Nicole presenta su Claroscuro con show en Teatro Oriente

Claroscuro se ha convertido en el regreso triunfal de Nicole en la producción discográfica. Este disco, publicado a fines del 2022, tuvo un largo proceso creativo, de composición y producción. Uno donde la artista se sumergió en todas las situaciones que la rodean, lo bueno y lo malo de la sociedad que todos componemos. La bondad y los conflictos. Las luces y las sombras. De esa búsqueda e inspiración nace hoy el nuevo álbum de Nicole Claroscuro, su séptima producción con canciones inéditas a la fecha.

Es por eso que la cantautora celebrará esta placa con un show de lanzamiento programado para el 01 de diciembre en el Teatro Coliseo, oportunidad donde presentará su nuevo disco en vivo, un viaje a nivel sonoro que fusionará texturas pianos eléctricos, sintetizadores, guitarras acústicas y eléctricas con bases, baterías profundas. Además hará un recorrido por su historia musical de grandes éxitos, una experiencia imperdible para los fans.

Sobre Claroscuro

En 13 canciones inéditas, Claroscuro fue producido por Nicole junto a Pablo Stipicic. Además, en la producción colaboraron Andres Nusser, Fernando Herrera, Sebastián Gallardo y Fernando Lamas (We Are The Grand). La composición de las canciones también estuvo a cargo de Nicole y Pablo Stipicic, con la colaboración de Andres Nusser, Fernando Herrera, Javier Barria, Andres Nusser y Mirella Granucci.

“Este disco se llama Claroscuro porque en la búsqueda de escribir canciones me encontré con letras que hablan de la luz y oscuridad abarcando distintos temas, personales, sociales de lo que hemos vivido en este último tiempo…Todos vivimos procesos luminosos pero también difíciles en que la oscuridad nos rodea o nos envuelve. La luz y la oscuridad no son opuestos, se complementan, hacen que una pueda ver a la otra. Sin la oscuridad no logramos ver la luz. Es un disco emotivo, romántico, luminoso y oscuro”, explica Nicole.

Esta celebración también se extendará en presentaciones en regiones, donde los detalles se pueden ver en las distintas redes sociales de Nicole.