Aline Kuppenheim y situación de la cultura con Boric: “Es tan complejo que no lo va a solucionar un gobierno”

La destacada actriz chilena Aline Kuppenheim (54) se refirió a la gestión cultural que ha desarrollado el gobierno del Presidente Gabriel Boric, a propósito de apreciaciones de otros colegas actores, como Francisco Melo y Amparo Noguera.

En entrevista con Palabras sacan palabras, de Radio Futuro, la actriz fue consultada respecto a las palabras de otros actores respecto a las expectativas que guardaban frente al actual gobierno en su gestión de la cultura.

“Evidentemente el mundo de la cultura es muchísimo más amplio y en Chile solemos relacionar la palabra cultura con la palabra artistas y la palabra artistas con personas que aparecen en la tele. Sea quien sea, actores, cantantes, periodistas deportivos, chicos reality y todo el mundo, todos son artistas”, señaló.

“Entonces ahí hay una comprensión errada y muy superficial sobre un tema que es complejísimo, que no da ni siquiera para una entrevista, porque es tan complejo y que tiene que ver con cómo se han llevado, que no lo va a solucionar un gobierno, como se ha llevado durante 50 años el tema de la cultura en Chile”, siguió.

Consultada si tenía alguna expectativa sobre el manejo que podía tener el gobierno, dijo: “Yo creo que es un poco un pensamiento mágico pensar que un gobierno va a solucionar un tema tan profundamente complejo como el de la cultura en Chile”.

Las palabras de la actriz, quien estrenará dos obras de teatro de muñecos (El Capote y Sobre la Cuerda Floja) en el marco del Festival Teatro a Mil, se suman a las que han pronunciado colegas suyos en los últimos días. Consultado sobre el mismo tema, el actor Francisco Melo dijo a este medio: “A nivel cultural, (el gobierno) sin duda que está total y completamente al debe en relación con las promesas que habían sido planteadas desde un principio, en campaña. Esa es la sensación que tengo”.

Palabras similares fueron planteadas por Amparo Noguera a Radio Futuro. “O sea, no se cumplió nada, digamos, la cultura no… Este era el gobierno donde la cultura debería haber, digamos, florecido. Si no florecía con Boric, no sé con quién iba a florecer. Y no floreció. No tengo idea cuáles son las razones, pero evidentemente, porque no soy experta en la materia, pero no ocurrió”.