Nicolás Maturana se despide de Cobreloa con fuerte recado al presidente del club: “Lograste tu objetivo; felicitaciones, ahora eres feliz”

Con polémica. Así anunció Nicolás Maturana su salida de Cobreloa luego de días en los que su nombre estuvo en boca de todos, primero por conflictos con la directiva del cuadro del norte del país y luego por graves amenazas sufridas por parte de “hinchas” del club.

Es que a principios de diciembre el otrora mediocampista de Universidad de Chile y Colo Colo, entre otros equipos, se quejó por la forma en que algunos compañeros estaban siendo informados que no serían considerados por la institución para la temporada siguiente, abriendo de esta forma un flanco de conflicto con la dirigencia.

En en esa oportunidad el formado en la cantera de la “U” no se quedó callado y expresó que “encuentro lo más penca del mundo decirle a una persona que no sigue en su trabajo por un mensaje de WhatsApp”.

Posterior a ello, Maturana acusó a la directiva de tratar de alejarlo del club loíno . Y por si fuera poco, solo unos días después el jugador reveló que recibió duras amenazas en su contra, momento en que confesó que puso en duda su continuidad en la institución, para posteriormente revelar que pidió a Cobreloa que lo enviara a préstamo.

“El presidente (Fernando Ramírez) se fue a reír en mi cara por lo que estoy viviendo”, señaló más tarde, agregando que “ningún dirigente se ha comunicado conmigo” para manifestarle su apoyo por la situación que se encontraba viviendo.

“Me despido del club más especial que he conocido”

Este domingo, a través de su cuenta en Instagram, el ahora ex volante loíno aprovechó de despedirse del equipo, la ciudad y sus hinchas, confesando que “escribo estas palabras con el corazón y con un nudo en la garganta para decir adiós”.

Maturana continuó señalando que “me despido del club más especial que he conocido en toda mi vida (...). Gracias a todos los compañeros y trabajadores del club con los que he tenido el privilegio de compartir estos años (...).”, añadió al respecto.

Sobre la imposibilidad de lograr el ansiado retorno a Primera División, el mediocampista escribió que “mi compromiso fue total, pero los resultados no fueron los que yo esperaba (...). Me duele mucho no haber logrado el objetivo que tenía desde que vine a este hermoso club (...). Mi eterno agradecimiento por el afecto y cariño que me han brindado durante estos dos años”, agregó.

El volante recordó al presidente del club en su despedida de Cobreloa. Foto: Instagram Nicolás Maturana.

“Cuiden el club”

Pero Maturana no solo tuvo palabras de agradecimiento en su despedida, sino que también aprovechó de repasar a la dirigencia y en especial a su presidente, Fernando Ramírez: “Cuiden el club. No por siete personajes que lo manejan, y de mala manera, se pierde todo lo que es Cobreloa. Me despido en especial de uno, el cual fue el motivo de mi salida y el que generó todo esto”, disparó.

En ese sentido, finalmente añadió que “logró su objetivo desde que asumió, que era echarme a toda costa porque según él era la manzana podrida. Felicitaciones, ahora eres feliz”, cerró con polémica.