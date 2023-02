Arranca la B: los nombres de Primera y el cambio de formato del Campeonato Ascenso 2023

Arranca la categoría de plata del fútbol chileno. Este viernes, con el duelo entre Cobreloa y San Marcos de Arica, en el estadio Zorros del Desierto de Calama, comienza el Campeonato Ascenso 2023. Un total de 30 fechas y 16 clubes con el sueño de alcanzar los dos cupos para la Primera División de 2024.

En un nuevo inicio de temporada, cabe tener presente el formato de la competencia. Se trata de un campeonato de dos ruedas de 15 jornadas cada una. Al fin de las 30 fechas, el primer puesto será el campeón y el primer ascendido a la división de honor. En caso de igualdad de puntaje entre dos equipos, el ganador se definirá en un partido único en cancha neutral. Un cambio dice relación con la postemporada, en la que se dirimirá el segundo ascenso. Tras el fin de la fase regular, clasificarán a la liguilla los que finalicen entre el tercer y el octavo lugar (se amplía el rango de clasificación).

Los ganadores de las tres llaves anteriores (3ro vs. 8vo; 4to vs. 7mo y 5to vs. 6to) pasan a las semifinales, en donde se une el club que terminó en el segundo puesto de la tabla general, para así formar los dos cruces finales, a jugarse en ida y vuelta. Los vencedores de cada eliminatoria acceden a la final de la liguilla, que tiene como gran premio el pase a Primera División. Por contraparte, el club que termine último en la tabla del año baja a la Segunda División, la tercera categoría.

Los nombres a seguir

Humberto Suazo volvió a su primer amor. Con 41 años, en las postrimerías de su exitosa carrera, Chupete es una de las grandes atracciones de la Primera B al fichar en San Luis de Quillota, luego de descender con Club Deportes La Serena. El exartillero del Monterrey tiene en sus hombros parte importante de las esperanzas de los Canarios, que han armado un plantel interesante, incluyendo a Mathías Vidangossy y aguardando por el argentino Brian Fernández.

¿Será esta la temporada de Cobreloa? En 2022, los loínos hicieron una gran campaña, sin embargo no fue suficiente ante lo extraordinario de Magallanes. Una vez más, los naranjas tienen el cartel de candidatos y han sumado jugadores en pos de, por fin, volver a Primera. Llegó Kevin Harbottle, quien destacó en Fernández Vial, e Ignacio Jara, cedido desde Colo Colo (cuyo último paso fue en Unión Española), entre otros.

Según los datos de Transfermarkt, La Serena tiene el plantel con mayor valor de mercado: 7,43 millones de euros. Un delantero importante que los papayeros repatriaron es Juan Sánchez Sotelo, quien ya había pasado por La Portada. Otros nombres que pasan desde Primera al Ascenso son Fernando Cordero, en Rangers de Talca; Sebastián Ubilla, en Antofagasta y Gonzalo Espinoza, reciente incorporación de Unión San Felipe. Los del Valle del Aconcagua también se reforzaron con Nahuel Luján, desechado de la U.

Si de repatriar se trata, la Universidad de Concepción consiguió el retorno al país de Yashir Islame Pinto. El chileno-palestino vuelve al terreno local. Su último equipo fue el Negeri Sembilan de Malasia.

En las bancas también hay nombres que sobresalen. El Deportes Temuco de Marcelo Salas le dio la responsabilidad de conducir al equipo a Juan José Ribera, quien metió a Audax en la Copa Sudamericana. Dalcio Giovagnoli volvió a Rangers, Miguel Ponce llegó a Iquique, Francisco Arrué se hizo cargo de San Marcos y Juan José Luvera asumió en La Serena. Por su parte, el uruguayo Francisco Palladino es el DT de Santiago Wanderers, que causó una grata y sorprendente impresión al golear 5-0 a la Sub 23 dirigida por Eduardo Berizzo, en un amistoso en Valparaíso.

Primera fecha

Viernes 10

18.30 Cobreloa - San Marcos de Arica

Sábado 11

18.00 Puerto Montt - Temuco

18.00 Iquique - Antofagasta

Lunes 13

18.00 Recoleta - La Serena

18.00 S. Wanderers - Santa Cruz

Martes 14

18.00 S. Morning - Barnechea

20.30 U. San Felipe - San Luis