Matthew Perry: el infierno que vivió durante los años de gloria de Friends

Los primeros elegidos fueron David Schwimmer y Lisa Kudrow, Ross y Phoebe en la historia, respectivamente. Luego los productores ficharon a Matt LeBlanc y Courteney Cox, los nombres para encarnar a Joey y Monica. Todos calzaban con la definición de casting que habían establecido: no incorporar a estrellas y hallar a talentos que se acomodaran a los personajes que habían escrito en la página.

Con dos tercios de esa tarea hecha, entonces las miradas apuntaron a quién interpretaría a Chandler Bing, el miembro más divertido del elenco. Debido a que el personaje estaba inicialmente definido por su faceta cómica, los realizadores de Friends pensaron que sería la parte más sencilla del proceso. Pero se equivocaron.

Foto: Gerald Weinman/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images

“Vimos actor tras actor. Y no fue divertido”, sintetizó David Crane, cocreador de la ficción, en Friends: The reunion (2021), el especial de HBO Max en que los actores se reencontraron. La búsqueda finalmente los condujo a Matthew Perry, con quien Marta Kauffman y Crane ya habían colaborado en un episodio de la tercera temporada de Dream on. “Cuando Matthew leyó el diálogo, brilló y cobró vida”, indicó la guionista.

Pero había un problema: al igual que Jennifer Aniston –la actriz que finalmente completaría el elenco–, Perry estaba comprometido con otra serie de televisión. Se titulaba L.A.X. 2194 y se enfocaba en los encargados del equipaje en el aeropuerto de Los Angeles en el año 2194. El actor, quien atravesaba una frágil situación económica, alcanzó a grabar el piloto. Sin embargo, esa sitcom no llegó a la pantalla, porque el canal ABC declinó continuar adelante con su producción. Así, se despejó el camino para que el intérprete se pusiera en la piel de Chandler, el rol que lo convertiría en una estrella de la televisión.

Antes de esa audición, Perry había dedicado una oración. “‘Dios, puedes hacer lo que quieras conmigo. Solo por favor, hazme famoso’. Tres semanas después, me dieron el papel en Friends”, escribió en Friends, lovers and the big terrible thing, su desgarrador libro de memorias lanzado en noviembre de 2022.

En esa publicación, desarrollada sin la ayuda de un escritor fantasma, una anomalía en la industria de las autobiografías de celebridades, también fue igualmente honesto para hablar de sus adicciones al alcohol y a los analgésicos y opioides. Comenzó a beber cuando tenía 14 años, se hizo adicto a los medicamentos tras sufrir una lesión, y a partir de ese momento pasó gran parte de su vida intentando rehabilitarse. Experimentó momentos tan oscuros que, según advierte en el prólogo, “a partir de los siguientes párrafos, este libro será una biografía en lugar de una memoria porque yo dejé de estar allí”.

Friends debutó en la pantalla en septiembre de 1994, momento en que el sarcástico sentido del humor de Chandler se constituyó en uno de los elementos favoritos de los espectadores que le dieron una oportunidad desde un inicio a la serie. El carisma de Matthew Perry empalmaba a la perfección con los rasgos del personaje, dándole la razón a lo que los creadores advirtieron durante el proceso de casting.

La sitcom aumentó su popularidad y ya con su primer ciclo consiguió una nominación a Mejor serie de comedia en los Emmy. El éxito había llegado para todos sus involucrados. Sin embargo, una de sus principales figuras lidiaría con sus emociones mientras el fenómeno de agigantaba a su alrededor.

Perry disparó su consumo de Vicodin durante las grabaciones de la serie de NBC. “Puedes seguir la trayectoria de mi adicción si evalúas mi peso de una temporada a otra: cuando tengo peso, es alcohol; cuando estoy flaco, son pastillas. Cuando tengo barba de chivo, son muchas pastillas”, consignó en Friends, lovers and the big terrible thing, donde detalló que durante su vida pasó más de 65 veces por rehabilitación y calculó haber desembolsado más de US$ 9 millones en esos intentos.

Según revela en esas páginas, la novena temporada de Friends fue la única que grabó totalmente sobrio. Una situación que era de completo conocimiento para sus compañeros de elenco y realizadores. En una ocasión, los demás actores lo confrontaron en su camerino. En otra oportunidad, Jennifer Aniston se dirigió en solitario hasta su tráiler para decirle que sabían que había recaído en su adicción a la bebida. “Podemos olerlo”, le dijo, de una manera que le pareció “extraña pero cariñosa”.

Foto: Terence Patrick/HBO Max via AP

Al momento de grabar Friends: The reunion llevaba sobrio durante los últimos meses. Un motivo de orgullo para un actor que en 2018 había tocado fondo: su colón se reventó producto del uso excesivo de opioides y estuvo dos semanas en coma. Volvió a su casa luego de ser sometido a una docena de operaciones de estómago y tras pasar meses internado.

Mientras escribía Friends, lovers and the big terrible thing, el intérprete sabía que haber sobrevivido a esas circunstancias era casi un milagro. Por eso, no le dedicó el libro ni a sus cercanos ni a los fanáticos de la sitcom que lo convirtió en estrella mundial. Se le dedicó a “todos los que sufren. Tú sabes quién eres”.