canción de John Lennon que ya existe, trabajada musicalmente, me imagino, con Paul McCartney y Ringo. Pero es algo complementario como se usó en los 90. ¿Qué podemos esperar? Sólo espero que sea otra gran canción de los Beatles y como se mueve el mercado en torno a la marca The Beatles”.

En otro plano se explayó Holly Tessler, académica dedicada a los Beatles en la Universidad de Liverpool. En una reciente entrevista detalló que la “última canción” está en una zona gris, al tratarse de una parte de una grabación casera de la que no hay mayores datos. “No tenemos ninguna forma de saber, si John estuviera vivo, qué querría hacer con estas (canciones), a nivel creativo, o cuál querría que fuera su aporte”.

Respecto al interés de McCartney por rescatar la canción, marca un punto en el interés que siempre tuvo el ex Beatle en la tecnología del momento. “Creo que simplemente tiene curiosidad de lo que puede hacer -aseguró en la misma charla citada por el New York Times-. Quiero decir, nos da algo de luces sobre su mente y cuáles son sus prioridades creativas, y, dado que tiene gran parte de la industria musical a su disposición, que elija terminar un demo con John Lennon. De alguna forma es muy conmovedor”.