Los Bunkers y su nueva música: “Uno conserva el mismo espíritu, pero la energía igual es distinta”

Nadie debía enterarse. Durante mayo de 2022, Los Bunkers se movieron con total sigilo para concretar el paso que le daba sentido a su reunión; la grabación de un nuevo álbum.

Ya estaba en el aire la noticia de la serie de shows de regreso que arrancaron en marzo de este año en el Estadio Santa Laura. Y mientras los fans agotaban los boletos, a más de 8 mil kilómetros de la capital, en el estudio Sonic Ranch de El Paso, Texas, la banda comenzaba a grabar Noviembre, el disco que acaba de publicarse esta semana y que marca un nuevo título a su discografía tras una década.

Si lo que deseaban Los Bunkers era prudencia, ese lugar era el indicado. Está ubicado en la localidad fronteriza de Tornerillo, a un tiro de piedra del muro fronterizo que separa a EE.UU. y México. “Era todo muy Breaking Bad”, reconocen.

Se trata de un complejo se levanta en medio de una plantación de nogales. Las bandas pueden alojarse y trabajar durante el día, disponiendo de los equipos del lugar, como la mesa de mezclas en que Daft Punk grabó su célebre Random Access Memories (2013). Un modelo que en su momento instauró Rockfield Studios y acá en Chile lo utilizan complejos como Estudios del Sur en María Pinto.

17 DE OCTUBRE 2023 GRUPO MUSICAL LOS BUNKERS EN ENTREVISTA PARA CULTO DE LA TERCERA FOTO PEDRO RODRIGUEZ

“Estábamos los cinco, casi nadie más, salvo como colaboradores -recuerda Mauricio Durán-. Era como volver a vivir juntos de nuevo, porque estás como en unas cabañas, vas a grabar, vuelves en la noche, te levantas en la mañana, tomas desayuno con todos, en la noche cenas. Es como una especie de campamento. Y ese campamento, yo creo que para nosotros también era muy importante”.

Así, más que sigilo, lo que necesitaban los penquistas era un espacio para volver a compartir. Sentirse nuevamente como la pandilla de chicos que comentaba discos oscuros de The Kinks, alguna joya perdida de The Electric Prunes y conocía al dedillo el catálogo de The Beatles. Recuperar, en definitiva, esa fibra que traspasan al escenario.

“Lo bacán que también tenía el estudio, que yo creo que incidió en la forma de trabajar y en el disco, es que podíamos grabar todos juntos -dice Francis Durán-. Y eso es algo que probablemente no hacíamos desde el disco Vida de perros (2005). Y veníamos, obviamente, de ver Get Back, y nos gustó esa dinámica de banda con todos tocando al mismo tiempo. Entonces, se trabajó mucho así, como de tratar de capturar el sonido de la banda ahí, in situ”. ¿La primera que abordaron? Noviembre, la que da título al álbum.

-¿Siempre fue el norte hacer un nuevo disco o más bien fue fluyendo cuando se le dio el curso de los acontecimientos?

Mauricio Durán: Siempre fue al norte. De hecho, fue lo primero que hicimos. Antes de juntarnos a ensayar para los Estadios, empezamos a hacer el disco. Por dos razones. Uno, porque no le veíamos sentido a volver sin material nuevo. Y dos, sabíamos que si nos juntábamos y pasábamos la experiencia de volver a hacer un disco juntos de súper buena manera, íbamos a quedar súper bien para los ensayos. Y de hecho, eso fue lo que nos pasó, porque al momento de grabar, tienes que ensayar tanto y tienes que afinar tanto los detalles en la forma de tocar que después, por ejemplo, cuando teníamos que ensayar el material viejo era, algunos tenían que acordarse de lo que tenían que hacer, pero el hecho de tocar los cinco salía de inmediato. Entonces era como una especie de prueba que sabíamos que a la larga nos iba a ahorra tiempo y nos iba a traer un beneficio.

Álvaro López: Además que si nos íbamos a juntar, lo que sentimos de inmediato, digamos, con toda la excitación del momento era como ‘ya, hagamos una canción, a ver qué pasa’. Esa era la idea.

-¿Cuál dirían ustedes que es la principal diferencia con hacer un disco ahora? ¿Qué es lo que cambió en ustedes como autores, como creadores, como compositores?

