Guía: los 20 conciertos imperdibles del segundo semestre

Lucybell 30 años

La banda chilena realizará su primer show en solitario en el Movistar Arena, el próximo 18 de agosto a las 21.00 horas, en el marco de la celebración de sus 30 años de carrera, con invitados como Manuel García, Consuelo Schuster y Álvaro Henríquez. Entradas vía Puntoticket.

Los Jaivas 60 años

Tras presentarse en el Festival de Viña este verano, la legendaria agrupación chilena continúa celebrando sus 60 años de carrera artística con dos shows en el Movistar Arena, agendados para el 15 y 17 de agosto. Serán dos presentaciones preparadas especialmente para la ocasión. Entradas disponibles vía Puntoticket.

Foto: Dedvi Missene/La Tercera

Luis Miguel

Desde el 21 de agosto, el “Sol de México” ofrecerá la friolera de 10 shows en el Movistar Arena, todos sold out, es decir, asistirán no menos de 160.000 personas en total. Un fenómeno en toda su extensión que ya agendó nuevas fechas para marzo de 2024.

Súper Festival

El evento agendado para el 3 de septiembre en el Hipódromo Chile reúne a variados artistas del género urbano, en un cartel que cuenta con Wisin y Yandel, Anuel AA, Myke Towers, Lunay, Natti Natasha, Yovngchimi, además de los nacionales Young Cister y Diego Smith. Entradas por Puntoticket.

Bruno Mars

Sea como artista en solitario o en su proyecto paralelo Silk Sonic, Bruno Mars es uno de los nombres destacados de la escena mundial. Por ello, ya agotó los boletos para su presentación en el país, el próximo 6 de septiembre en el Estadio Monumental.

Álvaro Díaz

El crédito latino de la música urbana debuta con un show en solitario en el país, tras presentarse en la edición local de Lollapalooza. Con hits como Problemón, el puertorriqueño se presentará el 23 de septiembre en el Teatro Caupolicán. Las entradas están disponibles vía Puntoticket.

Pet Shop Boys

Tras meses de especulaciones, en que también se los sondeó para Fauna Primavera, el dúo inglés se presentará en Chile el próximo 29 de noviembre en el Movistar Arena. Para la ocasión presentan la gira Dreamworld, the greatest hits live. Entradas vía Puntoticket desde el 11 de agosto.

Nicki Nicole

Nicki Nicole

La cantante argentina, una de las destacadas exponentes de música urbana, que ya estuvo en el Festival de Viña esta temporada, vuelve a Chile. Su show está agendado para el próximo 24 de agosto en el Movistar Arena desde las 21.00 horas. Las entradas están a la venta vía Puntoticket.

Ricardo Arjona

El cantautor guatemalteco, un clásico de las programaciones radiales, vuelve al país para presentarse en dos noches en el Estadio Bicentenario de La Florida. Los shows están agendados el viernes 29 y sábado 30 de septiembre. Entradas disponibles vía Ticketmaster.

Pablo Chill-E

Uno de los mayores créditos locales de la música urbana se presenta por primera vez con un show propio en el Movistar Arena. Apoyado en sus éxitos y los temas de su reciente disco El duende verde, Chill-E saldrá al escenario el próximo 12 de noviembre. Entradas vía Puntoticket.

The Weeknd

Abel Tesfaye, antes conocido como The Weeknd, llega a Chile con lo mejor de su repertorio que lo ha encumbrado entre lo más destacado del pop actual. El canadiense se presentará los días 15 y 16 de Octubre, en el Estadio Bicentenario La Florida. Ambos ya están sold out.

Red Hot Chili Peppers. Foto: Instagram.

Red Hot Chili Peppers

Los californianos regresan a Chile con su formación más reconocible que incluye el regreso del legendario guitarrista John Frusciante. En esta ocasión ofrecerán dos shows, el domingo 19 y martes 21 de noviembre en el Movistar Arena. Ambos ya están vendidos.

Morrissey

El ex The Smiths, que cuenta con una devota fanaticada en nuestro país, celebrará los 40 años de su trayectoria artística con una presentación el próximo 21 de septiembre, en el Movistar Arena. Las entradas están a la venta vía Puntoticket.

Álex Anwandter

El músico chileno presentará en vivo su nuevo álbum El diablo en el cuerpo, uno de los buenos lanzamientos de la temporada, con dos shows agendados el viernes 1 y sábado 2 de septiembre en el Teatro Caupolicán. Las entradas están a la venta vía Puntoticket.

Young Miko

La estrella urbana puertorriqueña, Young Miko, quien estuvo este año en la edición chilena de Lollapalooza, regresa este 26 de octubre para presentar su Trap Kitty World Tour en el Teatro Caupolicán. Las entradas están disponibles en el sistema Puntoticket.

Slowdive

Los británicos, puntales de la generación de bandas alternativas de comienzos de los 90′ y de los más reconocibles del género shoegaze, regresan a Chile para presentarse el próximo 4 de diciembre desde las 21.00 horas en el Teatro Coliseo. Entradas en sistema Puntoticket.

Roger Waters

El ex líder de Pink Floyd llega a Chile con su monumental tour This is not a drill, en que interpreta lo mejor del catálogo de su antigua banda. Tendrá dos fechas, el 25 y 26 de noviembre en el Estadio Monumental. Hay tickets disponibles para el segundo show en Ticketmaster.

The Cure

A 10 años de su último show en Chile, los ingleses vuelven al país en el marco de su gira Shows Of A Lost World. La presentación está agendada para el próximo 30 de noviembre en el Estadio Monumental y las entradas están disponibles vía Ticketmaster.

Quevedo

El español, uno de los nombres del momento en la escena urbana gracias a hits como Quédate, se presentará en el país con un show en solitario el próximo 4 de diciembre en el Movistar Arena. las entradas ya se agotaron en preventa y ya están disponibles en venta general en el sistema Puntoticket.

Fauna Primavera

El Festival vuelve con un cartel cargado al pop el que reúne nombres como Blur, Pulp, Grimes, Weyes Blood, Róisín Murphy, entre otros. Se realizará entre el viernes 24 y sábado 25 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial. Las entradas (que puede ser general, pase diario o upgrade VIP) están a la venta por el sistema Live Tickets.