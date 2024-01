Crítica de discos: Green Day mira a sus días de gloria, Kali Uchis da un paso adelante y The Vaccines muestra su oficio

Green day - Saviors

El paso previo de Green day por el estudio -Father of all motherfuckers, de 2020- tiene el dudoso honor de ser considerado entre lo peor de su extensa producción discográfica iniciada en 1990, por juguetear con el glam rock de los 70 con tufillo a Queens of the stone age. Saviors, decimocuarto título, toma medidas precautorias: regresa Rob Cavallo a la producción, responsable de sus álbumes más reconocidos incluyendo Dookie (1994) y American idiot (2004). Cavallo garantiza la cohesión del sonido y un retorno eficaz a lo que mejor que Green day sabe hacer, con canciones musculares plagadas de ganchos melódicos, redundantes en rock clásico pensado para estadios. Mientras la delgada capa punk se hace cada vez más tenue, perdura el power pop como la expresión más auténtica para definir al trío del cantante y guitarrista Billie Joe Armstrong, el bajista Mike Dirnt y el batero Tré Cool. Las canciones van al grano mediante actitud bombástica desde el inicio, con el ritmo galopante que domina The american dream is killing me, seguida de la velocidad clásica del trío ejecutada en el single Look ma, no brains! Saviors trae de vuelta en plenitud a una banda desorientada en sus últimas entregas, que encuentra en sus raíces el hilo conductor perdido.

Kali Uchis - Orquídeas

Hace diez meses, con Red moon in Venus, la artista estadounidense de origen colombiano dejó en claro que su aproximación del R&B, el soul y el jazz con envoltorios urbanos, desafiaba límites. A pesar de ser géneros establecidos con rasgos definitivos, Kali Uchis se apodera de ellos con soltura y sin amarras hacia el pasado; son sólo referentes para establecer una guía básica, en tanto desempaca esos vértices y los viste ajustados a su talento, que se plantea relajado, elástico, suelto y desprejuiciado. En Orquídeas, su cuarto álbum, Uchis canta en español con desvíos en inglés con cadencia y elegancia. En ¿Cómo así?, la canción que abre los fuegos, se establece la tonalidad del álbum mediante sinuosidad y beats envolventes. El funk de Igual que un ángel junto a Peso Pluma, descubre el costado melódico del astro pop mexicano. Perdiste es un caso de urbano trabajado con clase, mientras Labios mordidos con Karol G, es una demostración flagrante del poder universal del pop colombiano, en clave reggaetón. Con Rauw Alejandro, el último de los invitados estelares, el urbano viaja al futuro con densos sonidos sintetizados. En Heladito, Kali Uchis confirma sus capacidades para transitar entre estilos mientras guiña un ojo. Todo parece fácil y sugerente, para una figura con pasta de súper estrella.

The Vaccines - Pick-up full of the pink carnations

Los británicos The Vaccines demuestran una extraordinaria confianza en sí mismos, alentada por el temprano éxito. Desde el debut de 2011 con What did you expect from The Vaccines? gozan de un considerable reconocimiento y de la venia de neo clásicos como Franz Ferdinand y The Horrors, como si se tratara de los máximos herederos del rock con cepa indie. Este sexto álbum, el primero tras la partida del guitarrista Freddie Cowan, se inspira en la costa oeste estadounidense donde, de hecho, fue compuesto y grabado.

Lo primero que resalta es el ambiente nostálgico, la sensación de abordar un viaje hacia lo irrecuperable, un relato de la pérdida con sentido épico, patente en Sometimes, I swear, la primera del álbum. Tal como ha dicho el líder Justin Young, Pick-up full of the pink carnations demuestra cohesión y un sonido definido, frontal. Las canciones están trabajadas como si todas fueran potenciales singles lo cual, paradojalmente, juega en contra del efecto final del disco. La uniformidad, las estructuras manidas, los tiempos en velocidad crucero y el sonido de manual de lo que debe ser el indie, dificultan quedarse con alguna canción en particular. En el saldo prima la sensación de que The Vaccines alardea de un estatus, que no se condice con la calidad del cancionero.