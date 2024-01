“No debería el gobierno meterse en las letras de las canciones”: las definiciones de Glup! en la previa a Olmué

Glup! se presentará esta noche del 19 de enero en el Festival del Huaso de Olmué, luego del show de Denise Rosenthal y del humor de Monse Jerez. Desde 1996, la banda creada por Cristian ‘Koko’ Stambuk dejó éxitos como Free-bola y Enamorado de ti. Sin embargo, su separación en 2003 dejó a los fanáticos con ganas de más.

Reunidos en 2019, el grupo nacional actualmente está compuesto por Koko, Rodrigo y Vid Stambuk y Carlos Lama. El año pasado sumaron un cuarto álbum a su trayectoria llamado Dancing Queen Karaoke Club, que reúne 15 covers de canciones actuales al estilo pop y noventero característico de la banda.

Han estado en la Quinta Vergara (1999), pero nunca en El Patagual. Ante este debut, Culto conversó con Koko y Vid Stambuk sobre la presentación que realizarán en las próximas horas.

- ¿Cuáles son las expectativas para esta noche?

K: Estamos contentos. Estamos tranquilos. Hemos ensayado bastante. Obviamente siempre en los festivales hay algunos problemitas técnicos que aparecen de última hora, que uno no se lo espera, así que estuvimos solucionando algunas cosas, pero estamos contentos de estar en El Patagual. Es un escenario tan importante que es un honor estar aquí, así que estamos con todo el entusiasmo y toda la energía.

- Hoy se presenta también Denise Rosenthal, que suele traer un público más joven. ¿Cómo afrontan ese desafío tras 16 sin estar activos como grupo?

K: La Denise es parte de una generación que también creció un poco con las canciones que nosotros estábamos tocando en ese tiempo. Tiene un público también más antiguo y la verdad es que nuestro público se ha renovado mucho, lo hemos visto en nuestros conciertos, que van muchos niños a vernos, niños ade 8 o 10 años con sus papás y después tenemos un público como entre 18 y 23 años, más universitarios. Entonces Glup! es súper transversal, así que no nos preocupa mucho el tema etario.

- ¿Cómo van los preparativos para el nuevo disco? ¿Ya hay fecha?

K: El nuevo disco tiene mitad y mitad. Hay una parte del nuevo disco que nos une un poco a lo que está pasando con la nueva música, con canciones como Provenza o de Bad Bunny. Nosotros somos súper open a la música pop en general, entonces es un disco transversal. Sí, puede ser que ahí haya una unión también con el nuevo público.

Este álbum lo acabamos de sacar recién (Dancing Queen Karaoke Club), entonces estamos recién preparando el que viene después, que va a ser nuestro disco de canciones originales, canciones hechas por nosotros. Estamos pensando en abril o mayo, ojalá tener como el primer avance del disco, sacar una canción o dos, para ya hacer un lanzamiento y sacar el disco completo después.

- ¿En qué escenarios se proyectan? ¿El REC es una posibilidad?

V: El año pasado teníamos hartas ganas (risas). Iba a decir Coachella.

- ¿Y Viña del Mar?

K: Obviamente un poco más a largo plazo, por supuesto.

V: También podría ser. Sería como una especie de revancha.

K: El Huaso es como un Viña también, tiene la misma importancia y la fuerza, especialmente a nivel Chile. Este show del Huaso de Olmué para nosotros es tan importante como el Festival de Viña. Así, por lo menos lo hemos tomado nosotros, como una responsabilidad y le hemos dado su lugar así.

- Hace poco estuvieron en Fiesta Grado 3. Coquimbo, Santiago y Concepción. ¿Cómo evalúan la experiencia?

K: Fueron 13 días, fue increíble, porque nos ayudó mucho también a prepararnos para este show, porque fue justo unos días antes de Olmué. Entonces estuvimos ensayando, casi tocando en vivo, y ensayando al mismo tiempo. Estuvo increíble, demasiada gente, 13 mil personas aquí en Santiago en el show del sábado. Lo pasamos súper bien, se armó una energía con la gente increíble estuvo súper súper entretenido.

V: Me gustó harto la onda de la gente en Conce. Había un montón, un montón de gente. Conce lleva el rock en la sangre, entonces el show estuvo bien bueno. Nosotros siempre tratamos de dar lo mejor nosotros y la respuesta al público, es súper súper buena en Concepción.

- ¿Uno de los mejores públicos?

V: Uno de los mejores.

K: Conce siempre que vamos lo pasamos bien. Tienen mucha cultura musical.

- ¿Qué veremos hoy en El Patagual?

K: Vamos a tener un invitado estelarsísimo, que es el señor Miguel Tapia de Los prisioneros. Le hablamos y él estaba muy contento de sumarse a esta versión de Estrechez de corazón, que hicimos en nuestro disco, así que va a estar tocando con nosotros sí. Va a ser nuestro único invitado, como es un show cortito. Hicimos un concentrado y compactamos bastante nuestro show. Decimos invitarlo a él y hacerle como este pequeño atributo a Los prisioneros.

- Ayer en el show de Princesa Alba disminuyó considerablemente el público. ¿Cómo enfrentarían una situación similar?

K: No creo que pase, porque por eso mismo, hicimos un show mucho más cortito y desde la producción están tratando que hoy día no se pasen los artistas anteriores. Pero bueno, si pasa eso, la gente tiene derecho a irse si tiene frío. Vamos a tocar para los que se queden y lo vamos a hacer de la misma manera como si estuviera completamente lleno.

V: Pero no creemos que suceda eso.

- ¿Qué opinan sobre la polémica generada en torno a las letras de las canciones?

K: Sí, yo creo que hay una cierta moral que es extraña, por lo menos para nosotros, y yo creo para todos los músicos, que analizan la música a través de qué es lo que dice. No creo que sea una tarea para el gobierno, o sea, no se puede llegar a ese límite.

Yo siento que eso es peligroso y que puede cortar mucho la autenticidad y la espontaneidad de las cosas. A mí personalmente me parece que está errado y que bueno que al final sí va a venir Peso Pluma.

No debería porqué el gobierno estar metiéndose de las letras de las canciones de otros artistas. Creo que al final es música y hay un montón de letras que, si fuera por eso, habría que haber estado censurando. Tuvo mala suerte, no más, de que justo apareció ahí ese análisis, pero yo creo que no va a lugar. Creo que la música se debe analizar desde otro lugar y no desde un punto de vista así político.