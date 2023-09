Todavía Enfermo: cómo la salud golpea nuevamente una gira de Morrissey (y sus anteriores roces con Chile)

Nuevamente, la salud arruinó los planes de una visita de Morrissey (64) al país. Hace unos días tomó la decisión de postergar el inicio de su gira latinoamericana, que arrancaba el domingo 10 de septiembre en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. Ese show lo movió para el 31 de octubre “debido a una enfermedad durante la gira”, según informó un comunicado, sin aportar más detalles.

En su sitio web oficial, se señaló que el excantante de The Smiths habría contraído dengue en la capital mexicana, lo que le requiere al menos dos semanas de reposo. Todo ello, obviamente, afectó el resto del tour, con paradas a lo largo de este mes en Lima, Bogotá, Buenos Aires, Sao Paulo, Brasilia y, por supuesto, Santiago.

Su escala del 21 de septiembre en el Movistar Arena se mudó a una jornada aún por definir, según informaron ayer sus organizadores.

No es primera vez que una enfermedad golpea una gira del británico. Ya en 2022 debió cancelar dos shows del tramo norteamericano, en Salt Lake City y Denver “debido a una enfermedad de la banda”. En esa ocasión se debió aplazar sus shows en Minneapolis y Milwaukee, pero hubo una señal previa: en el show en Los Angeles, California, del 12 de noviembre solo se presentó durante 30 minutos. ¿La razón? Se dijo que el cantante sintió que afuera del lugar había “demasiado frío”.

Dejando fuera a las fechas de 2020-2021 golpeadas por las restricciones de la pandemia, Morrissey ha cancelado shows en casi todas sus giras al menos desde finales de la década del 2010. En 2019, debió aplazar una serie de fechas en Canadá “debido a una emergencia médica derivada de un accidente ocurrido mientras viajaba por Europa”. No se entregaron más detalles. Un año antes, también hubo que reprogramar shows en Europa “debido a circunstancias logísticas”.

También fueron razones médicas las que se esgrimieron al cancelar siete shows que Moz había agendado en Chile para 2013. Esa vez fue por un contratiempo tras consumir penne con salsa de tomate. “Una intoxicación alimenticia severa sufrida por el artista y parte de su equipo de trabajo obligaron a postergar todas las presentaciones agendadas por Morrissey en Sudamérica”, señaló la productora, al momento de informar la cancelación de las fechas en Perú, Chile, Argentina y Brasil. En el caso local, tenía fechas hasta en Rancagua y Puerto Montt, y un espectáculo gratuito en la capital.

Morrissey finalmente volvió en el 2015, con un recordado show en el Movistar Arena, además de participar en el festival Primavera Fauna. Una estadía en que además sorprendió al presentarse en el programa de TVN El Informante, conducido por Juan Manuel Astorga, ocasión en que interpretó tres canciones; The bullfighter dies, con la que abrió el espacio, y el doblete Speedway y World peace is none of your business, la canción que daba título a su álbum de 2014. Tras esa visita, Moz regresó en 2018 con dos shows, en el Gran Arena Monticello y el Movistar Arena.

Sin carne y sin plumas en Viña

Pero los más recordados cruces de Moz con Chile ocurrieron en 2012, con su presentación en el Festival de Viña del Mar. Un nombre que se sumó a uno de los buenos shows anglo del tradicional evento, pero Morrissey hizo gala de su fama de divo e impuso sus condiciones: debía salir a cantar antes de las 01.00 de la mañana, lo que obligó a correr la competencia folclórica. También exigió hacer su show de corrido, sin interrupción de los animadores para la entrega de premios. Además, al arribar a la Quinta Vergara, pidió que todo el personal se mantuviera en sus camarines para no toparse con nadie.

“No solo se cortó la competencia, sino que además no podíamos pasar, no podíamos entrar a ninguna parte, nos dejaron encerrados en una escalera”, explicó a CHV la conductora Francisca García-Huidobro quien en esa ocasión era integrante del jurado.

Morrissey en Festival de Viña 2012 FOTO:JOSE CARVAJAL/AGENCIAUNO

Además, a tono con su conocida crítica a la industria de la carne (”la verdad es que los veganos son en realidad seres superiores”, señaló en una oportunidad), se sacaron todas las carnes y embutidos en el catering del Festival. Asimismo, la conductora Eva Gómez decidió sacar unas plumas que adornaban su traje “para evitar más problemas”.

No fue lo único. La gente de Morrissey sacó de la Quinta Vergara al presentador Cristián Sánchez, quien estaba mirando el show desde las primeras filas de la platea. “Lo único que quería Cristián era verlo, estaba todo ilusionado, esperando en primera fila. Primeros acordes, viene un guardia y le pide que salga”, dijo su pareja, la conductora Diana Bolocco, a Mega.

¿Qué pasó? No quedó muy claro. “Él (Sánchez) como que comenzó a tararear la canción… nunca supe por qué se enojó Morrissey”, señaló Bolocco. De hecho, el animador pensó que se trataba de una broma. “Después se acercó un productor de Chilevisión y le dijo que era cierto. Tuvo que salir”.