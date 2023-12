Daddy Yankee y Don Omar ponen fin a su histórica rivalidad: esto fue lo que dijeron.

Daddy Yankee y Don Omar se convirtieron en los principales exponentes del reggaetón a inicios de los 2000, género musical que por ese entonces estaba recién formándose. Sin embargo, durante años los artistas puertorriqueños mantuvieron una rivalidad artística que parecía irreconciliable.

Ahora, la pelea ha llegado a su fin. Así lo han dado a conocer los cantantes a través de sus redes sociales, hecho que ha removido a los fanáticos que los siguen desde sus comienzos.

El perdón entre Daddy Yankee y Don Omar ocurre a solo pocos días de que el primero anunciara su retiro definitivo de la industria músical, después de más de dos décadas de trayectoria.

La razón que argumentó “El Cangri” para tal decisión es que de ahora en adelante se dedicará por completo a la religión, según dio a conocer esta semana en su último concierto, acontecido en su natal Puerto Rico.

Cómo fue la reconciliación entre Daddy Yankee y Don Omar

La primera señal del término de la rivalidad la dio Don Omar, quien usó su cuenta de Instagram para dedicar unas sentidas palabras a su colega.

En la publicación que incluso dejó fijada en sus redes sociales, el artista de 45 años escribió el siguiente mensaje: “Hoy cerramos el libro que guardaba los mejores capítulos de nuestra controversial rivalidad. Gracias por tus palabras y por escuchar las mías que venían del corazón también”.

Luego, el intérprete de Salió el sol fue más allá y le agradeció profundamente por su “temple competidor y admirable disciplina”, así como también por sus contribuciones al género.

“Gracias por colaborar y por competir pues lo hice con un titán. Me quedo con los recuerdos buenos, las risas, los sueños juntos y con el deseo de un último round con tan grandioso adversario. Nos volveremos a ver pronto pues te debo un abrazo y darte las gracias en persona. Mientras tanto, larga vida King Daddy”, cerraba el escrito.

La publicación, en la que aparece una imagen del creador de Barrio Fino riendo frente a la cámara, ya acumula casi 30 mil comentarios. No solo causó impacto en sus seguidores, sino que también en otros referentes del género, como Wisin, Yandel, Tito El Bambino y Franco El Gorila, quienes no tardaron en celebrar la reconciliación.

Un par de horas después llegó la extendida respuesta de Yankee en la misma red social. Acompañado de una fotografía en la que aparecen los dos artistas juntos sobre el escenario, se lee el siguiente mensaje: “William, gracias por darnos a ambos la oportunidad de hablarnos de todo corazón”.

Según la visión de Yankee, Don Omar “también ha hecho grandes cosas por este género”. Reconoce que la rivalidad y competencia no les ayudaba, por lo que asegura que ahora se siente en paz al saber que eso es parte del pasado.

“Somos un ejemplo de que podremos tener diferencias pero siempre existirá espacio para el perdón. Usted también ha sido un grandioso adversario y nunca dejaré de reconocer todo lo que también has hecho por nuestro movimiento”, asegura en sus reflexiones.

El intérprete de Pose también dejó ver que no quería que su mensaje quedara “solo en palabras, sino que en acciones, que son el mayor ejemplo de lo que Jesús hace con nuestras vidas”, haciendo referencia a su estrecho vínculo con la religión.

“Hoy dejamos atrás las controversias entre dos exponentes que pusieron nuestra bandera de Puerto Rico en alto”, escribió. Por último, el artista de 46 años sumó una cita bíblica.

Por qué surgió la enemistad entre Daddy Yankee y Don Omar

Desde el inicio de sus carreras que hubo algunos roces entre los cantantes, principalmente por coronarse como el rey del reggaetón a nivel mundial. Eso sí, ambos habían grabado varias canciones juntos e incluso compartieron escenario.

Sin embargo, hubo un punto en que casi no podían verse las caras. Sobre las razones que llevaron a eso hay varias especulaciones, pero hace un año atrás los dos artistas salieron a entregar sus propios argumentos para explicar por qué la rivalidad se agudizó.

En una entrevista que concedió al canal de Youtube El Chongo en octubre de 2022, el intérprete de Pobre Diabla aseguró que todo partió cuando planeaba hacer una gira de conciertos. Le pidió ayuda a Rafael Pina, famoso productor de reggaetón, quien le sugirió que hiciera el tour junto a Yankee para que esta fuera histórica.

De esa manera nació el proyecto The Kingdom Tour, que salió a la luz en 2015. La idea era que los dos exponentes se enfrentaran en la gira de conciertos a modo de “batalla” y que el público escogiera al ganador. Se planeaba que durara dos años.

“Yo creo que todo el mundo sabe que Raymond (Daddy Yankee) y yo no hemos sido amigos ni un solo día de nuestras vidas, que no creo que nos interese a ninguno de los dos ser amigo de ninguno”, planteó en el diálogo.

Si bien inicialmente todo salió de acuerdo a lo esperado, rápidamente los planes se derrumbaron. Y es que, después de ese primer ese recital, apareció en la portada de un diario que Yankee había “noqueado” a Don Omar. Según este último, el equipo de “El Cangri” fue quien adquirió el espacio para potenciar su imagen en la gira, pese a que estaban trabajaban juntos.

“Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada, ¿quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano y se los puse encima de la mesa y me dijeron que no volvía a pasar. Yo les dije que claro que no iba a pasar, porque ‘yo soy el primero que no voy a venir más’”, aseguró Don Omar.

Yankee, por su parte, no tardó en pronunciarse ante las acusaciones de su colega. Desde su perspectiva, Don Omar simplemente había abandonado el show y desmintió todos sus dichos.

“No hay excusas ni justificaciones para el fracaso de una persona. Tú tienes que hacer una autorreflexión en ti y no buscar culpables”, diría en una entrevista con Alofoke Radio Show.