De “me emociona” a “un álbum de segunda”: qué lugar ocupa Let it be en mi bitácora beatlemaniaca

Los primeros días de enero de 1970, Lennon, McCartney, Harrison y Starr iniciaron las grabaciones de un documental que mostraría el proceso de creación del álbum Let it be. Todo ese material se convirtió en parte del documental homónimo lanzado en 1970, cuando la banda ya se había disuelto.

El director Peter Jackson tomó esas filmaciones junto a 60 horas de grabaciones inéditas y trajo de regreso a The Beatles al 2021 con la serie documental The Beatles: Get Back. Dividido en tres partes, ya está disponible por Disney+.

Con motivo de este lanzamiento, diversas personalidades nacionales reconocidos como seguidores de The Beatles, analizan y reflexionan sobre el álbum con el que se sella la historia de la banda en 1970.

*Francisco Durán, músico de Pillanes y ex Los Bunkers

“El disco Let it be y todo su proceso siempre ha significado para los fans de los Beatles como un período bastante agridulce porque retrata y refleja un momento en que la banda se estaba disolviendo pero creo que lo valioso y lo rescatable es que refleja un momento de la música donde todos estaban regresando un poco a las raíces, tratar de recuperar ese espíritu del primer rock and roll”.

“Paul McCartney estaba especialmente inspirado, sus aportaciones al disco son clasicazos como el mismo Let it be, Get back o The long and winding road. Personalmente es un disco que disfruto mucho”.

Francisco Durán en primer plano, en Lanza Internacional.

*Verónica Calabi, conductora

“A pesar de ser un disco que podríamos pensar que no es un concepto en sí, como lo son Magical Mystery, Sgt. Pepper o White Album,debo decir que soy muy poco imparcial a la hora de hablar de los Beatles. Es inevitable pensar que es un tremendo aporte al mundo de la música que incluye grandes melodías que hasta hoy suenan interesantes y emocionan como Across the Universe, The long and winding road o la misma Let it be. Es un disco que me gusta y al que recurro de vez en cuando”.

*Angelo Pierattini, músico (ex Weichafe)

“Para mi Let it be es un registro testimonial de la banda. Es un disco de descartes que la banda no quiso sacar en su momento y que luego Lennon toma estas cintas y se las pasa a Phil Spector y deciden lanzarlo con o sin el consentimiento de todos. Es un disco que habla de un momento de la banda y que es muy honesto al transmitir eso a través de este relato de canciones donde cada una tiene como un mundo distinto y una forma distinta también de grabarse”.

*Camilo Zicavo, músico de La Moral Distraída y Plumas

“Es un álbum que me encanta. Los sentí maduros, los sentí como que vienen de vuelta. Es un álbum que no le sobran canciones, quizás les faltan. Es un álbum corto en ese sentido, en relación a otros que estaban ocurriendo alrededor. Es un álbum particular porque, bueno, está el tecladista Billy Preston, entonces le mete otro sonido distinto, un sonido que incide caleta en álbum”.

“En mi caso, uno desde chico lo vio de la mano del documental, un documental donde están constantemente discutiendo. Está toda esa escena que uno vio de George diciéndole a Paul: ‘bueno, si quieres lo toco, si quieres no lo toco. Tú dime cómo lo toco’. Y uno de niño como ‘no, no se peleen’. Súper triste”.

*Alfredo Lewin, conductor radial

“Era un proyecto muy ambicioso en el papel, muy manejado y concebido por Paul McCartney que literalmente se les fue de las manos a él. Se les fue de las manos en el sentido de que no solamente era documentar cómo un grupo podía hacer un disco desde cero en un lugar tan desangelado como un estudio de cine, como el primer reality show, que luego terminaría con la idea de una tocata extravagante que terminó siendo el techo del estudio cuando ya se cambiaron de dirección para poder terminar el disco”.

“Me parece que la ambición del proyecto era la correcta, pero lamentablemente el grupo en ese momento estaba pasando un período creativo muy tenso que derivó en que las composiciones de Let it be no son tan buenas”.

*Mario Olguín, músico de Beatlemanía

“Para mí es un disco tan bueno como los demás álbumes de los Beatles. No lo destaco entre los mejores ni entre los peores, es un buen disco. Tiene la particularidad de que fue grabado en un período en que ellos estaban ad portas de separarse y lograron, a pesar de eso, grabar un disco. Aprovecho de hacer un desmentido porque la mayoría del periodismo del mundo dice que el último álbum en grabarse fue Abbey Road y eso es falso. El último álbum en grabarse fue Let it be y el último en aparecer, porque la canción I me mine del álbum fue grabada en enero de 1970″.

*Millaray Viera, conductora

“Conforme van pasando los años cada vez me gusta más ese disco que, si bien es un disco raro, algo incómodo, hecho un poco a la fuerza, pero que a la vez deja alguna de las mejores canciones de The Beatles. Más allá de estar al final de su carrera en ese momento, nunca perdieron esa genialidad. Es un disco diferente, pero que es un imprescindible en la historia de la música”.

*Eduardo Gatti músico y ex Blops

“A mí ese álbum la verdad que nunca me gustó. Encuentro que es un álbum de segunda, esa es la verdad. Tienen algunas canciones obviamente muy buenas, que incluso quedaron en la historia, pero falta algo, siempre me faltó algo. Abbey Road si que es un álbum maravilloso, ese es para mí el epítome de la carrera de los Beatles. Pero Let it be encuentro que deja mucho que desear”.

*Horacio Salinas, músico de Inti Illimani

“En realidad es un álbum tan extraordinario como los anteriores. Pero lo que sucede con los Beatles es muy difícil encontrar algo poco interesante porque estamos partiendo siempre de una calidad y originalidad muy alta. Son músicos bastante fuera de serie”.