Yellowstone se estrena en Netflix: la expansión y el abrupto final de la serie con Kevin Costner

Aunque Yellowstone se transformó en la serie más popular de la televisión de Estados Unidos, en el resto del mundo aún no parece haber logrado igualar el enorme éxito que tiene en su país de origen. Eso podría cambiar radicalmente tras la llegada de la ficción a Netflix, donde se podría convertir en el último título en ganar una renovada notoriedad luego de sumarse al servicio de streaming con mayor número de suscriptores en el planeta.

Este lunes la plataforma integró los tres primeros ciclos de la ficción protagonizada por Kevin Costner y cocreada por Taylor Sheridan. Para quienes no tienen Paramount+ (donde se encuentran todos los episodios emitidos hasta ahora), será la primera vez en que se puedan sumergir en la dramática historia de la familia Dutton. Dueños de un amplio rancho ganadero en Montana, tienen como patriarca a John Dutton, un hombre viudo y padre de cuatro hijos, y responden con ferocidad a las múltiples amenazas que deben enfrentar.

Su aparición en Netflix se concreta en un momento particular: mientras la serie principal se acerca a su final –más pronto de lo que cualquiera de sus involucrados hubiera imaginado– y se anuncian nuevos spin-offs que profundizan en su universo, tanto en el pasado del clan como en su presente.

En mayo pasado, cinco meses después del término de la primera mitad de la quinta temporada, se reveló que Costner abandonaría Yellowstone y no volvería a encarnar al papel por el que ganó un Globo de Oro. Según se informó, el motivo serían los permanentes desacuerdos del actor con la producción respecto al tiempo que debía dedicar a las filmaciones. La prioridad de la estrella ya no era la ficción que le dio un nuevo impulso a su carrera, sino que Horizon, un ambicioso proyecto cinematográfico en la línea de Danza con lobos (1990) que dirige y protagoniza. Fue financiado por él mismo y para la distribución en cines se asoció con Warner Bros., que estrenará su primera parte en junio y la segunda en agosto.

Frente a esa dificultad, Sheridan y Paramount Network optaron por darle una prematura conclusión a la serie y decidir que la segunda mitad del quinto ciclo sería la última de John Dutton y compañía. De acuerdo con el anuncio, el debut de esos capítulos se concretaría en noviembre pasado. Planes que nuevamente fueron trastocados, debido a las huelgas de guionistas y actores, que paralizaron los rodajes de series y películas en Hollywood durante cerca de un tercio de 2023.

La última actualización apunta a que las grabaciones comenzarán en primavera de este año (otoño en el hemisferio sur) y a que su lanzamiento se producirá en noviembre. La gran duda sigue siendo el grado de implicancia de Costner y el número de episodios que tendría el desenlace.

“Estoy decepcionado. Se trunca el cierre de su personaje. No se altera, pero se trunca”, admitió Sheridan en entrevista con The Hollywood Reporter en junio pasado, donde aseguró que “mi opinión sobre Kevin como actor no ha cambiado” y deseó que su película “valga la pena y sea buena”.

Mientras esa tumultuosa trastienda sigue su desarrollo, el guionista no ha dejado de trabajar en nuevas ideas ambientadas en el mismo mundo. Tras estrenar los dos primeros spin-offs (1883 y 1923), se confirmó que las siguientes producciones llevarán por título 1944 y 2024. Esta última tendría a Matthew McConaughey como protagonista y todas seguirían indagando en nuevos aspectos del linaje Dutton.

1923. Foto: James Minchin III/Paramount+

Además, 1923, la serie encabezada por Harrison Ford y Helen Mirren, ratificó que tendrá una segunda temporada, aunque su fecha de estreno aún no ha sido revelada. Sheridan tiene manga ancha para continuar ampliando el universo de Yellowstone, mientras en paralelo crea nuevos proyectos para la plataforma Paramount+ (Mayor of Kingstown, Tulsa King, Operativo: Lioness).

Según el realizador, “mientras haga bien mi trabajo y la gente no se aburra del género, creo que habrá suficiente para muchas más (precuelas de Yellowstone), para tres o cuatro más. Chris McCarthy (presidente y CEO de Paramount Media Networks) confía en mí porque todavía no me he equivocado”.