Yelp desactiva reseñas de McDonald’s donde Donald Trump sirvió papas fritas

Yelp desactivó temporalmente la función de escribir comentarios sobre una sede de McDonald’s de Pensilvania, Estados Unidos, que el expresidente Donald Trump visitó el pasado domingo.

La plataforma, que permite buscar negocios en distintas ciudades y alienta a que sus usuarios generen reseñas y calificaciones sobre esos servicios, se vio obligada a tomar esa decisión luego de que recibieran una avalancha de comentarios negativos por la presencia del candidato republicano.

Cómo fue la visita de Trump a McDonald’s que desató críticas en Yelp

La controversia de Yelp se remonta al pasado domingo 20 de octubre, cuando el exmandatario de Estados Unidos apareció como un empleado de un McDonald’s en Feasterville, Pensilvania. Se trata de uno de los estados más decisivos en las próximas elecciones presidenciales de ese país.

Trump, que en distintas ocasiones ha confesado su afición por la comida rápida, usó un delantal con tiras doradas para proteger su camisa blanca y su corbata roja, combinando con los colores de la famosa cadena de comida rápida. Después de que le enseñaran a hacer papas fritas, el expresidente se puso a freír, ponerles sal y guardarlas en sus paquetes.

También distribuyó pedidos y habló con periodistas.

Trump interpretó a un empleado de McDonald's de Pensilvania, uno de los estados más reñidos en las elecciones presidenciales de EE.UU.

McDonald’s intentó alejarse de la polémica al decir que no invitaron a Trump al local, aunque agregaron que se trata de una prueba de que la marca ha tenido un profundo impacto en la vida de los estadounidenses. Debido a que el gigante de comida rápida funciona con un sistema de franquicia, gran parte de sus sedes son gestionadas por otras empresas.

La actuación de Trump generó cuestionamientos desde un principio, incluso entre los trabajadores de otros recintos, según consigna The New York Times. Uno de las acciones del candidato republicano que causó molestia fue que habría incumplido el código sanitario al no usar elementos protectores mientras cocinaba o repartía los productos.

Las críticas a Donald Trump en Yelp

Desde el domingo, la escena que protagonizó Trump desató una ola de reseñas y calificaciones negativas en el restaurante.

El problema es que los comentarios no se basaban en el servicio brindado o la comida, que es lo que exige Yelp. Más bien, se trataba de críticas y burlas dirigidas a Trump por sus intenciones de llegar a la Casa Blanca, sus problemas legales o su comportamiento.

“Las patatas fritas estaban demasiado saladas, como si alguien que hubiera perdido una elección importante hubiera estado llorando sobre ellas durante una hora”, decía uno de los comentarios, según medios estadounidenses.

“El servicio de atención al cliente fue una broma. Un anciano senil puso bronceador en mis papas fritas, no usó guantes. Repitió lo mismo varias veces, algo sobre Ronald McDonald en las duchas del club de golf”, señalaba otra.

Algunos comentarios también se dedicaban a elogiar a Trump. “El mejor McDonalds en el que he estado en 47 años. El empleado más veterano era muy amable. ¡Hagan que McDonalds vuelva a ser genial! ¡Traigan de vuelta el menú de un dólar!”, escribió un usuario.

Donald Trump en Greensboro, Carolina del Norte. Foto: REUTERS/Carlos Barria.

Otros, en tanto, defendieron al restaurante de comida rápida pese al controversial evento. “He estado en este McDonald’s mucho antes de que llegara Trump y seguiré viniendo mucho después”, señalaba una reseña.

Alrededor de 145 reseñas fueron publicadas en la página del McDonald’s en Feasterville en Yelp, antes de que la aplicación optara por desactivar cualquier nuevo comentario. Ahora, al visitar la página, aparece un aviso que indica “Alerta de actividad inusual”.

“Recientemente, esta empresa ha recibido una mayor atención pública, lo que suele significar que la gente visita esta página para publicar sus opiniones sobre las noticias”, se lee en la descripción.

Por qué Yelp desactivó comentarios de McDonald’s de Pensilvania

Desde Yelp indican que, aunque no toman “una postura” sobre la controversia, han optado por cerrar la opción de publicar nuevo contenido en la página de McDonalds para analizar “si el contenido que ve aquí refleja experiencias reales de los consumidores en lugar de los eventos recientes”.

“Para que Yelp siga siendo un recurso útil para la comunidad, las reseñas deben basarse en una experiencia genuina y de primera mano con la empresa”, explicó Noorie Malik, vicepresidente de operaciones de usuarios de Yelp, reportó CNBC.

En ese sentido, cuando han notado que la actividad de una página baja o aumenta de forma inusual, sus moderadores trabajan para que solo aparezcan interacciones legítimas con un servicio, complementó Malik.

No es extraño que Yelp reciba comentarios negativos o falsos de negocios que, por alguna u otra razón, han estado en el centro mediático. De acuerdo al Informe de confianza y seguridad de Yelp de 2023, la aplicación tuvo que crear más de 900 alertas en páginas de compañías que estuvieron en el centro de atención, provocando que se vieran obligados a borrar más de 50.000 reseñas.