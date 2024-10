Cómo La Moneda terminó de “soltar” a Manuel Monsalve

El martes 15, en la noche, el Presidente Gabriel Boric se reunió con su entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS con militancia suspendida), para abordar la denuncia por violación que presentó contra este último una de las asesoras de su gabinete. Desde ese momento se desencadenó una cadena de errores no forzados en Palacio que terminaron en más de una contradicción y con fuertes cuestionamientos, incluso internos, al control de daños de La Moneda.

En esa ocasión el Mandatario privilegió a Monsalve al permitirle viajar al Biobío para contarle a su familia sobre la grave denuncia. Además, lo mantuvo durante dos días en el cargo -según el gobierno mientras se recababan antecedentes y se evaluaba su permanencia-, ya que decidió definir su destino el jueves en una reunión en La Moneda, que se convocó para las 14.00 horas. Luego, a las 14.37, Monsalve informó en el corazón de La Moneda, el Patio de Los Naranjos, su renuncia y defendió su inocencia, contrariando la versión de la denunciante.

Con la mala evaluación del manejo de la crisis y, en particular, tras estas dos regalías a Monsalve, La Moneda intentó ordenar un nuevo relato. Esto, luego de la intromisión del resto del comité político, quienes, salvo Carolina Tohá (Interior), se enteraron de la situación recién el jueves en la mañana.

En esa línea, el Ejecutivo ha apostado por soltar a la figura de Manuel Monsalve. Y es que en Palacio comprenden que el caso de Monsalve solo implicará costos políticos a la gestión del Presidente Boric, por lo que desprenderse de su figura es funcional a los intereses de La Moneda.

Esto ha quedado demostrado con el vaivén de declaraciones de las autoridades del gobierno que se desplegaron para explicar la reacción tardía.

Por ejemplo, sobre la polémica por el viaje de Monsalve al Biobío, el pasado jueves 17 de octubre, la ministra Tohá fue quien defendió que el martes 15 de octubre el Presidente le dio la posibilidad al socialista de viajar al sur. “En ese instante se decidió que lo primero que había que hacer es que él (Monsalve) viajara a su casa donde está su familia, a la Región del Biobío, para informarles de la situación”, afirmó la jefa del gabinete.

“Hasta el día de hoy ni Manuel Monsalve ni las autoridades de gobierno conocemos la denuncia. Sabemos una información muy general, pero con esos antecedentes generales se tomaron estas definiciones”, agregó en esa ocasión la titular del Interior. Aquello también se contradice con los antecedentes que se han ido revelando con el pasar de los días. Uno de ellos da cuenta de que el Ejecutivo manejó desde ese martes que Monsalve había revisado las cámaras de seguridad de su hotel tras invocar la Ley de Inteligencia. “La información fue desde un primer momento completa”, dijo Tohá este lunes.

Uno de los elementos del criticado viaje fue el uso de un avión de Carabineros para que el miércoles 16 el entonces subsecretario retornara a Santiago. Aquello fue cuestionado posteriormente por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, según expuso en una entrevista que le dio este lunes a CNN. “Creo que, en general, el reglamento del estatuto administrativo es bien claro al respecto. No se debe hacer”, indicó la representante del Frente Amplio en el comité político.

Por otro lado, Orellana también fue la primera en cuestionar que Monsalve haya usado La Moneda para defender su inocencia. “La puesta en escena, evidentemente, fue más oficial de lo que me a mí me habría gustado. (...). Evidentemente no habría preferido La Moneda”, dijo la ministra.

Ese tema es sensible en La Moneda. El pasado viernes fue el propio Presidente Boric quien indicó que el gobierno pudo haber hecho las cosas mejor, mensaje que reforzó este lunes la ministra Tohá: “Ciertamente esto se pudo haber hecho mejor, como todas las cosas, pero particularmente en esto identificamos varias materias”.

Dentro de las cosas que se pudieron mejorar, en La Moneda apuntan a la polémica declaración de Monsalve en Los Naranjos, que llevó al FA a cuestionar mediante un comunicado dicha acción.

“Quiero, respecto a esa denuncia, reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación, demostraré mi inocencia”, fueron las palabras emitidas por Monsalve usando un pupitre y otras instalaciones electrónicas de La Moneda.

Este miércoles, quien entró al ruedo por dicha polémica fue la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, quien explicó en radio Universo que Monsalve tuvo la venia de Boric y Tohá para informar su renuncia dentro de La Moneda, pero no para defender su inocencia.

“Que el exsubsecretario haya defendido su inocencia desde el Palacio de La Moneda no corresponde y fue fuera de lo que le explicitaron, además, directamente nuestras autoridades de gobierno. Hacer alusión a su inocencia dentro del Palacio de La Moneda estuvo fuera totalmente de lo que explícitamente se le señaló. (...). Lo que se le exigió a él fue comunicar inmediatamente su renuncia y que toda defensa y alusión a la causa fuese fuera del gobierno”, indicó Vallejo.

Todos estos vaivenes demuestran también la disputa interna que existió desde el jueves dentro del comité político de Boric, transparentada el sábado por la ministra Orellana. Fue ella quien indicó que le habría gustado enterarse antes del caso. El fondo del reclamo apuntó a que el manejo inicial de la crisis fue encapsulado en Presidencia y el Ministerio del Interior.

La arremetida del gobierno para desligarse de Monsalve ocurre solo a unos días de las elecciones municipales y de gobernadores de este sábado y domingo. De hecho, en el Ejecutivo una fuente transmite que uno de los motivos para tomar distancia tiene que ver con el factor electoral. En todo caso, en Palacio una mayoría transmite que el caso del exsubsecretario no debería impactar en gran medida en los comicios.