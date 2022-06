Diego López borra a Hernán Galíndez en su primera nómina al mando de la U

El fin a la etapa de Hernán Galíndez en la Universidad de Chile parece estar cada vez más cerca. El arquero ecuatoriano le pidió a su representante arreglar su salida del cuadro laico lo antes posible, a raíz de los hostigamientos en redes sociales que ha vivido en suelo nacional a raíz del caso de Byron Castillo, el futbolista de la Tri que fue acusado por la ANFP ante la FIFA por ser supuestamente colombiano, en una denuncia que terminó con un fallo desfavorable para la asociación que preside Pablo Milad.

El proceso para desvincularse del conjunto azul dio este sábado un paso clave. El meta no apareció en la lista de convocados por el entrenador Diego López, para el compromiso frente a General Velásquez, por la tercera ronda de la Copa Chile, lo que entrega una señal de que su adiós es solo cuestión de tiempo.

“Estoy por salir a Chile para solucionar este tema. Es lo que me corresponde a mí y al club. Nadie tiene claro el tema porque es algo atípico, algo que nunca había sucedido. Acá no hay ofertas, no hay negocio, no hay nada. Si Hernán debe volver a Ecuador, lo hará por la mitad de lo que gana en Chile. Es un tema de vivir en paz, y eso no le pasa a la familia de Hernán hace tres meses. Fue con una tremenda ilusión a un club enorme y le está pasando esto. Es doloroso”, dijo Rodrigo Abadie, su manager, el jueves a El Deportivo.

Horas después, López reconoció que se están realizando las gestiones para su salida. “Está hablando con el club. Pero todo lo que hemos hablado con Hernán es lo que pasa en el día a día en el club y nada más. Ahora es normal que yo sepa todas las cosas, sé que esta hablando con el club y no puedo opinar nada más. En estos momentos, el jugador está entrenando bien, tiene el respaldo del club y el nuestro y hasta ahí llegamos”, explicó.

De esta forma, el inicio de la era del nuevo entrenador laico será sin el seleccionado ecuatoriano, quien busca arreglar su partida de la U lo antes posible para emigrar del país.

La ausencia de Galíndez no fue la única. Otro que tampoco apareció en la lista fue José María Carrasco. El defensor boliviano, de opaco primer semestre en el conjunto universitario, es otro de los que están cerca de dejar el club. Pese a que el estratega uruguayo aseguró que “es un jugador más que está a la orden. Es un futbolista que se está entrenando al máximo, tiene una gran actitud y disposición. Si hay una decisión, la tomaré y se la voy a decir primero al club, siempre pensando en lo mejor para la U”, lo cierto es que el defensor no apareció entre sus escogidos para lo que será su estreno.

Ronnie Fernández, por su parte, no fue convocado debido a que se sumó recientemente a las prácticas, tras ser parte de la selección chilena que se fue de gira a Asia.

Revisa la convocatoria: