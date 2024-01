Miranda!: “No somos una banda que reniega. Nos alimenta un montón hacer las canciones de toda la vida”

La emoción era palpable. El público gritaba ansioso mientras Sergio Lagos y Myriam Hernández intentaban contener la efusión juvenil que brotaba desde las graderías. Era la madrugada de la primera jornada del Festival de Viña 2006 y, en pocos minutos, subirían a la Quinta Vergara unos jóvenes Ale Sergi y Juliana Gattas, maquillados y vestidos con plateados trajes retrofuturistas. Así arrancaba el debut de Miranda!, la emblemática banda trasandina que revolucionó el pop de los dos mil, en el histórico escenario del certamen viñamarino.

Aquella noche quedó grabada a flor de piel en la memoria de los argentinos. “Nos guardamos las antorchas y las gaviotas, las tenemos ahí en nuestra oficina. Ese es el trofeo más grande”, cuenta Sergi a Culto con entusiasmo desde el otro lado de la cordillera. “Es muy lindo porque es un festival muy icónico. Ahora ya nos resulta natural llegar a nuestro estudio y verlos ahí, en la repisa. Pero hace unos años era un sueño para nosotros”.

“Lo que más recuerdo es no entender nada de lo que hablaban los conductores”, confidencia el músico entre risas. “Nosotros teníamos los in-ears para escuchar nuestra música, nuestro show, para cantar, pero no teníamos los micrófonos de ellos. Por más que intentábamos escuchar por fuera, era tal el griterío que no se escuchaba nada. Pero como era sonrisas, parece que estaba todo bien, y nos iban dando una estatua cada vez”.

Miranda en Chile. Foto @el.eme

Gattas asiente, aunque agrega que, para ella, una de las anécdotas más significativas se remonta a su segunda presentación en el festival, para la edición del 2010. “El recuerdo que tengo es que vimos a Raphael en vivo”, comenta la frontwoman sobre el fallecido cantante español. “Esa es la única vez que me pasó en mi carrera, y esa es otra cosa que tiene el festival: una diversidad que nos permitió compartir escenario con artistas como Vicentico o Raphael, y que es bastante afín a nuestro proyecto”.

A 18 años de su primera presentación, el dúo electropop retornará al escenario de la Quinta para cerrar nuevamente una noche del festival, la del lunes 26 de febrero. Esta vez, con dos décadas de carrera en sus espaldas, una extensa batería de hits y un nuevo espectáculo lleno de escenografía y juegos de vestuario que promete entregar un show inolvidable.

Una nueva vida para los hits

En abril del 2023, los argentinos lanzaron un nuevo y ambicioso proyecto que llegó a revitalizar 11 grandes éxitos de su discografía. Así nació el Hotel Miranda!, todo un concepto donde, cual anfitriones de un pintoresco hotel, Gattas y Sergi convocaron a distintos artistas “huéspedes” para que los acompañaran en la misión de reversionar sus hits. María Becerra -que también estará presente en Viña-, Fran Valenzuela y Cristian Castro son algunos de los invitados.

Desde entonces, los músicos vienen perfeccionando un ambicioso show en vivo que duplica la apuesta por la teatralidad que los caracteriza. Y será también la propuesta que llevarán a la Quinta Vergara: “Sin dudas que es un escenario para darnos todos los gustos. Si no lo hacemos acá, ¿dónde lo vamos a hacer?”, adelanta Sergi. “Es un escenario lleno de tecnología de último nivel y vamos a aprovecharlo al máximo. Vamos a llevar el Hotel Miranda! en todo su esplendor. Con su escenografía, los cambios de vestuario, los bailarines. Y quién te dice si con algún invitado especial. Todavía no sabemos, pero es la intención”.

Para el dúo, se trata de un proyecto rodeado de momentos significativos. Así lo explica Gattas: “Conocimos a un montón de artistas diferentes. Fue muy enriquecedor conocer a tanta gente en el proceso de un disco. Nuestra experiencia siempre era trabajar con Cachorro López, entre nosotros, los músicos grabando; una cosa mucho más hermética. Y abrirnos a conocer productores que trabajan de otra manera, más artistas y cantantes, ver cómo se manejan, las bromas en el estudio, fue especial”.

“El lado humano tiene para mí un peso importante y me lo guardo, lo atesoro cada vez que nos vemos, cuando compartimos escenario. Quedó una cosa que es medio para siempre. Es como invitarlos a que estén para siempre en tu historia, porque los discos son eternos”, agrega Juliana.

Y en cuanto a lo que aporta esta placa a su historia musical, su conclusión también es bastante clara: “A nivel artístico y musical trajo una renovación a nuestro show que medio que no sabíamos que necesitábamos, porque estamos súper cómodos con el feedback y con hacer todos los hits. No somos una banda que reniega. Nos alimenta un montón hacer las canciones de toda la vida, que la gente responda. Y esto nos dio la posibilidad de darle una vuelta de tuerca, de nosotros mismos volver a disfrutar de las canciones, y la gente también. Volver a conectar con este repertorio que nos sigue encantando”, reflexiona Juliana.

Fe en la cultura

En las últimas semanas, varios agentes culturales de Argentina se han manifestado preocupados por las propuestas de Javier Milei. Dentro de la denominada “ley ómnibus”, el mandatario trasandino espera remodelar y recortar los recursos de varias instituciones relacionadas a las artes, entre ellos, el Instituto Nacional de la Música (INAMU), además de derogar el artículo de ley que hace obligatoria la participación de bandas argentinas en la apertura de shows internacionales en el país.

Lali Espósito, Charly García y Gustavo Santaolalla son algunos de los músicos que, de una forma u otra, han manifestado su postura en torno a la situación. Al ser consultados por el tema, Ale Sergi señaló que “la realidad es que la cultura sobrepasó siempre. Y como sea, persistirá”.