Cuánto dinero reciben The Beatles por su última canción Now and then

Un punto clave en los lanzamientos discográficos es el pago de regalías. Hoy, con la presencia de las plataformas de streaming en el mercado, estas se volvieron un actor más en el entramado de pagos a los artistas. Hoy, gracias a una calculadora en línea, es posible aproximarse a cuanto reciben The Beatles por las reproducciones de Now and then, la que ha sido presentada como su “última canción”.

Lanzada el pasado 2 de noviembre, Now and then es el resultado de un proceso que se había iniciado en el proyecto Anthology de 1995. En ese momento, los Beatles sobrevivientes, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, intentaron completar una vieja maqueta de John Lennon, tal como hicieron con Free as a bird y Real Love. Pero el cassette tenía demasiado ruido y volvió imposible la tarea.

Gracias a una tecnología desarrollada por el equipo del cineasta Peter Jackson, para su documental Get Back, fue posible solucionar la dificultad. Así, se aisló la voz de Lennon y se sumaron los aportes de sus compañeros. El resultado fue sorprendente.

Hasta ahora, al menos en la plataforma Spotify, se informa que la canción ha sumado 36.527.422 reproducciones. Con ese dato es posible emplear la calculadora de regalías que ofrece Billboard. Se trata de una aplicación creada por Manatt, Phelps & Phillips, una firma legal y de consultoría que se especializa en derecho de la industria musical. Esta permite obtener datos de regalías para Spotify y Apple Music.

En el caso de Spotify, el monto obtenido es una combinación de la tarifa del nivel pago, la tarifa del nivel con publicidad y otros niveles; mientras que en la tarifa de Apple también es una combinación de sus distintos niveles. Los totales de pago se basan en las tarifas de suscripción y publicidad que Spotify y Apple cobran cada mes y la cantidad de reproducciones, las que por supuesto, son variables. Todo, ajustado al mercado de EE.UU.

Al ingresar la cantidad de reproducciones de Now and then, se obtiene el siguiente resultado:

En el desglose, se consideran tres ítems: Sound recording, que corresponde al pago de la grabación de sonido al propietario de los derechos de autor; Mechanical, que son las regalías mecánicas pagadas al editor de música (que luego paga al compositor); Performance, que corresponde a las regalías de ejecución pagadas a organizaciones de derechos de ejecución (PRO) ASCAP, BMI, GMR y SESAC.

Una historia compleja

La situación de los derechos de la música de los Beatles, es a lo menos confusa. Se sabe que desde 2017, Paul McCartney recuperó derechos de autor del catálogo de canciones de los Beatles en un acuerdo privado con Sony ATV, que los había poseído durante años. La compañía se había hecho con el control total en 2016 al adquirir el 50% que todavía le pertenecía a los herederos de Michael Jackson.

The Beatles

Según Billboard, Jackson le había vendido a Sony la mitad de su participación en ATV por 100 millones de dólares en 1995. La otra parte se negoció en 2006, cuando Jackson estaba acosado por problemas financieros. El acuerdo que se firmó entonces le daba la opción a Sony de comprar el 50 por ciento restante de la propiedad de “Jacko” en el futuro.

Hasta ese momento, Sony ATV pagaba los derechos de las canciones firmadas Lennon/McCartney al mismo Paul McCartney y a Yoko Ono, quien controla el patrimonio de John Lennon y es la heredera de las regalías del músico asesinado en 1980. En el caso de George Harrison, este tenía su propia editorial (Harrisongs), y sus derechos de publicación hoy son recibidos por su viuda, Olivia. Mientras, Ringo Starr cuenta con una pequeña empresa llamada Startling Music, la que recibe las regalías por las pocas canciones en que participó o escribió para el catálogo Beatle.