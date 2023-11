“No parecía agobiado por nada”: ¿Cómo fue la última conversación de Matthew Perry con los creadores de Friends?

La muerte del actor Matthew Perry, el pasado sábado 28 a los 54 años y debido a un posible ahogamiento, sigue dando que hablar.

Aunque la causa de su muerte aún está bajo investigación, los co creadores de Friends, la ficción que lo lanzó a la fama, Marta Kauffman y David Crane, revelaron cómo estaba el actor en el último tiempo, a deducir por las últimas conversaciones que mantuvieron con él semanas atrás.

“No parecía agobiado por nada. Se lo escuchaba realmente bien, por eso esto parece tan injusto”, expresó Kauffman en una entrevista junto a Crane con el programa Today. Y a continuación confesó que se quedó “en completo shock” al enterarse de la noticia de su fallecimiento.

“Mi primer instinto fue enviarle un mensaje de texto, honestamente. Y luego sentí una profunda tristeza. Mucha tristeza. Es difícil de entender. Por un momento estaba acá y feliz y luego... ‘puf’”, expresó la guionista y productora.

Kauffman aseguró que a Perry “realmente le estaba yendo bien y parecía mejor de lo que se lo había visto en mucho tiempo. Estaba emocionalmente en un buen lugar. Tenía buen aspecto. Había dejado de fumar y, sí, estaba sobrio. Aprendió cosas a lo largo del tiempo y lo que más quería era ayudar a otros adictos; eso le daba un propósito”, enfatizó.

El co guionista de Friends apuntó, sin embargo, que la noticia de la muerte del actor no tomó a su círculo del todo desprevenido. “Siempre hubo una parte que nos preparaba para algo como esto. Aún es difícil de creer, porque era una persona tan llena de vida que es difícil creer que no esté aquí”, destacó Crane.

El también productor cree que Perry era consciente del impacto que llegó a generar en muchísima gente gracias a sus trabajos actorales. “Pero al mismo tiempo me pregunto hasta qué punto llegó a ser capaz de interiorizarlo y de encontrar consuelo en ello”, indicó.

“Perdí a un amigo en muchos sentidos y lo sorprendente es la efusividad de los fans, que también perdieron a un amigo”, sumó Kauffman, para después admitir: “Espero que, dondequiera que esté, pueda sentirlo”.

La guionista dijo que a lo largo de los años Perry había logrado ser muy consciente de sus problemas con las adicciones y de los excesos en que había incurrido su vida: “Hablé con él sobre eso justo después de la reunión especial del elenco de Friends. Una vez que entró en tratamiento fue abierto al respecto, a menos que estuviera consumiendo”, comentó.

Crane agregó que entre los integrantes del elenco y del equipo de la serie “todos eran muy conscientes de que la prioridad era contenerlo”.