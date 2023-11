Matthew Perry y su lucha contra las adicciones: el descarnado legado que deja la muerte del actor

Matthew Perry y Hank Azaria se conocieron en el amanecer de sus carreras, cuando se abrían paso en Hollywood a fines de los años 80. Aunque el piloto de la serie de televisión que grabaron juntos nunca salió al aire, forjaron un vínculo que trascendió lo estrictamente laboral. Perry jugó un rol clave en la vida del actor de La jaula de las locas (1996) y Los Simpson, en específico al respaldarlo en su lucha contra la adición a la bebida y brindarle compañía cuando comenzó a asistir a Alcohólicos Anónimos.

Así lo detalló Azaria al despedir a la estrella de Friends. “Matthew fue el primer amigo que hice en Los Angeles. Cuando me mudé allí, yo tenía 21 años, él tenía 16 (…) Fue muy cariñoso, generoso y sabio, y me ayudó incondicionalmente a estar sobrio. Y realmente desearía que él hubiera podido encontrar la forma de mantener una vida sobria de manera más consistente”.

Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Esa es una de las historias que han surgido en los últimos días, tras conocerse la muerte del intérprete los 54 años. Su fallecimiento ha provocado una oleada tributos que celebran su trabajo como Chandler Bing en la icónica sitcom y también otros análisis que se centran en la importancia de su honestidad para hablar sobre sus adicciones.

La actriz y escritora Patti Davis, hija del presidente Ronald Reagan, dedicó sentidas palabras en una columna para The New York Times que tituló Matthew Perry y la soledad de la adicción.

“Él descubrió el alcohol a los 14 años. Yo tenía 16 años cuando descubrí las anfetaminas y sentí como si hubiera conocido a mi mejor amigo. De repente sentí que era más animada, más entretenida, no la chica tímida y miope que se sentía incómoda con la gente. Para comprender a un adicto, debes entender esa compañía”, planteó. “Me pregunto si alguna vez él se dio cuenta de lo valiente que fue al superar su dolor y perfeccionar un talento que haría reír a la gente”.

Y agregó: “Él dejó al descubierto sus heridas, sus luchas, su complicada relación con las drogas y el alcohol. Eso es lo mejor que podemos hacer en la vida: ser sinceros y esperar que esas verdades se conviertan en linternas para los demás mientras deambulan en la oscuridad. Mi mayor esperanza es que él supiera que había cumplido su deseo”.

Davis estableció puntos de conexión con las declaraciones del actor y con el libro de memorias que él lanzó en 2022, Friends, lovers, and the big terrible thing, donde habló de sus adicciones al alcohol y a los analgésicos y opioides, y contó que en 2018 estuvo al borde de la muerte producto de que su colón se reventó. Esas revelaciones profundizaron en su perfil como una estrella vulnerable, que no sentía ningún tipo de temor al explayarse sobre sus batallas más feroces.

“Creo que yo era bastante bueno ocultándolo, pero con el tiempo la gente se dio cuenta”, dijo a ABC News en 2013 al recordar cómo lidiaba con las adiciones en la época de gloria de Friends. “Da miedo ver eso. Yo era un tipo enfermo”.

También hace una década, se definió como un tipo que era “irremediablemente narcisista, y sólo pensaba en mí mismo, y luego eso simplemente cambió. Y cuando eso sucedió, obtuve verdadera felicidad y consuelo en mi vida”.

El intérprete hizo permanentes esfuerzos para ayudar a otros que padecían lo mismo. Eso lo llevó a crear Perry House, un espacio ubicado en su antigua mansión de Malibú y pensado para que antiguos adictos hicieran la transición de la rehabilitación a la vida real. En 2013, la Casa Blanca lo premió a través de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas. Él, sin nunca perder una pizca de su humor, bromeó con que en ese momento se transformaron en “alcohólicos galardonados”.

Foto: REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

En 2022, en un momento de su vida en que estaba sobrio, reflexionó sobre su legado en el podcast Q With Tom Power. “Lo mejor de mí, sin excepción, es que si alguien se me acerca y me dice ‘No puedo dejar de beber. ¿Puedes ayudarme?’ Puedo decir que sí (…) Y he dicho esto durante mucho tiempo: cuando muera, no quiero que Friends sea lo primero que se mencione; quiero que eso sea lo primero que se mencione. Y voy a vivir el resto de mi vida demostrándolo”.

Ese ímpetu por ayudar a otros permanecerá. El viernes pasado, se anunció el establecimiento de la Fundación Matthew Perry, una organización que contribuirá a acompañar a otras personas mientras luchan con la adicción, “guiados por sus propias palabras y experiencias e impulsados por su pasión por hacer una diferencia en tantas vidas como sea posible”, apuntó la entidad.