Francisco Durán: Bueno, está la experiencia que tuvimos durante estos años, que no fue poca. Cada uno por su lado hizo un montón de cosas, no sólo con sus respectivas bandas, sino también a nivel como de producción o de tocar con otra gente también. Creo que todos trajimos esa experiencia nueva, pero creo que lo principal ahora es sentir de nuevo a los compañeros. Recuperar la dinámica de trabajo que hay entre nosotros, el hecho de que nos conociéramos tanto. Y creo que desde el primer día de trabajo todos notamos que era algo que nos resultaba natural, porque nos conocemos tanto que hay cosas que ni siquiera ya se tienen que conversar como para que tomen su curso. Sí, yo creo que reconectar era como el objetivo principal.

Los Bunkers en el Estadio Nacional, para la inauguración de Santiago 2023.

MD: Creo que planteamos de manera más o menos inteligente y cariñosa el modo de hacer el disco. Creo que estuvo súper bien planificado, porque lo primero que hicimos fue juntarnos a componer. Álvaro llegó a México unas semanas antes que Mauro y Gonza. Entonces agarramos todo el material que teníamos, terminamos la ideas. Llenamos una pizarra como con 20 canciones y cuando llegaron los chiquillos, les dijimos ‘mira tenemos esta, esta, esta’. Se las íbamos mostrando. Al tiro surge un entusiasmo más por algunas que por otras, ahí empieza a descantar el disco. Luego nos encerramos un par de semanas en un estudio en Coyoacán, con Felipe Castro, donde trabajamos los cinco todas las ideas que teníamos. Ahí pasó por un colador y luego de ahí nos fuimos a Sonic Ranch, que es un estudio que está en El Paso.

-¿Y cómo ven el disco en su totalidad? Porque también uno podría decir que parte más sereno, pero después desemboca en una parte más guitarrera

AL: Como lo dices tú. Va abriendo de a poco sus colores y termina ya como invitando al baile, incluso. Entonces, un disco también rico en ese sentido, el camino que propone, un disco que se va abriendo de a poco y te va sorprendiendo a medida que lo vas escuchando.

FD: Habían tantas ideas y tantas facetas que se iban reflejando en el trabajo, que daba para hacer un disco largo. Es nuestro disco más largo hasta la fecha. De hecho, en su edición física va a ser doble. Nuestro primer disco doble. Entonces, es bueno que el grupo quisiera mostrar todos esos colores. Creo que es bien representativo de lo que hemos hecho antes y también de nuestras inquietudes actuales.

-¿Con estas canciones sintieron la presión por estar a la altura de su material más antiguo?

FD: No, nunca nos hemos planteado. O sea, al momento de trabajar de nuevo uno está pensando en eso nomás y todo lo anterior no influye. Hay que tratar de fluir y ser fiel a las inquietudes que uno tiene en el momento nomás.

MD: Es que si te metes en esa dinámica, te vuelves loco. No te puedes presionar porque si no, el trabajo no fluye, las cosas terminan torciéndose.

AL: Si intentas ponerte a la altura de cierto momento, mirando para atrás, el fondo vas a estar yendo siempre al mismo momento de tu vida, entonces no tiene sentido. Cada disco también en un momento diferente de nuestras vidas, un choque distinto de ideas y de colores.

17 DE OCTUBRE 2023 GRUPO MUSICAL LOS BUNKERS EN ENTREVISTA PARA CULTO DE LA TERCERA FOTO PEDRO RODRIGUEZ

En la canción Olor a viejo dicen: “Hoy resulta tan difícil de aceptar que ya hueles a viejo/que los años te han botado en un lugar”. ¿Cómo surgió está canción y a quién va dedicada?

MD: Yo creo que a nosotros mismos, yo creo que es un miedo reflejado ahí en la letra. ¿Al paso del tiempo? Sí, sin duda. Uno conserva el mismo espíritu, pero la energía igual es distinta, digamos. Física, emocional, todo es diferente. Yo pensaba en eso, en cómo nos miramos hoy. Hay una parte muy bonita en Verano de San Juan, que dice: qué distintos nos vemos hoy/aunque somos iguales. Todo ese tipo de frases son para nosotros mismos. Hay mucha referencia al tiempo que no estuvimos juntos y a cómo nos vemos ahora. No creo que sean respuestas, pero sí son interrogantes, sobre todo en ese momento que todos estábamos recién reencontrándonos. Son frases solo posibles ahora y que reflejan el estatus del grupo ahora.

-El grupo ha tenido un regreso súper auspicioso, súper exitoso. Van a hacer dos Estadios Nacional, que es algo que solamente Los Prisioneros habían hecho, van al Festival de Viña, pero ya lo habían hecho. ¿Qué queda después?¿Qué queda a futuro, finalmente? ¿Cómo se han planteado lo que viene después de ese 27 y 28 de abril?

