Mon Laferte interpreta Manifiesto de Víctor Jara en conmemoración de los 50 años del golpe

La cantante chilena radicada en México, Mon Laferte fue una de las artistas invitadas al acto de conmemoración de los 50 años del golpe de estado cívico-militar, celebrado este 11 de septiembre en el palacio de La Moneda. En la ocasión, la viñamarina interpretó Manifiesto, uno de los temas que Víctor Jara escribió en el período final de su carrera.

Vestida de riguroso negro y acompañada por su banda, la artista desplegó una intensa interpretación para una pieza arreglada con bronces y en formato eléctrico. Casi como un guiño al rock chileno de fusión de los años setenta. Antes que ella, pasaron por el escenario otras artistas como Pascuala Ilabaca, el dúo Yorka, así como otros músicos de larga experiencia como Pablo Ilabaca e Ismael Oddó que participaron como parte de la banda de acompañamiento.

La misma cantante explicó a Culto por qué decidió cantar Manifiesto. “Yo la elegí, la verdad. Me invitaron a cantar y me pareció que tenía todo el sentido cantar algo de Víctor Jara. Y bueno, me siento honrada de que me inviten. Igual es raro porque, sí, me pasan cosas, siento como una energía de tristeza. Estoy recién llegada, acabo de ir al ensayo y mi corazón se aprieta un poco siempre que vengo a Chile. No sé si es lo gris, el frío, la cordillera. Pero hay algo que siempre me pasa y siento que es vez más”.