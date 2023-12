Daddy Yankee y Don Omar, la rivalidad eterna cortada por Dios

“Los insuperables, Dy y Don Omar. Respeto bro donde quieras que estés también”, comentó Daddy Yankee antes de interpretar Hasta Abajo, versión remix, durante el último show de su gira de despedida en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Unas palabras dirigidas hacia el “rey de reyes”, acaso su mayor rival en la expansión mundial del reggaetón.

Don Omar reaccionó en redes sociales con un saludo a “King Daddy” y de paso, cerró una historia de cruces entre ambas estrellas. “Hoy cerramos el libro que guardaba los mejores capítulos de nuestra controversial rivalidad. Gracias por tus palabras y por escuchar las mías que venían del corazón también. Te deseo lo mejor para ti y tu familia”.

Daddy Yankee

“Gracias por tu temple competidor y admirable disciplina, pero más aún gracias por lo que hiciste por nuestra música. Gracias por colaborar y por competir pues lo hice con un titán. Me quedo con los recuerdos buenos, las risas, los sueños juntos y con el deseo de un último round con tan grandioso adversario”, cerró Don Omar.

Por su lado, Daddy Yankee, agradeció las palabras de su rival y las enmarcó en su nueva vida dedicada a la religión, como señaló hace unos días. “Usted también ha sido un grandioso adversario y nunca dejaré de reconocer todo lo que también has hecho por nuestro movimiento. En esta nueva etapa de mi vida es importante para mi compartirte mi testimonio y que mi mensaje no se quede solo en palabras, si no en acciones, que son el mayor ejemplo de lo que Jesús hace con nuestras vidas. Me siento tranquilo y en paz, sabiendo que hoy dejamos atrás las controversias entre dos exponentes que pusieron nuestra bandera de Puerto Rico en alto”.

“Espero que nuestro último round sea en contra del enemigo de las almas, batallando juntos en el ejército del Señor! Te espero de este lado! Dios te bendiga a ti, a tu familia y a todos tus fieles seguidores”, cerró.

De alguna forma, ambas figuras se fueron potenciando a lo largo de su carrera. Pese a que pugnaban por posicionarse como la figura del reggaetón, colaboraron desde los primeros años del nuevo milenio. En 2003 lanzaron La noche está buena, para el primer disco de Don Omar, The Last Don. También Gata gangster, incluida en el disco Los Homerun-Es, de Daddy Yankee. Dos años después lanzaron Yo soy de aquí. Pero desde esos días comenzaron las controversias públicas.

Don Omar

Para Don Lota, director de la revista Alto en Flow, primer medio dedicado a la música urbana, la competencia entre ambos artistas y su postrera reconciliación hay que leerla de acuerdo a lo que sucede en el momento. “El negocio de la música urbana se ha fortalecido con las controversias, lo que pasa detrás de las escena musical en sí misma, la tiraderas que son una cultura que va de la mano del reggaetón y ha trascendido a las nuevas generaciones de artistas, no solo de Puerto Rico, sino que también en países como el nuestro”.

Incluso la misma reconciliación le puede dar una figuración a ambos, especialmente al hombre de Pobre Diabla. “Se da en un contexto de una salida de Daddy Yankee de la música. Sabemos que estas salidas vienen no solo con un regreso, sino varios. Queda, siento yo, como algo de negocios. Quizás Daddy Yankee siente que con Don puede llegar a un nuevo nivel, porque hay una baja clara del nivel del género urbano. Y revivir a Don Omar, que ha tratado de volver pero no ha tenido la fuerza, va también por ahí”.

Entre idas y venidas, el punto crítico fue la gira The kingdom, que reunió a ambas figuras a mediados de los 2000. Un proyecto que prometía, pero que solo se extendió por 6 shows hasta que se canceló. “Todo iba marchando excelente y, de repente, en uno de los conciertos, Don Omar abandonó la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero al tomar él la decisión”, dijo King Daddy en el momento, y añadió que jamás volvería a trabajar con el Don.

La previa de la gira estuvo marcada por los desencuentros, la falta de acuerdos para asuntos básicos como la escenografía y los problemas técnicos que Don Omar acusaba en sus shows. Pero lo que colmó la paciencia del hombre de Salió el sol, fue una portada de un periódico de Puerto Rico, en que se titulaba: Daddy Yankee noquea a Don Omar.

“Las primeras planas de los periódicos se compran -contó Don Omar-. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada, ¿quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano y se los puse encima de la mesa y me dijeron que no volvía a pasar, y yo les dije que claro que no iba a pasar, porque ‘yo soy el primero que no voy a venir más’”.

Como sea, ese desencuentro se rentabilizó con una feroz tiradera de Yankee para Don Omar, titulada Cara a cara. “Tu mejor pelea, tu único contrincante/Te van a dar diarrea, cuando vean que voy pa’ adelante/Y escriba sobre tu tumba, en letras gigantes/El único knock out de tu vida, cabrón fue un farsante”, dice la letra.

“Historia y versiones tendrá cada uno para sí mismo, y también hay otra gente que los conoce que tiene las suyas”, dice Don Lota sobre el conflicto. Para él, las paces entre ambas estrellas además se da en un contexto particular. “Llega justo en la guerra entre Arcángel y Anuel, también Farruko ha estado tratando de mostrar esta faceta más espiritual, yo creo que va por ese sentido, porque este conflicto estaba sustentado más en la mitología. Ahora ya no tienen por qué luchar y me parece inteligente buscar una nueva estrategia. En este tipo de cosas no veo más que marketing, en que Yankee es el boss”.