Carlos Tenorio, presidente de los futbolistas ecuatorianos: “Galíndez está incómodo en Chile, yo lo veo así”

La opción de que Hernán Galíndez pueda partir de Universidad de Chile ha escalado a nivel gremial entre los futbolistas nacionales y ecuatorianos, la misma selección que defiende el meta de los azules. Así se desprende de las palabras del líder de la gremial en la mitad del mundo, el exdelantero Carlos Tenorio. En entrevista con El Deportivo, el exjugador de LDU asegura que mantiene contacto con el golero, cuyo representante Rodrigo Abaid negocia una posible salida. “Si el jugador no quiere seguir allí, yo creo que es un tema que entrará en el diálogo, en el compromiso, en la mediación de parte y parte”, advierte, aunque explica que “existe un contrato”. Sobre la polémica que surgió con el Sifup, aclara que “nosotros mandamos un correo dirigido a la asociación de futbolistas de Chile”.

¿Qué papel ha tenido la gremial de jugadores ecuatoriana en la posible salida de Galíndez de la U?

Nosotros no nos hemos pronunciado antes porque uno no se puede dejar llevar por cualquier tipo de información, si no es de las fuentes originales. Lo que hemos hecho como Asociación de Futbolistas de Ecuador, AFE, es mandar una carta por correo, dirigida a Gamadiel (García), quien es el presidente del sindicato chileno. Nosotros le indicamos que estamos aquí por cualquier tema para apoyar en todo aspecto cualquier decisión que se tome.

¿Es factible su partida?

No nos olvidemos que Hernán Galíndez tiene un contrato con la U de Chile. Lamentablemente, a veces temas que no tienen nada que ver toman repercusión y mediáticamente afectan a los futbolistas. A qué voy con todo esto, a que un tema que empezó como un caso entre federaciones ha ido creciendo y ha afectado al jugador. Tengo la plena seguridad de que la U de Chile ha respaldado ciento por ciento a Galíndez. Ahora, cuál es el temor o el miedo de uno, fuera de tu espacio laboral, tu vida social. Porque el fútbol se maneja con hinchas y no vaya a ser que se tomen represalias y se afecte a algún familiar. Entonces, Galíndez está incómodo en Chile, yo lo veo así. Yo le escribí ayer a Galíndez, me dijo que nos comunicáramos en la noche. El representante de él está allá y es un tema que se tendrá que resolver. Ante todo, está la integridad humana de cualquier futbolista.

¿Por qué surgió la polémica con el sindicato chileno?

Es bastante triste que se arme polémica. Cuando nosotros mandamos un correo dirigido a la asociación de futbolistas de Chile (Sifup). Y después ellos suben un comunicado donde dicen que no nos comunicamos con ellos. En ningún momento fue vía telefónica, pero la comunicación estuvo si quiere se la puedo mostrar. Acá, nosotros nunca estaremos en discordia con ningún presidente de ninguna asociación de futbolistas. La idea es que todos estemos coordinados.

Pero usted ha hablado con el portero de los azules…

Galíndez me conoce muy bien. Yo he conversado con él cuando estaba en Ecuador. Lamentablemente, la AFE ha pasado momentos difíciles en años pasados por el mal manejo de loa anteriores directorios. Pero ahora los jugadores saben que estamos acá, conocen la casa. Pero la forma correcta, es que nosotros como representantes de las gremiales estemos coordinados.

¿En ese caso, es posible su salida?

Si no se ha pronunciado el club, el jugador o su empresario; igual tenemos que estar tranquilos. En caso de que llegue a pasar algo nosotros no vamos a actuar de una forma polémica. No se trata de eso. Sino de conocer desde las fuentes principales. Hasta ahora creo que no se ha respondido el correo desde la asociación gremial chilena. Además, creo que Gamadiel es el secretario de Fifpro América y creo que lo correcto es que se responda y se diga que están atentos a nuestra comunicación. Nosotros una certificación de que estamos acá como representantes de los futbolistas ecuatorianos. Qué pasa si mañana viene un jugador de Chile… No podemos colocarnos en unos escenarios que no tienen nada que ver con nosotros a confundir la parte familiar, humana, de ningún jugador. La información la tienen que dar ustedes desde Chile y nosotros vamos a apoyar la mejor opción en dirección al bienestar del ser humano.

Carlos Tenorio, como presidente de los futbolistas ecuatorianos, ha mostrado su apoyo a Hernán Galíndez.

¿Galíndez les pidió que ustedes intercedieran para que el jugador saliera de la U?

No, no nos ha pedido que intercedamos. Más allá de que nosotros nos somos quienes para interceder si no hay una recomendación o un pedido. Hernán es un tipo muy inteligente, es un líder, se sabe manejar y hay un contrato de por medio. Lamentablemente, fue una situación que surgió de la noche a la mañana. Repito, no tenía nada que ver, pero ya mezcló una situación de federaciones con un tema personal. Pero el representante de Hernán está en Chile y, seguramente, están buscando la mejor opción para que las cosas se resuelvan. No tanto si el jugador quiere regresar a Ecuador. Si él no quiere seguir allí, yo creo que es un tema que entrará en el diálogo, en el compromiso, en la mediación de parte y parte. Tiene un contrato que lo liga a muchas cosas. Nosotros buscamos que las cosas se resuelvan de la mejor forma.

Lo claro es que Galíndez se quiere ir de la U…

Bueno, nosotros estamos del otro lado. Si ustedes lo han escuchado o Galíndez lo dijo en alguna entrevista a los medios de Chile diciendo que se quiere ir o son sólo rumores. Nosotros sabemos que todo esto es por el tema mediático que se armó a nivel de federaciones. Declaraciones del propio Hernán (Galíndez) no las hemos escuchado. Lo que sí me supo responder en un mensaje que cualquier cosa me comunicara con él. Yo creo que están resolviendo, está el empresario con él. No sé que tan tensionado está el tema en Chile después de la resolución de FIFA. No hay duda de que a veces hay cosas que incomodan. Nosotros, como AFE estamos en la visibilidad y atentos al cuidado, porque detrás de todo jugador hay un ser humano.