The Beatles - Get Back: revisa el especial de Culto sobre el fascinante documental de la banda

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 1 minuto

Hoy se estrenó en la plataforma Disney + la monumental película de Peter Jackson que reúne el material grabado originalmente en 1969. En Culto revisamos desde cómo viene el filme, la historia del proyecto fallido, el concierto en la azotea, el disco Let it be según músicos y figuras chilenas, la figura de Billy Preston, el disco canción por canción, hasta declaraciones del cineasta neozelandés y del mismísimo Paul McCartney.