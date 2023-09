¿Quién es la actriz más rica del mundo y cuánto dinero tiene de patrimonio?

Los listados de millonarios son habituales en la prensa internacional. Entre estos suele incluirse a rostros televisivos, actores y actrices que suelen conseguir lucrativos contratos. Y aunque a primera vista hay nombres que pueden ser evidentes, como Tom Hanks, Brad Pitt, Leonardo Di Caprio u otros, a veces el patrimonio se incrementa por otras alianzas comerciales.

Según el portal especializado Celebrity Net Worth, en este minuto, la actriz más rica del mundo es Jami Gertz. Su patrimonio neto (es decir, el valor total una vez descontadas las deudas) sería de US$8 mil millones.

Jami Gertz

Su carrera en la actuación se concentró, sobre todo, en los tempranos años 80′. Ahí fue parte del elenco de películas como Crossroads, The Lost Boys y Less Than Zero. Los años en Hollywood suman, pero la clave de su patrimonio es su matrimonio con el empresario Tony Ressler. Ambos, son copropietarios del equipo de la NBA, Atlanta Hawks.

El mismo listado incluye a otros nombres como las hermanas Mary-Kate y Ashley Olsen, cuyo patrimonio neto combinado de US$500 millones, además de Jennifer López, con US$400 millones.

Reese Witherspoon

Ahora, sin considerar alianzas matrimoniales el nombre cambia. Forbes suele publicar su listado de mujeres más ricas de Estados Unidos que se hicieron a sí mismas. En la edición de 2023, la actriz más encumbrada es Reese Witherspoon. Una intérprete que en su CV acumula papeles en producciones como Legally Blonde, Walk The Line (la biopic de Johnny Cash), Wild y la serie de HBO Big Little Lies.

Según Forbes, Witherspoon cuenta con un patrimonio neto de US$440 millones. Además, en 2021 vendió su productora Hello Sunshine en un acuerdo valorado en US$900 millones. Sin embargo, ella aún matiene el 18% de las acciones de la empresa.