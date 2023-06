Paul McCartney anuncia el rescate de “la última canción” de The Beatles gracias a la IA

La historia de The Beatles, aunque terminó hace más de 50 años, todavía parece entregar algunos secretos al mundo. Así, Paul McCartney anunció este martes el próximo lanzamiento de lo que ha llamado “la última canción” del grupo, a partir de una vieja grabación de John Lennon.

“Macca”, en charla con Radio 4, la emisora de la BBC, comentó que el tema inédito es fruto del apoyo de la inteligencia artificial. Eso permitió trabajar sobre un antiguo cassette grabado por Lennon en su departamento en el Dakota en 1978, el que le fue entregado por Yoko Ono. De esas grabaciones se extrajeron Free as a bird y Real Love, los que fueron completados por McCartney, Harrison y Ringo, para la serie The Beatles Anthology en 1995.

La clave estuvo en la tecnología desarrollada por Emile de la Rey, el editor de diálogos de la película Get Back, de Peter Jackson, el que logró que las computadoras pudieran distinguir las voces de los cuatro músicos, aislarlas y así limpiarlas del ruido de fondo de la grabación original.

“A partir de una casete con una grabación bastante mala, [la IA] ha sido capaz de extraer la voz de John. Teníamos su voz y el piano. Han logrado separarlos. Tenemos la voz de John en estado puro, y hemos podido mezclar la grabación, para que se convierta en la última de The Beatles”, ha explicado McCartney a la BBC.

Sir McCartney no detalló cuál es el título de la última canción, la que se dará a conocer a fines de año. Pero por pistas posteriores tal parece ser que será Now and Then, una de las canciones del cassette grabado por Lennon, el que previamente pudo ser incorporado al proyecto Anthology, de no ser porque a George Harrison (fallecido en 2001) no le gustó.