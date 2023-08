El complejo nudo del Bafona: una resolución sin fondos y un lugar a la espera de la aprobación

Esa jornada el personal movilizado del Ballet Folklórico Nacional (Bafona), agrupados en la Asociación de Funcionarios de BAFONA, AFUBAF, se convocó para realizar una manifestación a un costado de La Moneda. El objetivo, señalan, es presionar para que el gobierno haga efectiva la reciente resolución aprobada el miércoles 23 de agosto en la Cámara de Diputados, la que solicita al Ministerio de las Culturas que en el próximo proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público, se incluyan los recursos que permitan la homologación de los salarios del personal del Bafona con el de la Orquesta de Cámara de Chile.

La situación es uno de los principales puntos que han mantenido activa la movilización del ballet, iniciada a fines de marzo, y que cruzó la gestión del exministro Jaime de Aguirre. Al respecto, la solicitud de resolución nº1013, ingresada el pasado 8 de agosto por iniciativa de la diputada Viviana Delgado (Partido Ecologista Verde), solicita “a S. E. el Presidente de la República que en la partida del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del próximo proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público, se dispongan los recursos suficientes para el cumplimiento de las condiciones mínimas de trabajo y la homologación remuneracional del Ballet Folclórico Nacional con la Orquesta de Cámara”.

La resolución fue aprobada en sala con 121 votos a favor, 0 en contra y una abstención. Sin embargo, se trata de una iniciativa que es difícil que prospere. Las resoluciones solo permiten obtener un pronunciamiento de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre temas de interés general, tanto nacional como internacional, pero no están vinculadas a presupuesto, una atribución que según la ley, corresponde solo al ejecutivo.

Pero desde el ministerio de las Culturas, hay una propuesta de solución en la mesa. “Dentro de nuestro exploratorio del presupuesto del próximo año, se incorporaron mejoras salariales para Bafona, que también era otra de las dimensiones del conflicto. Estamos generando y abriendo el diálogo para lograr acuerdos y que ellos retomen sus funciones, puesto que su trabajo es sumamente importante”, señaló la ministra Carolina Arredondo, quien asumió el puesto el pasado 16 de agosto, en charla con The Clinic.

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, encabeza el jurado que dará a conocer el Premio Nacional de Artes de la Representación y de Audiovisuales 2023, máximo reconocimiento entregado por el Estado a la obra y trayectoria de artistas chilenas y chilenos. Foto: Francisco Paredes / Agencia Uno.

El presupuesto exploratorio al que se refiere la ministra es la propuesta de presupuesto que cada Ministerio le hace a la dirección de presupuesto. La del ministerio de las Culturas ya se envió en julio, a la espera de la espera del envío de la ley de presupuesto del sector público 2024, el último día hábil de septiembre. Fuentes del ministerio consultadas por Culto, detallan que la propuesta del gobierno es un aumento progresivo similar al acuerdo con el que se logró finiquitar el paro de los trabajadores. Es decir, un primer aumento de $100.000 pesos a los funcionarios de salario más bajo y así. Una idea que en su momento fue planteada por la exsubsecrateria Andrea Gutiérrez.

“Era un proyecto en donde se nos iba a incrementar el sueldo en aproximadamente 100.000 pesos por persona, el primer año se haría el incremento a los cargos más bajos que son los segundos bailarines y músicos, el siguiente a los primeros bailarines y músicos, y el tercer año a los solistas”, dice Camila Gutiérrez, una de las representantes del Bafona. La misma exsubsecretaria Andrea Gutiérrez, detalló en su momento a Culto la principal traba en el asunto. “El elenco quiere un alza de remuneraciones de manera inmediata y un alza considerable de remuneraciones de manera inmediata. Y eso es imposible para nosotros asumirlo como institución, porque no está contemplado en el presupuesto que fue aprobado el año anterior”.

Un lugar en Bellavista

Otro asunto pendiente es el de la infraestructura. El elenco no tiene un lugar fijo desde que se decidió dejar las instalaciones en el subterráneo del Ministerio de educación, debido a sus malas condiciones. Desde la asociación gremial Anfucultura, se envió una carta a la ministra Arredondo, el pasado 25 de agosto, en que se le pide solucionar ese punto en particular.

“Queremos instar a que instruya a la Subsecretaria Salas para que resuelva el problema de infraestructura, ya que el servicio ya dispone de las alternativas administrativas para hacerlo. Durante mucho tiempo, desde el propio Bafona y en diferentes gobiernos se han desarrollado gestiones para resolver el problema de infraestructura, lamentablemente sin resultados por distintas razones”, detallan.

La ministra Arredondo marcó que hay una opción en carpeta. “Entendiendo que el tema no tiene solo una arista, pero por una hay que partir, lo que estamos haciendo es levantar otros posibles espacios, además de los que ya se les habían presentado, para poder cumplir con lo que Bafona está solicitando, para poder retomar sus labores, que es un espacio que cumpla con las condiciones -dijo a The Clinic-. Había una opción en particular que no ha sido visitado aún y lo que necesitamos es generar esa visita”.

Bafona

Fuentes del Bafona y del Ministerio consultadas por Culto, aclaran que la opción que mencionó la ministra (y no puntualizó) en esa entrevista, es la de la escuela de Karen Connolly, ubicada en Bombero Núñez, pleno barrio Bellavista. La misma que ya había sido propuesta por el exministro De Aguirre. Incluso, hubo una convocatoria para una visita del elenco el día 28 de julio pasado, pero acusan que esta era más bien una orden para volver a trabajar por parte de Marianela Riquelme Aguilar, Jefa Departamento Ciudadanía, a quien no consideran una interlocutora válida, por estar acusada, según dicen desde el Bafona, de maltrato.

Frente al tema del maltrato, Anfucultura, también solicitó al ministerio tomar acciones. “Dado lo anterior, solicitamos que pueda instruir a la Jefa Administrativa del Servicio, Noela Salas, que, si en efecto se hayan realizado denuncias formales, se evalúe su factibilidad administrativa y se de curso donde corresponda, asegurando el debido proceso y resguardando el principio de confidencialidad”.

Si bien, desde el Bafona detallan que ya fueron contactados por la ministra, están a la espera de concertar una reunión antes de tomar una decisión respecto al espacio de Bellavista. Por otra parte, otras fuentes detallan que el personal que no está en paro, ya le dio su aprobación a la sede y se espera retomar las funciones a la brevedad. “Es un espacio que cumple con muchos de los requisitos, esperamos que con eso se destrabe el conflicto”, dice una fuente del Ministerio a Culto.