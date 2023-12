Isabel Allende y la prohibición de sus libros en Florida: “Es vergonzoso y peligroso para la democracia”

Ante la noticia de la censura que sufrieron La Casa de los Espíritus y Más allá del invierno en el condado de Orange, Florida, su autora, la destacada escritora Isabel Allende, Premio Nacional de Literatura 2010, reaccionó públicamente a través de un comunicado.

Recordemos que el periódico Orlando Sentinel, el principal diario de Florida Central y con sede en Orlando, publicó la semana pasada un extenso listado a dos páginas que enumera los 673 libros que han sido retirados de las aulas en el condado de Orange en 2023.

Cabe decir que el “Estado soleado” es el que lidera las cifras de libros prohibidos. De hecho, PEN América informó que los vetos a publicaciones en EE.UU. aumentaron un 33% en el año escolar 2022-2023, con Florida como el estado estandarte de ese incremento. En lo concreto, casi la mitad de los distritos escolares en ese Estado tienen prohibiciones de libros.

El comunicado dice así:

Me opongo de manera absoluta a la prohibición de libros. Es vergonzoso y peligroso en una democracia.

No soy la única autora censurada en el sur de los Estados Unidos. Tampoco es la primera vez que me ocurre. A veces basta el reclamo de un solo padre o madre para que la escuela retire el libro. Ya me sucedió hace algunos años en Carolina del Norte, donde prohibieron La Casa de los Espíritus, pero un grupo de maestros defendió el libro ante la Junta de Educación del estado (Board of Education) y lo reinstalaron.

Esta medida tendrá el efecto contrario al deseado por el gobernador, ya que basta que algo se les prohíba a los jóvenes para que quieran leerlo.

Isabel Allende.