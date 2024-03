Simply Red: los clásicos del pop británico agendan su regreso a Chile

Son una coordenada ineludible del pop británico que emergió a mediados de los 80, aquel elegante y bien cuidado que recicló el soul y el funk en una dimensión mas radial, para empujar números multiventas que hasta hoy giran por el planeta.

Quizás la cría más aventajada de toda esa camada es Simply Red, conjunto cuyo epicentro es el cantante Mick Hucknall, miembro histórico desde sus orígenes en 1985 y absoluto sinónimo de la impronta vocal suave y cálida de la agrupación.

A bordo de Simply Red, impuso hits como Holding back the years, Money’s Too Tight (to Mention), If You Don’t Know Me by Now, Stars o Something Got Me Started.

Por Chile ya pasaron en 1993 (Estadio San Carlos de Apoquindo), 2000 (Teatro Caupolicán), 2009 (un recordado paso por el Festival de Viña, entre las mejores figuras anglo en la historia de la cita), 2010 (un doblete en Movistar Arena) y 2016 (oro doblete en el mismo lugar del Parque O’Higgins).

¿Dónde aterrizarán ahora?

Precios y fechas

Simply Red estará el próximo 7 de marzo de 2025 en el Movistar Arena, como parte de un tour mundial que se anuncia con la debida y correspondiente antelación. Justo en un año más pisarán Santiago. Se trata, por lo demás, del tour que celebra sus 40 años de carrera, por lo que estará centrado en sus grandes éxitos, desde su primer disco Picture Book de 1985, hasta Time, estrenado en 2023.

Las entradas en preventa para el ‘40th Anniversary Tour’ de Simply Red, estarán disponibles en PuntoTicket con un 20% de descuento con todo medio de pago, los días 11 de marzo (desde las 11:00 horas) y 12 de marzo de 2024, hasta agotar stock del 30% de la capacidad total del recinto. Mientras que la venta general comenzará el 13 de marzo a las 11:00 horas, sin descuentos.

Venta de entradas en PuntoTicket, con los siguientes valores en preventa:

- Tribuna: $23.200 más cargo por servicio.

- Platea Alta Numerada: $47.200 más cargo por servicio.

- Cancha General de Pie: $55.200 más cargo por servicio.

- Platea Baja Numerada: $111.200 más cargo por servicio.

- Platea Baja Preferencial Numerada: $135.200 más cargo por servicio.

- Cancha Frontal de Pie: $127.200 más cargo por servicio.

- Silla de Ruedas: $47.200 más cargo por servicio.

- Acompañante Silla de Ruedas: $47.200 más cargo por servicio.

Valores en venta general:

- Tribuna: $29.000 más cargo por servicio.

- Platea Alta Numerada: $59.000 más cargo por servicio.

- Cancha General de Pie: $69.000 más cargo por servicio.

- Platea Baja Numerada: $139.000 más cargo por servicio.

- Platea Baja Preferencial Numerada: $169.000 más cargo por servicio.

- Cancha Frontal de Pie: $159.000 más cargo por servicio.

- Silla de Ruedas: $59.000 más cargo por servicio.

- Acompañante Silla de Ruedas: $59.000 más cargo por servicio.