Visitó Isla Negra y la casa del presidente Aylwin: el día que Gabriel García Márquez pasó por Chile

Este 6 de marzo, Gabriel García Márquez hubiera cumplido 97 años. Su nombre es noticia este miércoles no solo por el que habría sido su cumpleaños, sino también por el lanzamiento de En agosto nos vemos, novela póstuma publicada por decisión de sus hijos, Rodrigo y Gonzalo, y editada por Cristóbal Pera, quien trabajó con él en sus últimos dos libros publicados en vida.

“No hay más libros”, dijo ayer Rodrigo, eliminando cualquier ilusión por un trozo más de la imaginación del escritor colombiano. Así, este texto de 120 páginas, y editado por Random House, pone cierre a la obra literaria del ganador de Premio Nobel de Literatura en 1982.

Copies of "En agosto nos vemos" (Until August), the posthumous book by Colombian author and Nobel Prize winner Gabriel Garcia Marquez, are displayed during its presentation, in Madrid, Spain, March 5, 2024. REUTERS/Violeta Santos Moura

Además de los títulos que publicó, quedan los recuerdos. Uno de ellos tiene estrecha relación con nuestro país, y se remonta a 1990, cuando el autor visitó Chile en pleno retorno de la democracia.

El vínculo con el territorio, sin embargo, no nació en esa visita. Ya estaba cultivado gracias a su amistad con Pablo Neruda, Gabriela Mistral y del director de cine, Miguen Littin, quien inspiró el libro La aventura de Miguel Littin clandestino en Chile, publicado en 1986. El escritor seguía atento el panorama político en Chile. Es más, ese mismo año, narró la muerte del presidente Salvador Allende, en Acta General de Chile, película documental de Littin. “El destino le deparó la rara y trágica grandeza de morir, defendiendo a bala el mamarracho apolillado del derecho burgués”, dice el registro audiovisual.

Gabriel García Márquez y Miguel Littin

La visita a Chile

Antes de entrar a la casa del presidente Patricio Aylwin, Gabriel García Márquez se dedicó a firmar autógrafos. Vecinos y periodistas aguardaban al escritor, quien se sacó las fotos protocolares con el mandatario chileno y su esposa, Leonor Oyarzún.

Posteriormente, en un punto de prensa, el autor de Cien años de soledad se refirió al panorama literario chileno de la época: “Para empezar, es el único país de América Latina que ha tenido dos premios Nobeles, de manera que eso ya es una pista”.

“¿Le gustaría dedicarse a la política, como Vargas Llosa?”, consultó una periodista. “Nunca me he atrevido, se necesita un gran valor personal y una decisión verdaderamente audaz. Admiro su audacia, yo creo que si él considera que puede resolver los problemas de su país, hubiera hecho mal en no hacerlo”, respondió.

En la mañana, el colombiano había visitado Isla Negra, donde se ubica la casa de Pablo Neruda, que recibe el mismo nombre de la localidad. “Acordarme de Pablo en cada objeto. Muchos de esos objetos estaba yo presente cuando los compró o los recogió en el mundo”.

Conocida era la relación entre García Márquez y Fidel Castro, por lo que era tema obligado para preguntarle al Nobel. “Me gustaría que en Cuba haya reformas profundas y haya una mayor democratización de la sociedad”, declaró en su momento.

El autor falleció el 17 de abril de 2014, en Ciudad de México, a los 87 años.