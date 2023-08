Beck vuelve a Chile: se presentará en noviembre en el Teatro Caupolicán

Es uno de los grandes autores de los últimos 30 años en la escena global y propietario de un estilo distintivo que va del pop de guitarras al folk más intimista. Con ello, hasta hoy sigue siendo un nombre que captura la atención.

El cantante, músico y compositor estadounidense Beck regresa a nuestro país y esta vez con concierto propio, fijado para el 28 de noviembre en el Teatro Caupolicán. Esta será la tercera vez que el artista actuará en Chile: anteriormente en 2007 aterrizó como telonero de The Police, mientras que en 2013 lo hizo junto a Blur.

Hits como Where It´s At, Devils Haircut, Girl, Sexx Laws y Loser, entre otros, son parte de su contundente discografía compuesta por sus más de diez álbumes.

Con su último disco Hyperspace, lanzado en 2019 y luego en una edición deluxe al año siguiente, ganó un Premio Grammy en la categoría Mejor Ingeniería de Álbum No Clásico, y obtuvo buenas críticas de la prensa especializada y gran recepción de parte del público.

Su más reciente estreno es Thinking About You, una balada desgarradora que presentó en febrero de este año. Como suele hacerlo, este año también ha realizado colaboraciones, como Possession Island, con Gorillaz; Odyssey, junto a Phoenix; y Skipping Like A Stone, con The Chemical Brothers.

Entradas en Puntoticket desde este martes 29 de agosto al mediodía. Preventa exclusiva clientes Banco de Chile.

La venta general parte el 31 de agosto a las 12:00.