MD: Es que no lo hemos pensado en esos términos, porque es dura la pega. Yo creo que la banda va a marcar un récord, porque ninguna banda va a meter la cantidad de gente que vamos a meter nosotros en el estadio. O sea, independiente de Los Prisioneros, que es bonito y todo, pero pusieron el escenario atravesado, y eso te quita un tercio del estadio. Este va a ser estadio lleno, lleno. Va a ser como corresponde. Entonces, eso para nosotros es mucha pega y recibir a 100.000 personas en dos días, requiere un espectáculo que esté a la altura de ese nivel de convocatoria. Entonces, es tanto lo que tenemos que pensar y estamos en eso, que no estamos pensando en lo que vamos a hacer en los próximos días.

Mauricio Basualto: Si tú lo piensas en cómo funciona este negocio, estamos recién anunciando el disco nuevo, vamos a terminar la gira Ven Aquí, entre medio del disco nuevo, y después habrá que salir a defender a Noviembre. Yo creo que es el futuro real del grupo y lo más probable por cómo funcionan nuestras cabezas, es que una vez que estemos con las cosas resueltas, nos demos un pequeño descanso como para funcionar de nuevo y estoy seguro que nos van a dar ganas de hacer otro disco. El grupo siempre ha funcionado de esa forma, pero sí creo que decidir lanzar Noviembre ahora, después de un montón de tiempo que ya lo teníamos guardado, nosotros nunca hemos dejado nuestros discos botados sin salir a mostrarlos como corresponde.

-Rolling Stone los puso en el lugar 45 dentro de los 50 mejores discos del rock latinoamericano, con Vida de perros ¿Qué lugar creen que ocupan la música de ustedes hoy en día?

MD: El 44 ajajaja. El otro día fuimos a un festival en Colombia y salvo Café Tacuba y Claudio Narea, tocando lo de Los Prisioneros ante mucha gente, el resto no eran bandas de rock. Entonces, ya como que empieza a ser casi un bien escaso, sobre todo afuera, que nos damos más cuenta si uno revisa los carteles de los festivales, las bandas como nosotros ya casi no existen. Entonces, yo creo que hoy ocupa un lugar muy particular y muy especial, porque claro, uno vive un poco en el mundo de este tipo de bandas, porque es la música que uno escucha. Pero en general, la gente está escuchando otro tipo de música, los festivales se llenan con otro tipo de artista, el público reacciona de otra manera. Entonces de repente uno aparece, los agarras a guitarrazos y lo encuentran la raja.

Los Bunkers - Foto por Mariana Soledad

-¿Y cómo ven ustedes la coincidencia de fechas de sus shows en el Estadio Nacional con lo shows de Los Tres en Movistar Arena?

FD: Mira, no sé si es una coincidencia...

-¿Qué es lo que es entonces?

FD: Pusieron la misma fecha que nosotros.

MD: O sea, sería como difícil decir ‘oh qué coincidencia’. Pero... la verdad...creo que los dos espectáculos no tienen nada que ver. No tienen nada que ver en magnitud, no tienen nada que ver en significado, no siento que se peleen. No creo que repercutan de la misma manera, no creo que representen lo mismo.

AL: No hemos tenido mucho tiempo para pensar en eso tampoco. Nosotros hemos estado tan dedicados en preparar algo tan especial como es dos Estadio Nacional que tenemos la cabeza puesta en esto. Que se junten Los Tres me parece la raja. Pero no estamos pensando en el tope de fechas.

MD: Por ejemplo, nosotros estábamos buscando una fecha en el Nacional mucho tiempo. De hecho la fecha que nosotros queríamos era otra, para el 20 de abril. Pero en este tipo de cosas uno no controla todo. Y de repente del estadio nos dicen ´loco el 27 es la fecha que tenemos’. Obvio, la tomas. Y quiero pensar que ellos tampoco tienen tanta incidencia, de repente les dice el Arena la fecha. No sé que tanta incidencia tienen los músicos en escoger la fecha. En el caso nuestro nosotros no escogimos la fecha, la escogió el estadio, que era cuando había un día libre.

-¿Pero no les dio lata que justo lo de Los Tres haya sido los mismos días?

Todos: No, no, no.

AL: Toda la respuesta de la gente, la forma en que se han vendido los boletos nos tiene felices.

-Se vieron con Los Tres en los camarines para los Panamericanos...

MB: Fue un encuentro cordial. Como compañeros. A mí me gusta que las cosas sucedan de manera natural, como suele suceder en la vida de los músicos, que es bastante más simple de lo que la gente imagina. Primo ahí el espíritu panamericano.