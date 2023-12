Tom Jones llegará al Gran Arena Monticello con su gira “Ages & stages tour”

Debido a la abrumadora demanda se agregó un segundo espectáculo en Chile. Tom Jones regresa al país con su “Ages & Stages Tour” y anuncia su debut en el Gran Arena Monticello para el sábado 13 de abril de 2024. El espectáculo saldrá a la venta este viernes 15 de diciembre a las 11:00 a.m. a través de Ticketmaster.

Esta es la primera visita Gran Arena Monticello y el recinto de San Francisco de Mostazal ofrecerá a todos sus fans la intimidad y cercanía de ver este espectáculo que también recorrerá el Reino Unido, Asia, Australia y Nueva Zelanda.

Sir Tom Jones es considerado uno de los mejores cantantes y artistas de todos los tiempos, ha vendido más de 100 millones de discos y sigue siendo una figura influyente en la industria de la música. Acompañado de su poderosa voz, destacan una serie de éxitos como “It’s Not Unusual”, “What’s New Pussycat?”, “Delilah”, el tema de James Bond “Thunderball”, “Green Green Grass of Home”, “She’s A”. Lady”, “Sex Bomb” y una versión de Prince, “Kiss”.

A lo largo de su carrera, el músico ha recibido una lluvia de honores y premios, incluido un prestigioso título de caballero de la reina Isabel II en 2006, múltiples premios BRIT, un premio Silver Clef, el prestigioso premio Music Industry Trusts Award y un premio Hitmaker del Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos.

Además, su reciente autobiografía, “Over The Top And Back”, fue un éxito de ventas y su álbum de 2021, “Surrounded By Time”, lo convirtió en el hombre de mayor edad en alcanzar el número 1 en la lista oficial de discos del Reino Unido con un trabajo de material nuevo, superando a Bob Dylan.

Jones se presentará el sábado 13 de abril de 2024 a las 21.00 horas en el Gran Arena Monticello. Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster desde el viernes 15 de diciembre a las 11.00 horas.